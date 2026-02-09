English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
आईच्या शेवटच्या क्षणी सनी लिओनी घरापासून होती दूर; म्हणाली, 'त्यावेळी मी…'

Sunny Leone was away from home during her mother's last moments : आईच्या निधनाच्या वेळी बॉलिवूड अभिनेत्री सनी लिओनी या ठिकाणी उपस्थित होती. आजही त्या गोष्टीचा तिला पश्चात्ताप वाटतो, कारण वडील…  

कावेरी पिंपळे | Updated: Feb 9, 2026, 07:03 AM IST
बॉलिवूडमध्ये गेल्या अनेक वर्षांपासून सक्रिय असलेली अभिनेत्री सनी लिओनी अभिनयासोबतच तिच्या स्पष्टवक्तेपणा, आत्मविश्वास आणि प्रखर व्यक्तिमत्त्वासाठी ओळखली जाते. चित्रपटसृष्टीत स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण करताना सनी लिओनीला अनेक चढ-उतारांचा सामना करावा लागला आहे. तिच्या भूतकाळामुळे आणि एडल्ट एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीत केलेल्या कामामुळे आजही काही जण तिच्यावर टीका करतात. मात्र, अशा टीकांकडे दुर्लक्ष करत सनीने आपल्या मेहनतीच्या जोरावर बॉलिवूडमध्ये स्वतःचं स्थान निर्माण केल्याचं ती ठामपणे सांगते.

सध्या सनी लिओनी पती डॅनियल वेबर आणि त्यांच्या तीन मुलांसोबत सुखी आणि समाधानी कौटुंबिक जीवन जगत आहे. सोशल मीडियावरही ती आपल्या कुटुंबासोबतचे अनेक क्षण शेअर करत असते. मात्र, ग्लॅमर आणि यशाच्या पलीकडेही तिच्या आयुष्यात काही अशा आठवणी आहेत, ज्या आजही तिला अस्वस्थ करतात. अलीकडेच दिलेल्या एका मुलाखतीत सनी लिओनीने आपल्या आयुष्यातील एक अतिशय वैयक्तिक, दुःखद आणि वेदनादायक अनुभव उघडपणे मांडला आहे.

‘बॉलिवूड बबल’ला दिलेल्या मुलाखतीत सनी लिओनीने आपल्या आई बलवंत कौर वोहरा यांच्या निधनाच्या आठवणींना उजाळा दिला. या प्रसंगाबद्दल बोलताना सनी भावूक झाली होती. ती म्हणाली, 'काश, मी त्यावेळी थोडी लवकर घरी पोहोचले असते. मी घरी येईपर्यंत माझी आई या जगातून निघून गेली होती.' हा क्षण आजही आपल्या मनातून जात नसल्याचं सनीने सांगितलं.

सनी लिओनीने पुढे सांगितलं की तिचे वडील नेहमीच मुलांना जपण्याचा प्रयत्न करायचे. मुलांना मानसिक धक्का बसू नये, यासाठी त्यांनी आईच्या आजारपणाबाबतची गंभीर माहिती अनेकदा लपवून ठेवली होती. 'आमचे वडील आम्हाला खूप जपायचे. आम्हाला चिंता वाटू नये म्हणून ते अनेक गोष्टी सांगत नव्हते,' असं सनी म्हणाली. आईच्या आजाराची तीव्रता आपल्याला वेळेत समजली नाही, याची खंत आणि सल आजही मनात घर करून असल्याचं तिने स्पष्ट केलं.

आईच्या निधनाच्या दिवशी सनी लिओनी कामानिमित्त घराबाहेर होती. शूटिंग आटोपून ती जेव्हा घरी पोहोचली, तेव्हा तिच्या आईचं निधन झाल्याचं तिला समजलं. 'आईच्या शेवटच्या क्षणी मी तिच्यासोबत नव्हते, याचा मला आजही खूप पश्चात्ताप होतो,' अशी भावना व्यक्त करताना सनी लिओनी भावूक झाली.

या मुलाखतीतून सनी लिओनीने केवळ एक अभिनेत्री नव्हे, तर एक संवेदनशील मुलगी म्हणूनही स्वतःचं दुःख जगासमोर मांडलं आहे. तिच्या या भावनिक अनुभवामुळे अनेक चाहत्यांनाही भावनिक प्रतिक्रिया उमटत आहेत.

