'तो बघा **या...', धर्मेंद्र आजारी असतानाच सनी देओलकडून घराबाहेर शिवीगाळ; संतापून...! धक्कादायक Video

Sunny Deol Angry On Media Video: ज्येष्ठ अभिनेते धर्मेंद्र हे मागील काही दिवसांपासून प्रकृती अस्वस्थ असल्याने रुग्णालयात दाखल होते. मुंबईतील महालक्ष्मी परिसरात असलेल्या ब्रिच कॅण्डी येथे काही दिवस उपचार घेतल्यानंतर बुधवारी धर्मेंद्र यांना घरी सोडण्यात आलं आहे. त्यांच्यावर घरीच उपचार केले जाणार असल्याची माहिती समोर येत आहे. मात्र धर्मेंद्र यांच्या प्रकृतीसंदर्भात अफवा उठवल्या जात असून काही प्रसारमाध्यमांनी त्यांच्या निधनाच्या बातम्याही चालवल्या. यावरुन सोशल मीडियावर असंवेदनशीलतेवरुन निशाणा साधण्यात आलेला असतानाच आता या खोट्या बातम्यांवरुन सनी देओल थेट पत्रकारांवर संतापल्याचं पाहायला मिळालं आहे.
धर्मेंद्र यांच्यावर त्यांच्या मुंबईतील घरी उपचार सुरु असतानाच त्यांच्या घराबाहेर पापराझींनी गर्दी केली आहे. येणाऱ्या, जाणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीवर या पापाराझींची नजर असून सेलिब्रिटी दिसताच ते फोटो क्लिक करताना दिसतात. देओल कुटुंबातील सदस्य असो किंवा धर्मेंद्र यांना भेटायला येणारं इतर कोणी असो धर्मेंद्र यांच्या घराबाहेर जवळपास 24 तास पापाराझींची हजेरी दिसत आहे. एकीकडे खोट्या बातम्या पेरल्या जात असतानाच दुसरीकडे अशाप्रकारे घरावर 24 तास लक्ष असल्याने देओल कुटुंबही संतापलं आहे. स्वत: हेमामालिनी यांनी दोन दिवसांपूर्वी सोशल मीडियावरुन धर्मेंद्र यांच्यासंदर्भातील मृत्यूच्या खोट्या बातम्यांवरुन संताप व्यक्त केला. ईशा देओलनेही वडिलांची प्रकृती सुधारत असल्याचं सांगत अफवा न पसरवण्याचं आवाहन केलं आहे.
असं असतानाच आता सनी देओल पापराझींवर संतापल्याचं दिसत आहे. घराच्या बाहेर उभ्या असलेल्या पाराराझींना पाहून घरात प्रवेश करण्याआधी सनी काही क्षण थांबला. त्याने पापाराझींकडे पाहून हात जोडले आणि नंतर मोठ्याने अगदी काही अंतरावर उभ्या असलेल्या पापराझींनी ऐकू जाईल एवढ्या आवाजात त्याने सुनावलं. संपालेल्या सनीने पापाराझींना एक शिवीही हासडल्याचं दिसून आलं. "तुमच्या घरात पण आई-वडील आहेत. तुमच्या घरातही मुलं आहेत. तो पाहा *** व्हिडीओ काढतोय. लाज नाही का वाटत?" अशा शब्दांमध्ये सनी देओलने संताप व्यक्त केला. हात जोडून काही क्षण उभा राहिल्यानंतर तो तिथून निघून गेला. त्याचा हा व्हिडीओ व्हायरल होतोय. विलर बियानीच्या अकाऊंटवरुन हा व्हिडीओ पोस्ट करण्यात आला आहे. अनेकांनी पापाराझींना असं सुनावण्याची गरज आहेच असं म्हणत सनीचं समर्थन केलं आहे.
दरम्यान, अमिताभ बच्चन हे स्वत: कार चालवत धर्मेंद्र यांना भेटण्यासाठी त्यांच्या घरी पोहोचले होते. सामान्यपणे अमिताभ या वयामध्ये स्वत: कार चालवताना दिसत नाहीत. असं असलं तरी जिगरी दोस्ताच्या प्रकृतीची चौकशी करण्यासाठी ते मंगळवारी रात्री अचानक धर्मेंद्र यांच्या घरी पोहोचले होते.