करिश्मा कपूरला सुप्रीम कोर्टाचा आदेश ; पाठवली नोटीस !

अभिनेत्री करिश्मा कपूर आणि दिवंगत व्यावसायिक संजय कपूर यांच्या मालमत्तेविषयीचा वाद पुन्हा एकदा नवीन वळण घेऊन आला आहे. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी करिश्मा कपूरला नोटीस बजावली आहे.
ही नोटीस संजय कपूरच्या तिसऱ्या पत्नी प्रिया सचदेव कपूरने दाखल केलेल्या याचिकेवर जारी करण्यात आली असून, यात करिश्मा आणि संजय यांच्या घटस्फोटाशी संबंधित कागदपत्रांच्या प्रमाणित प्रती सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने करिश्मा कपूरला दोन आठवड्यांच्या आत याबाबत उत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
न्यायमूर्ती ए.एस. चंदुरकर यांच्या चेंबरमध्ये झालेल्या सुनावणीत प्रिया सचदेव यांनी न्यायालयास विनंती केली की, 2016 मध्ये करिश्मा आणि संजय कपूर यांच्यात झालेल्या घटस्फोटाशी संबंधित सर्व कागदपत्रे त्यांना उपलब्ध करून द्यावीत. प्रिया सचदेव यांनी युक्तिवाद केला की, संजय कपूर यांच्या निधनानंतर त्या त्यांच्या कायदेशीर वारस आहेत आणि संजयच्या मालमत्तेशी संबंधित प्रलंबित प्रकरणांमध्ये त्यांचा थेट हक्क आहे.
प्रियाच्या म्हणण्यानुसार, घटस्फोटाशी संबंधित कागदपत्रांचा उपयोग दिल्ली उच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या वारसा (सक्सेशन) प्रकरणात अधिकृत दस्तऐवज म्हणून केला जाणार आहे. या कागदपत्रांमुळे त्यांना त्या वेळच्या आर्थिक कराराची आणि मुलांच्या ताब्याशी संबंधित माहितीची पुष्टी करता येईल.
विशेष म्हणजे, करिश्मा कपूर आणि संजय कपूर यांचा घटस्फोट खूप वादग्रस्त ठरला होता. घटस्फोटाच्या काळात करिश्माने संजयवर घरगुती हिंसाचाराचे आरोप केले होते आणि त्याच्या कथित व्यसनाधीनतेला जबाबदार धरले होते. दीर्घ कायदेशीर लढाईनंतर दोघांनी २०१६ मध्ये परस्पर संमतीने घटस्फोट घेतला. त्यानंतर करिश्माने संजयविरुद्ध दाखल केलेला घरगुती हिंसाचाराचा खटला मागे घेतला, तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने करिश्माने दाखल केलेला हुंडा छळाचा खटला रद्द केला होता.
सध्या संजय कपूर यांच्या मालमत्तेविषयी कायदेशीर संघर्ष सुरू आहे. त्यांच्या पहिल्या पत्नी करिश्मा कपूरची दोन मुले, समायरा आणि कियान, तसेच तिसरी पत्नी प्रिया सचदेव यांच्यात हा लढा आहे. समायरा आणि कियान यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून आरोप केला आहे की, प्रियाने सादर केलेले मृत्यूपत्र बनावट आहे आणि त्यांचा हेतू वडिलांच्या मालमत्तेतून त्यांना बाहेर ठेवणे आहे. या प्रकरणात दोन्ही पक्षांनी न्यायालयात एकमेकांवर अनेक गंभीर आरोप केले आहेत.
संजय कपूर हे ऑटो पार्ट्स कंपनी सोना कॉमस्टारचे अध्यक्ष होते. त्यांनी व्यवसाय क्षेत्रात महत्त्वाचा ठसा उमटवला होता. संजय कपूर यांचे निधन 2025 च्या जून महिन्यात लंडनमध्ये पोलो खेळताना झाले, आणि त्यानंतर त्यांची मालमत्ता आणि वारसत्व यासंबंधी कायदेशीर वाद सुरू झाले आहेत.
या प्रकरणामुळे करिश्मा कपूर आणि प्रिया सचदेव यांच्या कायदेशीर संघर्षावर प्रकाश पडला आहे आणि पुढील सुनावणीत कोर्ट काय निर्णय देतो, हे सर्वत्र लक्ष ठेवले जात आहे.