अंकिता वालावलकरचा भावासाठी पारंपरिक केळवण चर्चेत; सूरज चव्हाणचा होणाऱ्या बायकोसाठीचा हटके उखाणा ठरला आकर्षणाचा विषय

‘बिग बॉस मराठी’च्या पाचव्या सिझनचा विजेता आणि ‘गुलीगत’ फेम अभिनेता सूरज चव्हाण सध्या चर्चेच्या केंद्रस्थानी आहे. यावेळी कारण त्याच्या अभिनयाचं किंवा नव्या प्रोजेक्टचं नसून त्याच्या वैयक्तिक आयुष्यातील एक गोड वळणाचं आहे. सूरजच्या लग्नाच्या चर्चेला अखेर अधिकृत शिक्कामोर्तब मिळालं असून, तो लवकरच त्याची होणारी पत्नी संजना हिच्यासोबत सात फेरे घेणार आहे.
सूरज चव्हाण हा ‘बिग बॉस मराठी’च्या घरात त्याच्या मनमिळावू स्वभावामुळे, विनोदी अंदाजामुळे आणि प्रामाणिक खेळामुळे प्रेक्षकांचा आवडता ठरला होता. शोमधून बाहेर आल्यानंतर त्याने अभिनयासोबतच सोशल मीडियावरही मोठी फॅनफॉलोविंग कमावली. त्यामुळेच त्याच्या लग्नाच्या बातमीने चाहत्यांमध्ये प्रचंड उत्साह निर्माण झाला आहे. काही दिवसांपूर्वी सूरजने एका मुलीसोबतचा फोटो सोशल मीडियावर शेअर केला होता. त्या फोटोवरूनच चाहत्यांनी त्याच्या लग्नाच्या चर्चा सुरू केल्या होत्या. अखेर त्या चर्चांना अधिकृत शिक्कामोर्तब मिळालं आहे आणि ही बातमी कुणी दिली तर ती म्हणजेच सूरजची ‘बिग बॉस बहिण’ अंकिता वालावलकर.
अभिनेत्री आणि सोशल मीडिया इन्फ्लूएन्सर अंकिता वालावलकर (जिचं टोपणनाव आहे कोकण हार्टेड गर्ल) हिने सूरजच्या आयुष्यातील या खास क्षणाला आणखी अविस्मरणीय बनवलं. तिने सूरज आणि संजनासाठी शाही थाटात केळवणाचा सोहळा आयोजित केला. या पारंपरिक समारंभाची सजावट, पारंपरिक जेवण आणि सांस्कृतिक रंग यामुळे हा कार्यक्रम सोशल मीडियावर विशेष चर्चेत आला आहे. अंकिताने स्वतःच दोघांना ओवाळलं, त्यांना शुभेच्छा दिल्या आणि त्यांच्या नव्या आयुष्याच्या प्रवासासाठी आशीर्वाद दिला. तिच्या चेहऱ्यावरचा आनंद आणि अभिमान या दोन्ही गोष्टी चाहत्यांना तिच्या पोस्टमधून स्पष्ट जाणवतात.
या केळवण सोहळ्यात सूरज आणि संजनाने घेतलेले उखाणे सध्या सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहेत. सूरजने आपल्या नेहमीच्या विनोदी अंदाजात उखाणा घेतला 'बिग बॉस जिंकून पूर्ण झालं माझं स्वप्न, संजनाचं नाव घेतो... बोललो होतो ना, आधी करिअर मग लग्न!' त्यावर संजनानेही तितक्याच मजेशीर अंदाजात प्रत्युत्तर दिलं 'बिग बॉसचा विनर झाला माझ्या प्रेमात सायको, सूरजचं नाव घेते, मीच त्याची होणारी बायको!' या दोघांच्या गमतीशीर उखाण्यांनी उपस्थितांचं आणि चाहत्यांचं मन जिंकून घेतलं. त्यांच्या या हटके अंदाजामुळे सोशल मीडियावर ‘#SurajSanjanaWedding’ हा हॅशटॅग ट्रेंडिंगमध्ये आला आहे.
अंकिता वालावलकरने केळवणासाठी आपलं घर अगदी पारंपरिक शैलीत सजवलं होतं. फुलांच्या आरास, दिव्यांची रोषणाई आणि पारंपरिक थाळ्यांमध्ये मांडलेलं मराठमोळं जेवण या सगळ्यामुळे वातावरण अगदी उत्सवी झालं होतं. अंकिताने आपल्या भावाला सूरजला आणि वहिनी संजनाला सोन्याच्या नारळाने ओवाळलं, त्यांना सुंदर भेटवस्तू दिल्या आणि मनापासून शुभेच्छा दिल्या. तिच्या पोस्टमधील कॅप्शनमध्ये ती लिहिते 'भावा आणि वहिनीच्या नव्या प्रवासासाठी खूप खूप शुभेच्छा! तुमचं आयुष्य प्रेम, आनंद आणि हसण्यात न्हाऊन निघो.'
सूरज आणि संजनाच्या या केळवणाच्या व्हिडिओवर चाहत्यांकडून शुभेच्छांचा वर्षाव होत आहे. अनेकांनी कमेंट्समध्ये लिहिलं आहे की, “बिग बॉसचा विनर आता लाईफ पार्टनर जिंकतोय!” काहींनी सूरज-संजना जोडीला 'परफेक्ट कपल' असंही संबोधलं आहे. सूरजच्या चाहत्यांसाठी ही बातमी म्हणजे एक सणच ठरली आहे. आता सर्वजण त्यांच्या लग्नसोहळ्याची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. सूरज चव्हाण आणि संजनाचं लग्न येत्या काही दिवसांत पार पडणार असून, या निमित्ताने मराठी मनोरंजनविश्वात आनंदाचं वातावरण आहे. ‘बिग बॉस’मधून घराघरात पोहोचलेला सूरज आता वास्तविक आयुष्यातील नव्या पर्वात प्रवेश करत आहे, आणि त्याचं हे नवीन स्वप्न साकारताना चाहतेही तेवढेच आनंदी आहेत.
FAQ
