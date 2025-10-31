English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
सुशांतसिंह राजपूत प्रकरणात नवा दावा! बहिणीचं विधान 'मर्डर करायला दोघे आले होते, मानेवरील व्रण वेगळा होता'

Sushant Singh Rajput Death Reason: सुशांतसिंह राजपूतचा मृत्यू हा आत्महत्येचा होता की कटाचा भाग, याबाबतचं गूढ अद्याप उकललेलं नाही. चाहत्यांच्या मनातील प्रश्न अजूनही अनुत्तरितच आहेत.  

14 जून 2020 रोजी सुशांतसिंह राजपूत मुंबईतील बांद्र्यातील घरात मृतावस्थेत आढळला. सुरुवातीला या घटनेला आत्महत्या म्हणून घोषित करण्यात आलं, पण त्यानंतर त्याच्या चाहत्यांनी आणि कुटुंबियांनी या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित केले. अखेर प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे (CBI) सोपवण्यात आला. मात्र, पाच वर्षांनंतरही कोणताही ठोस निष्कर्ष समोर आलेला नाही. दरम्यान, या प्रकरणातील मुख्य आरोपी अभिनेत्री रिया चक्रवर्तीला काही दिवसांपूर्वी क्लीन चिट मिळाल्याचं समोर आलं. रियावर सुशांतला आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा आणि आर्थिक गैरव्यवहार केल्याचा आरोप होता. यामुळे चाहत्यांमध्ये पुन्हा संताप व्यक्त झाला.

श्वेता सिंह कीर्तीचा धक्कादायक खुलासा

सुशांतची बहीण श्वेता सिंह कीर्ती हिने पत्रकार शुभांकर मिश्राला दिलेल्या मुलाखतीत अनेक मोठे खुलासे केले. ती म्हणाली 'आम्हाला अजिबात विश्वास बसत नाही की सुशांतनं आत्महत्या केली. तो पंख्यावर कसा काय लटकू शकेल? कारण पंखा आणि बेडमध्ये खूपच कमी अंतर होतं. त्याशिवाय तिथं स्टूल नव्हतं. मग आत्महत्येचा प्रश्नच येत नाही.' श्वेतानं पुढे सांगितलं 'सुशांतच्या मानेवरचे व्रण हे कपड्याचे किंवा ओढणीचे नव्हते. ते काहीतरी वेगळे, जणू एखाद्याने गळा आवळल्यासारखे व्रण होते. आम्ही फॉरेन्सिक अहवाल पाहिल्यानंतरही हेच जाणवलं की, ही आत्महत्या नव्हती. आमचं मन अजूनही सांगतं त्याचा खून झाला आहे.' ती पुढे म्हणाली 'मी भारतातील आणि अमेरिकेतील दोन मानसशास्त्रज्ञांशी बोलले. दोघांनीही मला सांगितलं की सुशांतचा मृत्यू नैसर्गिक नाही. त्यांनी स्पष्ट म्हटलं ‘ही आत्महत्या नव्हे, मर्डर आहे.’ आमच्याकडे काही संकेत आहेत की त्याला मारण्यासाठी दोन लोक आले होते.'

तपासावर शंका आणि न्यायाची अपेक्षा

श्वेतानं सीबीआयच्या तपासावरही नाराजी व्यक्त केली. 'आम्ही खूप प्रयत्न करून प्रकरण सीबीआयकडे दिलं. आम्हाला त्यांच्यावर विश्वास होता. पण इतक्या वर्षांनंतरही काही निष्कर्ष का लागले नाहीत? नेमकं असं काय घडलंय की कोणालाच सत्य सांगता येत नाही?' ती म्हणाली की, अनेक लोक तिच्याशी नंतर भेटले, काही कलाकारही भेटले, आणि सर्वांना एकच प्रश्न होता 'शांतसारखा सकारात्मक आणि बुद्धिमान व्यक्ती स्वतःचा जीव का घेईल?'

सुशांतसिंह राजपूतची कहाणी

सुशांत हा बॉलिवूडमधील सर्वाधिक बुद्धिमान आणि प्रतिभावान अभिनेत्यांपैकी एक मानला जातो. 'काय पो छे', 'एम.एस. धोनी', 'छिछोरे', 'डिटेक्टिव्ह ब्योमकेश बक्षी', 'सोनचिडिया' अशा अनेक चित्रपटांमधून त्याने अभिनयाची झलक दाखवली होती. त्याच्या आकस्मिक निधनानं संपूर्ण देश हादरला होता.
सुशांतसिंह राजपूतच्या मृत्यूचा तपास कोण करत आहे?
या प्रकरणाचा तपास केंद्रीय अन्वेषण विभाग म्हणजेच सीबीआय (CBI) करत आहे.

सुशांतची बहीण श्वेता सिंह कीर्तीने नेमकं काय म्हटलं आहे?
उत्तर: श्वेतानं दावा केला आहे की, सुशांतनं आत्महत्या केली नाही, तर त्याचा खून करण्यात आला आहे. तिच्या मते, सुशांतला मारण्यासाठी दोन लोक आले होते आणि मानेवरील व्रण आत्महत्येचे नव्हते.

या प्रकरणात रिया चक्रवर्तीचं काय झालं?
रिया चक्रवर्तीवर आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा आरोप होता, मात्र अलीकडेच तिला क्लीन चिट देण्यात आली आहे.

