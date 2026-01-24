English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
सुपरस्टार धनुष आणि मृणाल ठाकूरचं गुप्त विवाह? चेन्नईत व्हायरल व्हिडिओने उधळली अफवा

Superstar Dhanush and Mrunal Thakur's secret wedding in Chennai : दाक्षिणात्य अभिनेता धनुषच्या मराठमोळ्या अभिनेत्रीशी लग्नाच्या चर्चांनी मागील काही दिवसांत प्रचंड उत्सुकता निर्माण केली. लग्नाशी संबंधित व्हिडिओ व्हायरल होत आहे.  

कावेरी पिंपळे | Updated: Jan 24, 2026, 02:39 PM IST
 गेल्या काही दिवसांपासून दाक्षिणात्य सुपरस्टार धनुष मराठमोळ्या अभिनेत्री मृणाल ठाकूरसोबत लग्न करणार असल्याच्या चर्चा रंगल्या होत्या. काही दिवसांपूर्वीच धनुषचा घटस्फोट झाला असल्यामुळे, त्याने आयुष्यात पुढे जाण्याचा निर्णय घेतल्याचे सांगितले जात होते. याच पार्श्वभूमीवर धनुष एका अभिनेत्रीसोबत डेट करत असल्याच्या अफवाही सोशल मीडियावर जोर धरत होत्या.

अलीकडेच या चर्चांमध्ये आणखी खळबळ उडवणारा एक व्हिडिओ व्हायरल झाला. या व्हिडिओत दावा केला जात होता की धनुष आणि मृणाल ठाकूर यांनी २२ जानेवारी २०२६ रोजी चेन्नईत पारंपरिक दक्षिण भारतीय रीतिरिवाजांसह लग्न केले आहे. व्हिडिओत धनुष पांढरी लुंगी आणि गोल्ड बॉर्डर असलेल्या शर्टमध्ये दिसत आहेत, तर मृणाल ठाकूर मारून रंगाच्या साडीत खूप सुंदर दिसत आहेत.

व्हिडिओत तमिळ सुपरस्टार थलापती विजय, दुल्कर सलमान, अजित कुमार, संगीतकार अनिरुद्ध रविचंदर, आणि अभिनेत्री त्रिशा व श्रुती हासन यांसारखे बडे कलाकारही उपस्थित असल्याचे दाखवले गेले होते. सोशल मीडियावर हा व्हिडिओ प्रचंड व्हायरल झाला आणि यामुळे प्रेक्षकांमध्ये खूप उत्सुकता निर्माण झाली.

व्हिडिओची सत्यता : फॅक्ट-चेक आणि तज्ज्ञांच्या अहवालानुसार, हा व्हिडिओ पूर्णपणे फेक आणि एआय जनरेटेड आहे. उदाहरणार्थ, २२ जानेवारीला अजित कुमार दुबईत होते, त्यामुळे तो लग्नात उपस्थित असू शकत नव्हता. अनेक फॅक्ट-चेक रिपोर्ट्सनीही हा व्हिडिओ खोटा असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे सोशल मीडियावर चर्चित व्हिडिओ हा फसवणूक किंवा मनोरंजनासाठी तयार केलेला आहे, खरा नाही.

धनुष-मृणालच्या अफेअरच्या चर्चांवर सत्य

धनुष आणि मृणाल ठाकूरच्या अफेअरच्या अनेक चर्चा गेल्या काही महिन्यांपासून रंगत होत्या. काही माध्यमांनी सांगितले की दोघे व्हॅलेंटाइन डे, १४ फेब्रुवारी २०२६ रोजी लग्न करणार आहेत, पण नंतर स्टार्सच्या जवळच्या सूत्रांनी ही अफवा पूर्णपणे फेटाळली. दोघांनीही स्पष्ट केले आहे की ते फक्त मित्र आहेत आणि त्यापलीकडे काहीही नाही.

धनुष पुन्हा लग्न करणार का?

धनुषच्या जवळच्या मित्रांनी माध्यमांना सांगितले की अभिनेता पुन्हा लग्न करण्याचा विचार करत नाहीत. धनुष दोन मुलांचे वडील आहेत – यात्रा आणि लिंगा – आणि ते त्यांच्या जबाबदाऱ्या नीट पार पाडत आहेत. त्यांच्या जीवनात मोठा बदल होऊ नये म्हणून त्यांनी पुन्हा लग्नाचा निर्णय घेतलेला नाही.

सोशल मीडियावरून खळबळ

सोशल मीडियावर व्हायरल व्हिडिओ आणि अफवांमुळे प्रेक्षकांमध्ये खूप उत्सुकता निर्माण झाली. अनेकांनी या व्हिडिओला खरी माहिती मानले, तर काहींनी लगेचच संशय घेतला. या प्रकरणाने पुन्हा एकदा दाखवून दिले की, सेलिब्रिटी लाइफवर आधारित व्हायरल व्हिडिओ आणि अफवा किती पटकन पसरू शकतात.

धनुषच्या चाहत्यांसाठी आणि मिडियासाठी स्पष्ट झाले आहे की, हा व्हिडिओ खोटा आहे आणि धनुष-मृणालचे लग्न अजूनही अफवा आहे, सत्य नाही.

About the Author

kaveri pimpley

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे.

...Read More

