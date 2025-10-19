English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
sunny Deol: सून आणि मूलासोबत थेट वाघा बॉर्डरवर पोहोचला सनी देओल, video व्हायरल

Sunny Deol At Wagah Border:'तारा सिंग'च्या भूमिकेतून प्रेक्षकांच्या मानावर राज्य करणाऱ्या सनी देओलचा आज 68 वाढदिवस आहे. या निमित्ताने तो मुलगा आणि सुन यांच्यासोबत थेट भारताच्या पंजाब जवळील सीमेवर पोहोचला आहे. पहा सनी पाजीचा हटके बर्थडे सेलिब्रेशन.  

Updated: Oct 19, 2025, 11:28 AM IST
(photo credit - Social Media)

Sunny Deol Birthday:  दमदार डायलॉग आणि अॅक्शन सीनसाठी ओळखला जाणारा धडाकेबाज अभिनेता म्हणजे सनी देओल.  तारा सिंह फेम अभिनेता आज त्याचा 68 वा वाढदिवस साजरा करत आहे. हा खास दिवस सनी निराळ्या पद्धीने साजरा करत आसून तो थेट वाघा अटारी सीमेवर पोहचला आहे. वाढदिवस साजरा करण्यासाठी तो एकटा गेलेला नाही तरी सोबत मुलगा करण आणि सून द्रिशा देखील आहेत. सनी देओल कालच म्हणजे 18 ऑक्टोंबरला सीमेवर पोहोचला होता. 

 BSFच्या सैनिकांची घेतली भेट
अभिनेता सनी देओल शनिवारी अटारी सीमेवर पोहोचला. त्याने प्रथम सीमा सुरक्षा दलाच्या जवानांची भेट घेतली आणि नंतर त्याचा मुलगा करण देओल आणि सून द्रिशा देओलसह 'बीटिंग रिट्रीट समारंभ पाहिला. त्यांनी या दरम्यान काढलेले फोटो तुफान व्हायराल होत असून चाहते त्याच्यावर शुभेच्छांचा वर्षाव करत आहेत. 

सनी देओलने त्याच्या कारकिर्दीत अनेक सुपरहिट चित्रपट दिले आहेत, परंतु 'गदर' चित्रपटातील तारा सिंगच्या भुमिकेने त्याचे नशीब पालटले. याआधी त्याने अनेक ब्लॉकबस्टर चित्रपटांमध्ये उल्लेखनीय अभिनय केला. ज्यामध्ये दामिनी, फर्ज, बेताब, कर्ज, चालबाज यांचं नाव आवर्जुन घेतलं जातं. त्यानंतर तो चित्रपटांच्या यशापासून दुरच होता मात्र 2023 मध्ये 'गदर 2' या चित्रपटाच्या सिक्वेलने त्याने गमावलेला स्टारडम परत मिळवला. त्याच्या दमदार अ‍ॅक्शन सीन्स आणि जबरदस्त संवादांसाठी ओळखला जाणारा सनी सध्या नेता आणि अभिनेता अशा दोन्ही भूमिका साकारत आहे. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

हे ही वाचा: राहा बॉयफ्रेंडला घरी घेऊन आली तर रणबीर...; अवघ्या 3 वर्षांच्या लेकीबद्दल हे काय बोलून गेली आलिया

सनी काय म्हणाला?
सनी म्हणाला की, आमचे सैनिक समर्पणाने सीमेचे रक्षण करतात. ही प्रत्येक भारतीयासाठी अभिमानाची गोष्ट आहे. खरं तर, सनी देओलने 13 ऑक्टोबर रोजी श्री हरमंदिर साहिब येथेही पूजा केली होती. सध्या तो त्याच्या मुलासोबत लाहोर 1947 या चित्रपटाचे चित्रीकरण करत आहे. हा चित्रपट भारत-पाकिस्तान फाळणीच्या पार्श्वभूमीवर बनलेला आहे. प्रीती झिंटासोबत अभिमन्यू सिंग देखील आहेत. चित्रपटाचे चित्रीकरण अटारी रेल्वे स्टेशनजवळील खासा आणि खालसा कॉलेजमध्ये झाले आहे.

FAQ

  • सनी देओलने वाघा सीमेवर काय केले?
    त्याने BSF जवानांची भेट घेतली आणि 'बीटिंग रिट्रीट' समारंभ पाहिला.
     
  • सनी देओलच्या कोणत्या चित्रपटाने सर्वाधिक प्रसिद्धी मिळवली?
    'गदर: एक प्रेम कथा' मधील तारा सिंगच्या भूमिकेने त्याला प्रचंड लोकप्रियता मिळवली.
     
  • सनी देओल सध्या कोणत्या चित्रपटाच्या चित्रीकरणात व्यस्त आहे?
    सनी देओल 'लाहोर 1947' या चित्रपटाच्या चित्रीकरणात व्यस्त आहे, जो भारत-पाकिस्तान फाळणीवर आधारित आहे.

 

