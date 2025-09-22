English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
मनोरंजनविश्वातील लोकप्रिय व्यक्ती सूरज चव्हाणचं लग्न ठरल्याची बातमी चाहत्यांसाठी आनंदाची ठरली आहे. या आनंददायी बातमीची माहिती चाहत्यांपर्यंत पोहोचवली आहे अंकिता वालावलकरने. तिने सोशल मीडियावर फोटो शेअर करत सूरजच्या लग्नाबाबतची पुष्टी केली.  

सूरजच्या लग्नाची बातमी समोर; कोकण हार्टेड गर्लने होणाऱ्या वहिनीची भेट घेऊन फोटो शेअर करत म्हणाली......

मराठी मनोरंजनविश्वातील चर्चित व्यक्ती सूरज चव्हाण, ‘बिग बॉस मराठी 5’चा विजेता, सोशल मीडियावर नेहमीच चर्चेत राहतो. चाहत्यांना त्याच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल माहिती मिळण्याची उत्सुकता असते. नुकताच सूरजने एका मुलीसोबतचा फोटो पोस्ट केला होता, ज्यावर चाहत्यांमध्ये मोठा प्रश्न निर्माण झाला होता ही मुलगी कोण? अखेर सूरजची मानलेली बहिण, अभिनेत्री अंकिता वालावलकर, यांनी स्पष्ट केले की ही मुलगी दुसरी कोणतीही नाही, तर सूरजची होणारी बायको आहे. अंकिताने सोशल मीडियावर व्हिडिओ शेअर करत सांगितले, 'आज आम्ही सूरजच्या घरी गेलो होतो. त्याने मला त्याचं नवीन घर दाखवलं. सुरजच्या लग्नाला कदाचित मी प्रत्यक्ष जाऊ शकणार नाही म्हणून ही सदिच्छा भेट होती. त्याचं लग्न ठरलंय, मुलगी खूप गोड आहे. सुरज लवकरच ही गुड न्यूज तुम्हाला शेअर करणार आहे. मीही सुरुवातीला हे खोटं वाटलं, पण त्याने स्वतः मला सांगितलं.' अंकिताने सूरजच्या होणाऱ्या बायकोला भेटून तिला शुभेच्छा दिल्या आणि तिचा फोटो सोशल मीडियावर शेअर केला, मात्र चेहरा अद्याप गुप्त ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे चाहत्यांमध्ये उत्सुकता वाढली असून, पुढील काही दिवसांत सूरज स्वतः या लग्नाची अधिक माहिती जाहीर करेल, अशी शक्यता आहे. विशेष म्हणजे, सूरज सध्या गावात आपले नवीन घर बांधतोय आणि या घरात त्याच्या बायकोचं स्वागत होणार आहे, अशी चर्चा आहे. या नव्या घरात सूरज आणि त्याची होणारी पत्नी कुटुंबासह नवीन आयुष्य सुरू करणार आहेत, याची चाहत्यांमध्ये जोरदार अपेक्षा आहे. सूरजच्या करिअरकडे पाहता, ‘बिग बॉस मराठी 5’नंतर तो ‘झापुक झुपूक’ या सिनेमातही झळकला असून, त्याचा अभिनय आणि वैयक्तिक आयुष्य दोन्ही चर्चेचा विषय ठरत आहेत. चाहत्यांना सूरजच्या लग्नाबाबतचा अधिकृत खुलासा लवकरच मिळेल अशी अपेक्षा आहे.

यावेळी, अंकिताचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला असून, चाहत्यांनी सूरजला लग्नाच्या शुभेच्छा दिल्या आहेत. अनेकांनी त्याच्या आगामी लग्नाबाबत उत्सुकता व्यक्त केली आहे आणि काहीजण अंदाज बांधण्याचा प्रयत्न करत आहेत की, सूरजची होणारी बायको कोण आहे. सूरजच्या वैयक्तिक आयुष्याशी निगडित ही गुड न्यूज चाहत्यांसाठी एक मोठा आनंद आहे. सोशल मीडियावर चर्चा सुरू असून, काही दिवसांत सूरज आपल्या चाहत्यांसमोर ही माहिती अधिकृतपणे उघड करेल, असा अंदाज आहे.

 

FAQ 

सूरज चव्हाणची होणारी बायको कोण आहे?
अद्याप तिचा चेहरा आणि नाव गुप्त ठेवण्यात आले आहेत. सोशल मीडियावर अंकिता वालावलकरने फोटो शेअर केला आहे, पण ओळख उघड केली नाही.

सूरजच्या लग्नाची माहिती सर्वांपर्यंत कधी येईल?
सूरज लवकरच आपल्या चाहत्यांसमोर लग्नाची अधिकृत माहिती उघड करेल, अशी अपेक्षा आहे.

अंकिता वालावलकरने काय खुलासा केला आहे?
अंकिताने सांगितले की, सूरजचं लग्न ठरलंय आणि तो आपल्या नवीन घरात होणाऱ्या बायकोसह येणार आहे. तिने सोशल मीडियावर व्हिडिओ शेअर करून ही माहिती चाहत्यांपर्यंत पोहोचवली आहे.

