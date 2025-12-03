English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
धर्मेंद्र यांच्या अस्थीविसर्जनावेळी संतापला सनी देओल, हरिद्वारमधील व्हिडीओ तुफान व्हायरल

हरिद्वारमधील हर की पौडी घाटावर ज्येष्ठ स्टार धर्मेंद्र यांच्या अस्थींचे विसर्जन करण्यात आले. धर्मेंद्र यांचा नातू करण याने त्यांच्या अस्थींचे विसर्जन केले. विसर्जन करताना त्याला अश्रु अनावर झाले. दरम्यान, सनी देओलने तिथे एका पापाराझीला पाहून त्याचा कॅमेरा हिसकावून घेतला आणि...  

Updated: Dec 3, 2025, 04:31 PM IST
बॉलिवूडचे 'ही मॅन' आणि दिग्गज स्टार धर्मेंद्र यांच्या अस्थींचे बुधवार, 3 डिसेंबर 2025 रोजी हरिद्वारमध्ये विसर्जन करण्यात आले. यावेळी धर्मेंद्र यांचे संपूर्ण कुटुंब उपस्थित असून धर्मेंद्र यांचा नातू करण देओलने अस्थींचे विसर्जन केले. त्यावेळी तो भावूक झाला. तिथे सनी देओल आणि बॉबी देओल देखील उपस्थित होते. याचाच एक व्हिडिओ समोर आला आहे ज्यामध्ये सनी देओल याचे चित्रीकरण करणाऱ्या पापाराझींवर भडकला. त्याने त्यावेळी एकाचा कॅमेरा हिसकावून घेतला.

सनी देओलच्या मॅनेजरने सांगितले की करण देओलने विधी केले आणि नंतर त्यांच्या आजोबांच्या अस्थी गंगेत विसर्जित केल्या. हा विधी सकाळी 9.30 च्या सूमारास पार पडला. त्यानंतर, संपूर्ण कुटुंब पिलीभीत हॉटेलमध्ये परतले आणि हॉटेलच्या मागे असलेल्या घाटावर त्यांनी स्नान केले. 

म्हणून अस्थींचे बुधवारी विसर्जन

मंगळवार, 2 डिसेंबर रोजी, सनी देओल आणि त्याचे कुटुंब धर्मेंद्र यांच्या अस्थी घेऊन हरिद्वारमधील पिलीभीत हॉटेलमध्ये पोहोचले . वृत्तानुसार, मूळ विसर्जन मंगळवारी होणार होते, परंतु कुटुंबातील एक सदस्य येऊ शकला नाही, त्यामुळे बुधवारी विसर्जन करावे लागले. विसर्जन आणि स्नानानंतर काही वेळातच सनी आणि इतर सदस्य मुंबईला परतले.

पापारांझींवर भडकला अभिनेता

दरम्यान, सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ समोर आला आहे, जो हरिद्वारच्या हर की पौडीचा आहे. त्यात सनी देओल पापाराझींवर भडकताना दिसत आहे. असे म्हटले जात आहे की जेव्हा धर्मेंद्र यांच्या अस्थींचे विसर्जन होत होते, तेव्हा पापाराझी आले आणि त्यांनी चित्रीकरण सुरू केले. हे पाहून सनी देओल त्यांच्याकडे गेला आणि रागाने कॅमेरा हिसकावून घेतला. तो रागाने म्हणाला, "तुम्ही तुमची लाज विकली आहे का? तुम्हाला पैसे हवे आहेत का? तुम्हाला किती पैसे हवे आहेत?" हा व्हिडीओ पाहून स्पष्ट आहे की देओल कुटुंबीय पापारांझींवर खूपच संतापले आहे.

धर्मेंद्र यांचे 24 नोव्हेंबर रोजी निधन
24 नोव्हेंबर रोजी धर्मेंद्र यांचे निधन झाले. ते काही काळापासून आजारी होते. 89 वर्षीय धर्मेंद्र यांना श्वसनाचा त्रास होत होता आणि त्यांना मुंबईतील ब्रीच कँडी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. तथापि, त्यांची प्रकृती आणखी बिकट झाली आणि सनी देओल आणि धर्मेंद्र यांच्या पहिल्या पत्नी प्रकाश कौर यांच्या विनंतीवरून, त्यांना रुग्णालयातून डिस्चार्ज देण्यात आला. त्यानंतर, धर्मेंद्र कुटुंब आणि डॉक्टरांच्या देखरेखीखाली घरीच होते.

 

dharmendra cremationSunny Deoldharmendra death upadateDharmendras cremation videobobby Daol

