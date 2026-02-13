...समाजाचा अपमान चालणार नाही; मनोज बाजपेयीच्या 'घुसखोर पंडत'वर सर्वोच्च न्यायालयाची कठोर भूमिका

Ghooskhor Pandat Controversy: सिनेमा आणि वेबसीरिजमधील विषयांमुळे अनेकदा सामाजिक वाद निर्माण होतात. सध्या ‘Ghooskhor Pandat’ या चित्रपटामुळे असा मोठा वाद उभा राहिला आहे. चित्रपटाच्या नावामुळे एका समाजगटाचा अपमान होत असल्याची भावना व्यक्त होत आहे. या प्रकरणात आता थेट सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप केला असून निर्माते-दिग्दर्शकांना महत्त्वाची सूचना दिली आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य महत्त्वाचे असले तरी त्याच्या मर्यादा असतात, हे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यामुळे या चित्रपटाचे प्रदर्शन आणि नाव या दोन्ही मुद्द्यांवर देशभरात चर्चा सुरू झाली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाची कठोर भूमिका
या प्रकरणावर सुनावणी घेताना न्यायालयाने निर्मात्यांना स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाखाली कोणत्याही समाजाची प्रतिमा खराब करता येणार नाही. न्यायालयाने म्हटले की चित्रपटाचे सध्याचे शीर्षक सार्वजनिक सुव्यवस्थेला बाधा आणू शकते. त्यामुळे नाव बदलल्याशिवाय प्रदर्शनास परवानगी दिली जाणार नाही, असे संकेत देण्यात आले.
नोटीस आणि पुढील सुनावणी
खंडपीठाने सेन्सॉर बोर्ड तसेच निर्मात्यांना नोटीस पाठवली आहे. चित्रपटामुळे कोणत्याही समाजाचा अपमान होत नाही, असे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देशही देण्यात आले. निर्मात्यांच्या वकिलांनी नवीन शीर्षक ठरवण्याचे काम सुरू असल्याचे सांगितले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 19 February रोजी होणार आहे.
वादाची सुरुवात कशी झाली?
ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर प्रदर्शित होणाऱ्या या चित्रपटाची घोषणा मुंबईतील एका कार्यक्रमात झाली होती. त्यानंतर ‘Ghooskhor Pandat’ या नावावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. काही सामाजिक संघटनांनी आक्षेप घेत न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यांच्या मते या नावामुळे एका विशिष्ट समुदायाबद्दल चुकीचा संदेश जाऊ शकतो.
टीझरमध्ये अभिनेता Manoj Bajpayee भ्रष्ट पोलीस अधिकाऱ्याच्या भूमिकेत दिसतो. पात्राचे नाव वेगळे असतानाही चित्रपटाच्या शीर्षकात ‘Pandat’ शब्दासोबत अपमानास्पद विशेषण जोडल्याने वाद निर्माण झाला. उत्तर प्रदेशमध्येही या प्रकरणावर तक्रार दाखल करण्यात आली आहे.
पुढे काय होणार?
आता निर्माते नवीन नाव जाहीर करतात का आणि न्यायालय त्यावर काय निर्णय देते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. नाव बदलल्यास चित्रपटाचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो, अन्यथा प्रदर्शन लांबण्याची शक्यता आहे. या प्रकरणामुळे सर्जनशील स्वातंत्र्य आणि सामाजिक जबाबदारी यातील संतुलन पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहे.