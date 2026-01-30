अजित पवारांच्या चितेसमोर सूरज नतमस्तक! दादांच्या आठवणीत काय म्हणाला? पाहा Video

महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे बुधवारी मुंबईहून बारामतीला जाताना विमान अपघातात अकस्मात निधन झाले. लँडिंगच्या वेळी विमान क्रॅश झाले आणि मोठा स्फोट झाला. या भीषण अपघातात अजित पवारांसह विमानातील आणखी चार जणांचा मृत्यू झाला, ज्यात दोन पायलट, एक फ्लाइट अटेंडंट आणि सुरक्षारक्षकांचा समावेश होता. त्यांच्या अकाली निधनाने संपूर्ण महाराष्ट्र शोकसागरात बुडालेला आहे.
गुरुवारी, 29 जानेवारी रोजी बारामतीमधील विद्या प्रतिष्ठानच्या मैदानात अजित पवारांच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. हजारो शोकाकुल नागरिक, कार्यकर्ते, राजकीय नेते आणि कुटुंबीय उपस्थित होते. या जनसागरात एक ओळखण्याजोगा चेहरा होता ‘बिग बॉस मराठी’चा विजेता आणि कंटेंट क्रिएटर सूरज चव्हाण. अनेकांसाठी अजित पवार हे दादा होते, पण सूरजसाठी ते आई-वडिलांसारखेच होते.
विद्या प्रतिष्ठानच्या मैदानात सूरजने अजित दादांचे अंतिम दर्शन घेतले आणि त्यांच्या चितेसमोर डोकं टेकवून नतमस्तक झाला. या क्षणी त्याच्या चेहऱ्यावर हळहळ, दु:ख आणि आपल्या अत्यंत जवळच्या व्यक्तीच्या गमावल्याची भावना स्पष्ट दिसत होती. सूरजने सोशल मीडियावर व्हिडीओ शेअर करत लिहिले
'आई-वडिलांनंतर मी तुमच्या, माझ्या आई-आप्पांना पाहत होतो आणि तुम्ही पण मला सोडून गेलात. आता या पोरक्या सूरजने कोणाकडे बघायचं? मिस यू दादा.'
सूरजने अजित पवारांसोबतचा आणखी एक व्हिडीओ शेअर केला आहे. या व्हिडीओत तो एका कार्यक्रमात मंचावर अजित दादांची भेट घेतो, त्यांचा आशीर्वाद घेतो आणि अजित दादाही त्याच्याशी अत्यंत आपुलकीने संवाद साधतात. सूरजचे चेहरा आणि हावभाव यामधून स्पष्ट होते की अजित दादा त्याच्यासाठी फक्त राजकीय नेता नव्हते, तर आई-वडिलांच्या सारखे मार्गदर्शक आणि आधारस्तंभ होते.
अजित पवारांच्या निधनानंतर सूरजने पूर्वीच सोशल मीडियावर भावनिक पोस्ट शेअर केली होती
'मित्रांनो, माझा देव चोरला आज. मित्रांनो, मला अजिबात विश्वास होत नाही की आपले लाडके कार्यसम्राट अजित दादा आपल्यात नाहीयेत. माझ्यासारख्या गरीब मुलाला त्यांनी इतकं सोन्यासारखं घर बांधून दिलं, माझी काळजी घेतली, मला नवीन आयुष्य दिलं. अजित दादांसारखा देवमाणूस या जगात नाही. माझ्या आई-आबानंतर अजित दादाने माझ्यासाठी जे केले, मी आयुष्यभर त्यांच्या आठवणी काळजात सांभाळून ठेवीन.'
सूरज चव्हाणला स्वत:चं घर बांधून देण्याचा शब्द अजित पवारांनी दिला होता. त्यांच्या शब्दांचे पक्केपण दाखवत, अजित दादांनी सूरजसाठी सुंदर घर बांधून दिले. हे उदाहरण दाखवते की राजकारणाच्या व्यस्त जगातही अजित पवार लोकांशी किती साधेपणाने आणि आपुलकीने वागायचे.
अजित पवारांच्या अकाली निधनाने केवळ राजकारणच नाही, तर मराठी मनोरंजन विश्वातही हळहळ निर्माण केली आहे. सूरज चव्हाणसारख्या युवकांसाठी ते फक्त नेता नव्हते, तर मार्गदर्शक, मित्र आणि कुटुंबासारखे दादा होते. सोशल मीडियावर सूरजने शेअर केलेले व्हिडीओ आणि भावनिक पोस्ट राज्यभरातील नागरिकांना हळहळ आणि आठवणींमध्ये गुंफत आहेत.
अजित पवारांचे निधन फक्त राजकीय नाही, तर मानवी संबंध, प्रेम आणि मार्गदर्शन या मूल्यांची हानी म्हणूनही जाणवते. सूरज चव्हाणच्या भावनिक शब्दांमधून दिसून येते की अजित पवारांची आठवण केवळ स्मरणात राहणार नाही, तर त्यांचे शिकवण, कृती आणि आपुलकीच्या क्षणांमुळे अनेकांच्या हृदयात कायमचे ठसा उमटवणार आहेत.