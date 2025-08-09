English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

‘फिर मिलेंगे भाई, तुम्हारी गुड़िया दी..’, रक्षाबंधनानिमित्त श्वेता सिंह कीर्तीकडून सुशांतसाठी भावनिक पोस्ट

Sushant Singh Rajput:  रक्षाबंधनाच्या दिवशी सुशांत सिह राजपूतची बहीण श्वेता सिंह कीर्तिने शेअर केली भावनिक पोस्ट. वाचून तुमच्याही डोळ्यात येईल पाणी. 

सोनेश्वर पाटील | Updated: Aug 9, 2025, 09:43 AM IST
‘फिर मिलेंगे भाई, तुम्हारी गुड़िया दी..’, रक्षाबंधनानिमित्त श्वेता सिंह कीर्तीकडून सुशांतसाठी भावनिक पोस्ट

Sushant Singh Rajput:  हिंदी सिनेसृष्टीतील अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत आपल्याला सोडून गेल्याला पाच वर्षे झाली असली तरी आजही त्यांचे चाहते हे वास्तव स्वीकारू शकलेले नाहीत. सुशांतच्या चार बहिणी नीतू सिंह उर्फ राणी, मीतू सिंह, प्रियंका सिंह आणि श्वेता सिंह कीर्ति. त्या प्रत्येक खास क्षणी आपल्या भावाला आठवतात.

आज देखील रक्षाबंधनाच्या निमित्ताने श्वेता सिंह कीर्तीने सोशल मीडियावर नेहमीप्रमाणे भावनिक पोस्ट शेअर केली आहे. तिने एक जुना व्हिडिओ शेअर करत भावासोबत घालवलेले अनमोल क्षण पुन्हा आठवले आणि भावाशिवाय सण साजरा करणे किती कठीण आहे हे सांगितले आहे.

श्वेता सिंह कीर्तिची भावनिक पोस्ट 

रक्षाबंधनानिमित्त श्वेता सिंहने सुशांत सिंहबद्दल खास पोस्ट शेअर केली आहे. ज्यामध्ये तिने म्हटले आहे की, 'कधी कधी वाटतं, तू कुठे गेला नाहीस, फक्त पडद्याच्या पलीकडे उभा आहेस आणि शांतपणे बघतो आहेस. पण पुढच्याच क्षणी जाणवतं की कदाचित पुन्हा तुला पाहता येणार नाही. तुझं हसणं आता फक्त एक प्रतिध्वनी झालंय. तुझा आवाज धूसर आठवणीत हरवून गेलाय.

तुला गमावण्याचं दुःख इतकं वैयक्तिक आणि खोल आहे की शब्द अपुरे पडतात. वेळ गेल्यानंतरही हे दुःख कमी होत नाही तर आणखी गहिरं होतं. पण यात कटुता नाही तर एक जाणीव आहे की ही दुनिया तात्पुरती आहे. नाती नाजूक आहेत आणि खरी शांती फक्त देवाच्या चरणी आहे.

"मला खात्री आहे आपण पुन्हा भेटू. त्या पलीकडे जिथे ना कथा असतील, ना वेळ. फक्त आत्मा एकमेकांना ओळखेल. तिथे नावांची नव्हे तर प्रेमाची भाषा असेल. तोपर्यंत मी मनोमन तुझ्या मनगटावर राखी बांधत राहीन आणि प्रार्थना करीन की जिथे कुठे असशील आनंदात, शांततेत आणि प्रकाशात राहा. तुझी गोडीया दी.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

चाहत्यांनीही व्यक्त केलं प्रेम

श्वेताची ही पोस्ट सध्या सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाली आहे. हजारो चाहत्यांनी कमेंट करून आपलं प्रेम व्यक्त केलं आणि सुशांत आजही त्यांच्या आठवणीत जिवंत असल्याचं सांगितलं. सुशांत सिंह राजपूत यांचे 14 जून 2020 रोजी निधन झाले होते. 

त्यांचा शेवटचा चित्रपट ‘दिल बेचारा’ त्यांच्या निधनानंतर ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर प्रदर्शित झाला आणि प्रेक्षकांच्या मनात आजही खास स्थान राखून आहे. सुशांतचं नाव प्रत्येक सण, वाढदिवस आणि खास क्षणी त्यांच्या चाहत्यांच्या ओठांवर कायम ऐकायला मिळतं.

FAQ

1. सुशांत सिंह राजपूतच्या निधनाला किती वर्षे झाली?

सुशांत सिंह राजपूत यांच्या निधनाला 9 ऑगस्ट 2025 पर्यंत 5 वर्षे झाली आहेत.

2. सुशांत सिंह राजपूतच्या किती बहिणी आहेत आणि त्यांची नावे कोणती?

सुशांत यांच्याकडे चार बहिणी आहेत: नीतू सिंह उर्फ राणी, मीतू सिंह, प्रियंका सिंह आणि श्वेता सिंह कीर्ति.

3. श्वेता सिंह कीर्तीने आपल्या पोस्टमध्ये काय लिहिले?

श्वेताने लिहिले की, सुशांतला गमावण्याचे दुःख खूप खोल आहे, त्यांचे हसणे आता प्रतिध्वनी आणि आवाज धूसर आठवणीत हरवला आहे. ती म्हणाली की, ती मनोमन त्याच्या मनगटावर राखी बांधेल आणि त्याला आनंदात राहण्याची प्रार्थना करेल.

Tags:
sushant singh rajputRaksha Bandhan 2025Shweta Singh KirtiBollywood Raksha Bandhan SpecialBollywood Celebs Share Heartfelt Raksha Bandhan Moments

इतर बातम्या

Horoscope : भावा बहिणींसाठी रक्षाबंधनाचा दिवस कसा असेल?, या...

भविष्य