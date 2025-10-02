English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

सोशल मीडियावर सूरज चव्हाणच्या होणाऱ्या पत्नीचा चेहरा झाला उघड, DP दादानं शेअर केलं बायकोचं नाव

Suraj Chavan's future wife's face revealed : सोशल मीडियावर सूरज चव्हाणचा व्हिडीओ व्हायरल; त्याने उघड केला होणाऱ्या पत्नीचा चेहरा – तुम्हाला माहित आहे ती कोण?

Intern | Updated: Oct 2, 2025, 04:28 PM IST
सोशल मीडियावर सूरज चव्हाणच्या होणाऱ्या पत्नीचा चेहरा झाला उघड, DP दादानं शेअर केलं बायकोचं नाव

'बिग बॉस मराठी'च्या पाचव्या सिझनचा विजेता सूरज चव्हाण सध्या सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणावर चर्चेत आहे. अभिनयाच्या जोरावर चाहत्यांच्या मनात खास स्थान निर्माण केलेल्या सूरजने अनेक चित्रपटांमध्ये आणि मालिकांमध्ये आपला अभिनय सिद्ध केला आहे. काही दिवसांपूर्वीच सूरजने आपल्या होणाऱ्या बायकोबद्दल सोशल मीडियावर थोडक्यात खुलासा केला होता. त्याचबरोबर, सूरजची मैत्रीण अंकिता वालावलकरनेही सूरजच्या लग्नाबाबत काही माहिती शेअर केली होती, ज्यामुळे चाहत्यांमध्ये उत्सुकता वाढली होती. दसऱ्याच्या शुभमुहूर्तावर सूरजने एक खास व्हिडीओ सोशल मीडियावर शेअर केला. या व्हिडीओमध्ये सूरज एक जुनं हिंदी गाणं 'मैरे सवालो का जवाब दो' गाताना दिसतोय. व्हिडीओत सूरजसोबत एक गजरा घातलेली मुलगी रोमँटिक डान्स करताना दिसते. सूरजने या व्हिडीओखाली कॅप्शन दिलं, 'टाईमपास व्हिडीओ आहे, माझी खरी लवकरचं दाखवतो.' जरी सूरजने हे कॅप्शन दिलं असलं तरी चाहत्यांना व्हिडीओतील मुलगी त्याची होणारी बायको वाटत असल्याचं भासलं. सोशल मीडियावर याबाबत अनेक चर्चा रंगल्या आहेत. शिवाय, धनंजय पोवार उर्फ DP यांनी केलेली कमेंटही चर्चेत आली आहे. DP च्या कमेंटमुळेही या व्हिडीओने आणखी उत्सुकता निर्माण केली आहे.

सूरज चव्हाण सोशल मीडियावर नेहमीच सक्रिय असतो आणि आपल्या चाहत्यांशी वैयक्तिक आयुष्यातील खास क्षण शेअर करतो. हा व्हिडीओही त्याच्या चाहत्यांसाठी एक रोमँटिक आणि खास अनुभव ठरला आहे. व्हिडीओच्या चर्चेमुळे सूरजच्या होणाऱ्या बायकोबद्दल चाहत्यांमध्ये उत्सुकता वाढली आहे, तर काहींना हा व्हिडीओ मनोरंजनाचा उत्कृष्ट भाग म्हणूनही आवडला आहे. या व्हिडीओच्या माध्यमातून सूरजचं व्यक्तिमत्त्व केवळ अभिनयापुरतंच मर्यादित नाही, तर वैयक्तिक आयुष्यातही तो कसा प्रेमळ आणि साधा आहे, हे प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचलं आहे. सोशल मीडियावर व्हिडीओच्या शेअरनंतर चाहत्यांनी कमेंट्स आणि प्रतिक्रियांद्वारे आपला उत्साह व्यक्त केला आहे. सूरज चव्हाणच्या आगामी प्रोजेक्ट्स आणि वैयक्तिक आयुष्यातील नवीन अपडेट्स चाहत्यांसाठी नेहमीच आकर्षण ठरतात, आणि हा व्हिडीओ त्याच्या चाहत्यांसाठी आणखी एक खास क्षण ठरला आहे.

FAQ
सूरज चव्हाणने व्हिडीओमध्ये कोणता गाणं शेअर केलं?
सूरजने व्हिडीओमध्ये जुनं हिंदी गाणं 'मैरे सवालो का जवाब दो' गाताना शेअर केलं आहे.
व्हिडीओत दिसणारी मुलगी कोण आहे?
व्हिडीओत सूरजसोबत दिसणारी गजरा घातलेली मुलगी त्याची होणारी बायको असण्याची चाहत्यांमध्ये चर्चा आहे, पण सूरजने अद्याप स्पष्टपणे नाव सांगितलं नाही.
व्हिडीओसोबत सूरजने काय कॅप्शन दिलं?
सूरजने व्हिडीओखाली लिहिलं आहे, 'टाईमपास व्हिडीओ आहे, माझी खरी लवकरचं दाखवतो.'

About the Author
Tags:
Big Boss Suraj Chavansuraj chavan girlfriendface reveal#bollywoodstars #entertainment #bollywoodcelebrity #bollywoodmovies #trendingnewsNews updat

इतर बातम्या

येरवडा कारागृहात उमटला नवरात्रीचा जल्लोष, अभिनेत्री उर्मिला...

मनोरंजन