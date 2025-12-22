English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
अजित पवारांचा शब्द पूर्ण; सूरज चव्हाणचा भावनिक निर्णय, घराच्या नेमप्लेटनं जिंकली सर्वांची मनं

लग्नानंतर सूरज चव्हाण सोशल मीडियावर प्रचंड चर्चेत आहे. अशातच आता त्याने घराला दिलेल्या नावाने तो पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे.   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Dec 22, 2025, 07:08 AM IST
Suraj Chavan : ‘बिग बॉस मराठी 5’चा विजेता आणि सोशल मीडियावर ‘गुलिगत स्टार’ म्हणून ओळखला जाणारा सूरज चव्हाण सध्या त्याच्या स्वप्नातल्या नव्या घरामुळे चर्चेत आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिलेल्या आश्वासनानंतर अवघ्या एका वर्षात बारामती तालुक्यातील मोढवे गावात सूरजचं आलिशान घर उभं राहिलं आहे. विशेष म्हणजे, लग्नाच्या काही दिवस आधीच सूरज या नव्या घरात राहायला आला असून आता पत्नी संजना चव्हाणसोबत तो इथून आपल्या नव्या संसाराला सुरुवात करत आहे.

सूरजच्या या घराबाबत गेल्या काही महिन्यांपासून सातत्याने चर्चा सुरू होती. ‘बिग बॉस मराठी 5’ जिंकल्यानंतर सूरजचं आयुष्यच बदलून गेलं. पत्र्याच्या घरात राहणारा सूरज आज दोन मजली आलिशान बंगल्याचा मालक झाला आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सूरजला दिलेलं घराचं आश्वासन प्रत्यक्षात उतरल्याने अनेकांनी त्याचं कौतुक केलं आहे.

आलिशान घर आणि आधुनिक सुविधा

सूरज चव्हाणचं हे नवं घर सर्व सोयींनी सुसज्ज आहे. किचन, हाय सिलिंग, आधुनिक फर्निचर आणि आकर्षक लायटिंग करण्यात आली आहे. या बंगल्याचं इंटेरिअर पाहून अनेकजण भारावून गेले असून, घराचे फोटो आणि व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहेत. प्रत्येक कोपरा देखणा दिसत असून सूरजच्या स्वप्नातल्या घराचं रूप अखेर साकार झालं आहे.

या बंगल्याबाहेर लावलेल्या नेमप्लेटनं मात्र सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलं आहे. सूरजनं आपल्या या स्वप्नातील घराला ‘आई आप्पांची पुण्याई’ असं भावनिक आणि अर्थपूर्ण नाव दिलं आहे. लहानपणीच आई-वडिलांना गमावलेल्या सूरजनं त्यांच्या आठवणी जिवंत ठेवण्यासाठी ही नेमप्लेट लावल्याचं पाहायला मिळत आहे. त्याचबरोबर घराच्या बाहेर आणखी एक नेमप्लेट असून त्यावर ‘श्री. सूरज चव्हाण आणि सौ. संजना चव्हाण’ अशी नावे कोरलेली आहेत.

‘बिग बॉस’ नाव ठेवण्याची इच्छा अपूर्णच

दरम्यान, बिग बॉसच्या घरात असताना सूरजनं एक इच्छा व्यक्त केली होती की, जर त्याचं स्वतःचं हक्काचं घर झालं तर तो त्या घराचं नाव ‘बिग बॉस’ ठेवेल. कारण ज्या शोमुळे त्याला संपूर्ण महाराष्ट्रात ओळख मिळाली आणि ज्यामुळे त्याचं आयुष्य पूर्णपणे बदललं त्याच शोप्रती तो कायम कृतज्ञ आहे. मात्र, भावनिक कारणांमुळे अखेर त्यानं आपल्या आई-वडिलांच्या आठवणी जपणारं नाव घराला दिलं आहे.

