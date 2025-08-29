गणेशोत्सवात प्रार्थना बेहरेच्या लेकरांचा गोंडस सरप्राईज; बाप्पाच्या स्वागताचा खास व्हिडीओ शेअर

लेकरांनी केलं बाप्पाचं स्वागत. प्रार्थनाने इंस्टाग्रामवर शेअर केलेल्या व्हिडीओमध्ये तिची पाळीव कुत्री आनंदाने धावताना दिसतात. अभिनेत्री त्यांना बाप्पाजवळ घेऊन जाते आणि हे लोभस दृश्य नेटकऱ्यांच्या मनाला भावतं. व्हिडीओसोबत तिने कॅप्शन दिलं आहे – 'माझा बाप्पा घरी आला, आणि माझी लेकरं — माझी पिल्लं. आनंदाने त्यांच्या शेपटी हालवत आपल्या बाप्पाचं स्वागत करतायत! गणपती बाप्पा मोरया!' या व्हिडीओवर चाहत्यांसह अनेक सेलिब्रेटींनीही लाईक्स आणि कमेंट्सचा वर्षाव केला आहे.
प्रार्थना बेहरे शेवटची प्रसाद खांडेकर दिग्दर्शित चिकी चिकी बुबूम बुम या चित्रपटात दिसली होती. या चित्रपटात तिच्यासोबत प्राजक्ता माळी, स्वप्नील जोशी आणि वनिता खरात यांसारखे कलाकार होते. आता प्रार्थना तिचा नवरा अभिषेक जावकर दिग्दर्शित नव्या चित्रपटात झळकणार आहे. या चित्रपटाचा मुहूर्त नुकताच पार पडला असून, अद्याप त्याचं शीर्षक जाहीर झालेलं नाही.
FAQ
प्रार्थना बेहरेने सोशल मीडियावर कोणता खास व्हिडीओ शेअर केला आहे?
तिने आपल्या पाळीव कुत्र्यांचा व्हिडीओ शेअर केला आहे, ज्यात ते आनंदाने बाप्पाचं स्वागत करताना दिसतात.
या व्हिडीओवर चाहत्यांची काय प्रतिक्रिया होती?
नेटकऱ्यांसह अनेक सेलिब्रेटींनी या व्हिडीओला भरभरून लाईक्स व कमेंट्स दिल्या आहेत.
प्रार्थना बेहरे शेवटची कोणत्या चित्रपटात दिसली होती?
ती शेवटची चिकी चिकी बुबूम बुम या चित्रपटात दिसली होती, ज्यात प्राजक्ता माळी, स्वप्नील जोशी आणि वनिता खरात यांचीही भूमिका होती.