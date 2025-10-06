'काय होईल माहिती नाही, आम्हाला थोडी भीती...'; कतरिना कैफच्या प्रेग्नेंसीबाबत दिरानेच दिली माहिती

Sunny Kaushal on Katrina Pregnancy: बॉलिवूड अभिनेत्री कतरिना कैफ आणि विकी कौशल यांनी अलिकडेच ते आई-बाबा होणार असल्याची आनंदाची बातमी सोशल मीडियावर शेअर केली होती. कतरिना आणि विकी यांनी गुड न्यूज देताच अनेकांनी त्यांना अभिनंदन केले आहे. अलीकडेच होणाऱ्या बाळाचे काका म्हणजेच विकीचा भाऊ अभिनेता सनी कौशल याने घरात येणाऱ्या नवीन सदस्याबाबत केलेले वक्तव्य चर्चेत आहे. अभिनेत्याला जेव्हा कतरिनाच्या प्रेग्नेंसीबाबत विचारलं गेलं तेव्हा त्याने दिलेले उत्तर चर्चेत आहे.
23 सप्टेंबर रोजी कॅटरीना आणि विकी यांनी त्यांची गुड न्यूज शेअर केली होती. सोशल मीडियावर दोघांचा एक फोटो शेअर केला होता. यात कतरिना बेबी बंप फ्लॉट करताना दिसली होती. फोटोत अभिनेत्रीने एक सफेद रंगाचा ड्रेस परिधान केला होता. तर विक्कीदेखील तितकाच आनंदी दिसत होता. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ऑक्टोबर किंवा नोव्हेंबर महिन्यात कतरिना आई होई शकते. यासंदर्भातच सनी कौशलला प्रश्न विचारला होता.
एका कार्यक्रमात सनी कौशल स्पॉट झाला होता. त्यावेळी त्याला कतरिना आणि विकी यांच्याबाबत प्रश्न विचारण्यात आला. तेव्हा त्याने घरात सगळेच उत्सुक आहेत. पण थोडी भितीदेखील आहे. आम्ही सगळेच बाळाच्या आगमनाची मोठ्या उत्सुकतेने वाट पाहतोय, असं सनीने म्हटलं आहे.
इन्संट बॉलिवूड या इन्स्टाग्राम पेजवर सनीचा व्हिडिओ शेअर करण्यात आला आहे. त्यात तो म्हणताना दिसतोय की, सर्वांना खूप आनंद झालाय. पण थोडी भितीदेखील आहे की पुढे काय होईल. पण आम्ही सगळेच त्या दिवसाची खूप आतुरतेने वाट पाहतोय.
सनीच्या कामाबद्दल बोलायचे झाल्यास, 2024 मध्ये आलेल्या फिर आई हसीन दिलरुबा या सिनेमात तो दिसला होता. त्याच्यासोबत तापसी पन्नू आणि विक्रांत मेस्सीदेखील दिसले होते. त्या व्यतिरिक्त त्याने अनेक बड्या सिनेमात काम केले आहे. ज्यात माय फ्रेंड पिंटो, गुंडे, गोल्ड, शिद्दत, मिली आणि चोर निकलकर भागा यांचा समावेश आहे.
दरम्यान, काही दिवसांपूर्वीच सनीचा वाढदिवस होता. यावेळी कतरिनाने त्याला हटके शुभेच्छा देत पोस्ट लिहली होती. तिने लिहलं होतं की, हॅपी बर्थ-डे सनी, यावर्षी तुला सगळंकाही बेस्ट मिळो. कतरिनाच्या या पोस्टवर रिअॅक्ट करत सनीने म्हटलं होती की, थँक्यू, सगळ्यात बेस्ट गोष्ट लवकरच येणार आहे.