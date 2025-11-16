English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

सनी देओलचा महाफ्लॉप चित्रपट! बनवण्यासाठी लागली 4 वर्षे, बजेटही वसूल केलं नाही

80 आणि 90 च्या दशकात सनी देओलने अनेक हिट चित्रपट दिले. मात्र, असा त्याच्या करिअरमधील सर्वात फ्लॉप चित्रपट तुम्हाला माहिती आहे का?   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Nov 16, 2025, 05:52 PM IST
सनी देओलचा महाफ्लॉप चित्रपट! बनवण्यासाठी लागली 4 वर्षे, बजेटही वसूल केलं नाही

Sunny Deol : सनी देओलचा 2018 मध्ये प्रदर्शित झालेला ‘मोहल्ला अस्सी’ हा चित्रपट त्याच्या कारकिर्दीतला सर्वात विवादित आणि महाफ्लॉप ठरलेला चित्रपट मानला जातो. हा चित्रपट पूर्ण होण्यासाठी तब्बल चार वर्षे लागली आणि त्याच्या कंटेंटमुळे रिलीजपूर्वीच तो मोठ्या वादात अडकला. केवळ तेवढंच नाही तर रिलीज होण्याआधीच चित्रपट ऑनलाईन लीक झाला होता. परिणामी, थिएटरमध्ये येईपर्यंत प्रेक्षकांचा रस कमी झाला आणि चित्रपटाने त्याचा बजेटदेखील वसूल करू शकला नाही.

Add Zee News as a Preferred Source

‘मोहल्ला अस्सी’ हा चित्रपट 16 नोव्हेंबर 2018 रोजी प्रदर्शित झाला होता. चित्रपटाचे दिग्दर्शन चंद्रप्रकाश द्विवेदी यांनी केले होते, ज्यांनी नंतर अक्षय कुमारचा ‘सम्राट पृथ्वीराज’ हा चित्रपटही दिग्दर्शित केला. या चित्रपटात सनी देओलसोबत साक्षी तंवर, सौरभ शुक्ला, रवि किशन, फैजल रशीद, मुकेश तिवारी आणि सीमा आजमी यांनी महत्त्वाच्या भूमिका साकारल्या होत्या.

कशावर आधारित होता हा चित्रपट?

‘मोहल्ला अस्सी’ या चित्रपटाची कथा वाराणसीच्या प्रसिद्ध अस्सी घाट परिसरावर आधारित आहे. चित्रपटात सनी देओलने साकारलेला पंडित पांडे हा एक आदर्शवादी संस्कृत पंडित दाखवला आहे. कथेत दाखवले आहे की, विदेशी पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी अनेक ठिकाणी बनावट बाबांचे धंदे, फर्जी ध्यान-योग, चमत्कारांच्या नावाखाली लूटमार सुरू असते.

पंडित पांडे आणि त्यांची पत्नी (साक्षी तंवर) या भ्रष्ट प्रवृत्तीच्या विरोधात आवाज उठवतात. चित्रपटात हास्य, व्यंग आणि सामाजिक टिप्पणी यांच्या माध्यमातून परंपरा आणि अध्यात्माच्या नावाखाली चालणाऱ्या व्यापारीकरणावर टोकदार प्रहार केला आहे. ही कथा डॉ. काशीनाथ सिंह यांच्या ‘काशी का अस्सी’ या लोकप्रिय कादंबरीवर आधारित आहे.

बजेट, कमाई आणि फ्लॉप ठरण्याची कारणे

चित्रपटाचा बजेट 20 कोटी रुपये होते. मात्र बॉक्स ऑफिसवर तो काहीही कमाल करू शकला नाही. या चित्रपटाने जगभरात 18.57 कोटी तर भारतात 15 कोटींची कमाई केली होती.  चित्रपटाने पहिल्या दिवशी केवळ 25 लाख आणि दुसऱ्या दिवशी 45 लाख अशीच कमाई केली.

लांबलेल्या वादांमुळे आणि लीक झाल्याने चित्रपटाला प्रेक्षकांकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळालाच नाही. या चित्रपटात फक्त दोन गाणी आहेत. ‘सोच में अंतर’ आणि ‘गंगा रे कभी’.  ‘मोहल्ला अस्सी’ हा चित्रपट सध्या अमेझॉन प्राइम व्हिडिओवर उपलब्ध आहे.

FAQ

1. ‘मोहल्ला अस्सी’ कधी रिलीज झाला?

हा चित्रपट 16 नोव्हेंबर 2018 रोजी प्रदर्शित झाला.

2. चित्रपटाचे दिग्दर्शन कोणी केले आहे?

चित्रपटाचे दिग्दर्शक चंद्रप्रकाश द्विवेदी आहेत, ज्यांनी ‘सम्राट पृथ्वीराज’ देखील दिग्दर्शित केला आहे.

3. चित्रपटाची कथा कुठे सेट आहे?

कथा वाराणसीतील प्रसिद्ध अस्सी घाट परिसरावर आधारित आहे.

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

...Read More

Tags:
Gadar Actor Sunny Deol Flop FilmSunny Deolsunny deol moviesSunny Deol Flop MoviesSunny Deol Superhit Songs

इतर बातम्या

'आता खूप हलकं वाटतंय…', शर्लिन चोप्राने ब्रेस्टमध...

मनोरंजन