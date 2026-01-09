'माधुरी दीक्षित आणि मी लग्न करणार होतो पण, अचानक...' सुरेश वाडकर यांच्या वक्तव्यानं वळवल्या नजरा

Madhuri Dixit: बॉलिवूडमधील धकधक गर्ल म्हणून ओळखली जाणारी अभिनेत्री माधुरी दीक्षित आजही चाहत्यांच्या मनावर राज्य करते. अभिनय, नृत्य आणि सौंदर्य यामुळे माधुरी कायम चर्चेत राहिली. मात्र करियरच्या सुरुवातीच्या काळात तिच्या वैयक्तिक आयुष्याबाबतही अनेक चर्चा रंगल्या होत्या. त्यातच एक काळ असा होता, जेव्हा माधुरी दीक्षित आणि प्रसिद्ध गायक सुरेश वाडकर यांच्या लग्नाच्या चर्चांनी जोर पकडला होता. कुटुंबीयांनी पुढाकार घेतला होता, पण शेवटी हे नातं लग्नापर्यंत पोहोचू शकलं नाही. यामागचं नेमकं कारण स्वतः सुरेश वाडकर यांनी एका कार्यक्रमात उघड केलं होतं.घर
घरच्यांना स्थिर संसाराची अपेक्षा पण...
माधुरीने जेव्हा बॉलिवूडमध्ये पावलं टाकली, तेव्हा ती अजून करियरच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात होती. त्या काळात तिच्या आई-वडिलांची इच्छा होती की, तिने अभिनय करण्यापेक्षा आधी लग्न करावं आणि संसाराकडे लक्ष द्यावं. त्यामुळे योग्य वराचा शोध सुरू झाला. याच दरम्यान माधुरीच्या कुटुंबीयांनी सुरेश वाडकर यांच्या घरी लग्नाचा प्रस्ताव पाठवला. त्या वेळी ‘परिंदा’ चित्रपटाची कथा सांगत माधुरीसाठी स्थिर संसाराची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली होती.
सुरेश वाडकरांनी माधुरीला का नाकरलं?
माधुरीच्या पालकांनी केलेली मागणी सुरेश वाडकरांनी स्वीकारलीच नाही. सुरेश वाडकर यांनी याबाबत स्पष्टपणे सांगितलं होतं की, माधुरी खूपच सडपातळ आहे आणि त्यामुळे हे नातं पुढे नेणं शक्य झालं नाही. या कारणामुळे माधुरीच्या पालकांना मोठा धक्का बसला होता. त्यांना असं वाटू लागलं की, माधुरीचं लग्न जुळणं कठीण ठरेल. शिवाय जर तिने चित्रपटसृष्टीत पूर्णवेळ काम करण्यास सुरुवात केली, तर आणखी अडचणी निर्माण होऊ शकतात, अशीही भीती त्यांना वाटत होती.
माधुरीची यशस्वी कारकीर्द
माधुरीच्या नियतीला काही वेगळंच मान्य होतं. माधुरीने 1984 मध्ये ‘अबोध’ या चित्रपटातून अभिनयाची सुरुवात केली आणि हळूहळू ती बॉलिवूडमधील आघाडीची अभिनेत्री बनली. ‘तेजाब’, ‘त्रिदेव’, ‘किशन कन्हैया’, ‘हम आपके है कौन’, ‘हम तुम्हारे है सनम’ आणि ‘देवदास’ यांसारख्या अनेक सुपरहिट चित्रपटांत तिने लक्षवेधी भूमिका साकारल्या. तिचं करियर दिवसेंदिवस बहरत गेलं आणि तिने नंतर कधी मागे वळून पाहिलंच नाही.
माधुरीच्या आयुष्यात आलं वेगळंच वळण
शेवटी 1999 मध्ये माधुरी दीक्षितने डॉ. श्रीराम नेने यांच्यासोबत लग्न केलं. आज ती पती आणि दोन मुलांसोबत आनंदी कौटुंबिक आयुष्य जगत आहे. सुरेश वाडकर यांच्यासोबतचं नातं लग्नापर्यंत पोहोचू शकलं नाही, पण त्या अनुभवांनी माधुरीच्या आयुष्याला वेगळं वळण दिलं, असंच म्हणावं लागेल.