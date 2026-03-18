महाराष्ट्राचा रील स्टार होणार बाबा! सूरज चव्हाणकडे लग्नानंतर फक्त तीन महिन्यांत गुड न्यूज

मुंबई: बिग बॉस मराठी 5 चा विजेता आणि लोकप्रिय अभिनेता सूरज चव्हाण सध्या पुन्हा एकदा चर्चेचा विषय बनला आहे, पण यावेळी त्याची वादग्रस्त कारकीर्द नाही, तर त्याचे वैयक्तिक आयुष्य चर्चेत आहे. सूरज आणि त्याची पत्नी संजना चव्हाण यांनी डिसेंबर महिन्यात एकमेकांना विवाहबद्ध केले आणि त्यांचे लग्न तुफान चर्चेत राहिले. या लग्नाला आता अवघे तीन महिने पूर्ण झाले आहेत, आणि त्याचबरोबर आता या जोडीला गुड न्यूज मिळाल्याच्या चर्चा जोर धरू लागल्या आहेत.
सूरज आणि संजनाच्या घरात लवकरच पाळणा हलणार आहे का? याबद्दल सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात चर्चा सुरू आहे. त्यामुळं सूरज चव्हाणच्या पत्नी संजनाकडे गुड न्यूज आहे, असं बोललं जात आहे. संजनाने गुढीपाडव्याच्या निमित्ताने काही खास फोटोशूट केलं, ज्यात तिने गोड साडी घातली होती आणि त्यात तिचा बेबी बंप दिसला असल्याचा दावा नेटकऱ्यांकडून केला जात आहे.
संजनाच्या या फोटोशूटच्या पोस्टवर चाहत्यांनी अभिनंदन आणि शुभेच्छांचा वर्षाव करत सूरज आणि संजनाला आई-बाबा होण्याच्या शुभेच्छा दिल्या. या पोस्टमुळे ही चर्चा अजूनच जोरात उडाली आहे, आणि अनेक लोक या चर्चेत सामील झाले आहेत. याचबरोबर राजश्री मराठी या पेजवरूनही यासंदर्भात एक पोस्ट शेअर करण्यात आली, ज्यामुळे या चर्चांना आणखी अधिक पंख लागले आहेत. तथापि, सूरज चव्हाण आणि संजना चव्हाणकडून अद्याप या चर्चांबाबत कोणतीही अधिकृत माहिती देण्यात आलेली नाही. त्यामुळं, या चर्चांना अफवा की खरी अशी अनिश्चितता कायम राहिली आहे.
लग्नानंतर सूरज आणि संजना यांनी त्यांच्या नव्या घरी वास्तव्य सुरू केलं आहे. या घरी त्यांच्या आनंदाच्या संसाराची सुरुवात झाली असून दोघेही सोशल मीडियावर एकत्र रील्स बनवतात आणि फोटोशूट्स शेअर करतात. त्यांच्या फोटोशूट्स आणि रील्स नेच त्यांच्या चाहत्यांमध्ये एक वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. सूरज आणि संजना यांच्या जोडीला चाहत्यांचं भरपूर प्रेम मिळत आहे, आणि यामुळे त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्यातील आनंद दर्शवला जात आहे.
बिग बॉस मराठी 5 जिंकून आणि झापूक झुपूक सिनेमा रिलीज करून, सूरज चव्हाणने तुफान करिअर सुरू केलं. त्याच्या या यशस्वी करिअरमुळेच त्याला नवा घर बांधण्यासाठी मदत मिळाली. यासाठी त्याला दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची मदत मिळाली होती, आणि त्याच्या या नव्या घराबद्दलही सोशल मीडियावर चर्चा होती. सूरज चव्हाणने 'आधी करिअर, नंतर लग्न' असा मार्ग स्वीकारला आणि बिग बॉसच्या सिझननंतर त्याने लग्नाचा निर्णय घेतला.
सुरवातीला, बिग बॉस मराठी 5 मध्ये विजय मिळवून, सूरज चव्हाणच्या जीवनात एक मोठा टर्निंग पाऊल पडला. त्यानंतर त्याने त्याचा 'झापूक झुपूक' सिनेमा प्रेक्षकांना दाखवला आणि त्याच्या अभिनयाच्या बाबतीत आणखी एक मोठा मुकाम गाठला. त्याच्या या सिनेमा व त्याच्या करिअरच्या उंचीमुळेच त्याला खासगी आयुष्यात आनंदी संसाराचा अनुभव घेणं शक्य झालं.
त्यानंतर, एकमेकांशी सुसंवाद साधणाऱ्या या जोडीला नवीन जीवनाची सुरुवात करण्यात आनंद होतो आहे. सर्वांच्या शुभेच्छा आणि प्रेमामुळे सूरज आणि संजनाच्या घरात लवकरच एक नवा सदस्य येईल का? हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरेल.