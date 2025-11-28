धर्मेंद्र यांनी निधनापूर्वी पाहिला सनी देओलचा प्रदर्शित न झालेला चित्रपट, केलं भरभरून कौतुक

Aamir Khan: हिंदी सिनेसृष्टीतील दिग्गज अभिनेते आणि ‘ही-मॅन’ म्हणून ओळखले जाणारे धर्मेंद्र यांचे 24 नोव्हेंबर रोजी 89 व्या वर्षी निधन झाले. त्यांच्या निधनाने केवळ देओल कुटुंब नाही तर संपूर्ण बॉलिवूड आणि त्यांच्या लाखो चाहत्यांवर दु:खाचा डोंगर कोसळला. त्यांच्या निधनाने इंडस्ट्रीमध्ये एक मोठी पोकळी निर्माण झाली आहे.
अलीकडे गोव्यात झालेल्या 56 व्या आंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिव्हल ऑफ इंडिया (IFFI) मध्ये अभिनेता आमिर खानने धर्मेंद्र यांना आठवून श्रद्धांजली अर्पण केली आणि त्यांच्या शेवटच्या भेटीचा भावनिक अनुभव शेअर केला.
आमिर खानने सांगितले की त्याने त्याच्या आगामी चित्रपटाची ‘लाहौर 1947’ ही कथा धर्मेंद्र यांना त्यांच्या निधनाच्या काही दिवस आधीच दाखवली होती. हा क्षण आमिरसाठी अत्यंत खास ठरला कारण ही कथा धर्मेंद्र यांच्या आवडीच्या स्क्रिप्टपैकी एक होती.
आमिर म्हणाला, 'मला खूप समाधान आहे की धर्मेंद्रजींनी माझा हा चित्रपट पाहिला. रिलीज होण्याआधीच त्यांनी तो मनापासून पाहिला आणि त्यांना तो खूप आवडला.' चित्रपट दिग्दर्शक राजकुमार संतोषी तर कथा सुप्रसिद्ध नाटककार असगर वजाहत यांच्या लोकप्रिय नाटक ‘जिस लाहौर नई वेखया ओ जम्याइ नई’ वर आधारित आहे.
27 नोव्हेंबर रोजी मुंबईत आयोजित धर्मेंद्र यांच्या प्रार्थना सभेला आमिर खान उपस्थित राहू शकला नाही. त्या वेळी तो मुंबईबाहेर होता. तो म्हणाला की, गेल्या वर्षभरात त्यांची धर्मेंद्र यांच्यासोबत 7–8 वेळा भेट झाली होती. त्यांच्यासोबत जास्तीत जास्त वेळ घालवण्याची इच्छा होती आणि मी ते करू शकलो, याचा मला आनंद आहे.
आमिरने आणखी एक किस्सा सांगितला. त्यांनी आपल्या मुलगा आझादला घेऊन धर्मेंद्र यांच्याकडे भेट दिली. जरी आझादने धर्मेंद्र यांचे काही चित्रपट पाहिले नव्हते, तरीही दोघांनी तब्बल दोन तास मनमोकळा संवाद साधला. आमिर म्हणाला, 'धर्मेंद्रजी हे जसे उत्कृष्ट अभिनेता होते तितकेच ते मोठ्या मनाचे, साधे आणि दिलखुलास व्यक्तिमत्त्व होते. त्यांच्या संगतीत कोणीही स्वतःला हलके आणि आनंदी समजत असे.'
या अतिशय चर्चेत असलेल्या चित्रपटात सनी देओल आणि प्रीती झिंटा मुख्य भूमिकांमध्ये दिसणार आहेत. तसेच शबाना आजमी, अली फजल आणि करण देओलही महत्त्वाच्या भूमिकांमध्ये झळकणार आहेत. आमिर खान प्रोड्युसर म्हणून या प्रोजेक्टशी जोडला असल्याने चित्रपटाची उत्सुकता आणखी वाढली आहे.
