दोन वर्षांपूर्वी हार्ट अटॅक आलेल्या सुश्मिता सेनची अँजिओप्लास्टी पूर्ण शुद्धीत करण्यात आली

बेशुद्ध न करण्याची सुश्मिताची अट! शुद्धीत राहूनच तिने सर्जरीची वेदना सहन केली; कारण…  

कावेरी पिंपळे | Updated: Nov 17, 2025, 01:55 PM IST
अभिनेत्री सुश्मिता सेन हिचा देश-विदेशात आजही मोठा चाहतावर्ग आहे. ‘मिस युनिव्हर्स’चा किताब जिंकल्यापासून ते आजपर्यंत सुश्मिताने आपल्या सौंदर्याने, फिटनेसने आणि व्यक्तिमत्त्वाने प्रेक्षकांच्या मनात वेगळीच जागा निर्माण केली आहे. ४९ वर्षांची असली तरी तिच्या फिटनेसकडे पाहून अनेक तरुण अभिनेत्रीही आश्चर्यचकित होतात. मात्र, एवढ्या फिटनेसनंतरही, 2023 मध्ये तिला अचानक हृदयविकाराचा झटका आल्याने सर्वांना धक्का बसला. स्वतः सुश्मितालादेखील या घटनेवर विश्वास ठेवणे अवघड झाले होते.

हार्ट अटॅक आल्यानंतर तिला तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. डॉक्टरांनी तत्काळ अँजिओप्लास्टी करण्याचा निर्णय घेतला. बहुतेक रुग्ण या प्रक्रियेत बेशुद्ध केले जातात; मात्र सुश्मिताने पूर्ण शुद्धीत राहून अँजिओप्लास्टी करून घेतली. नुकत्याच दिलेल्या दिव्या जैन यांच्या मुलाखतीत सुश्मिताने या धक्कादायक अनुभवाबद्दल सविस्तर माहिती दिली. ती म्हणाली 'अँजिओप्लास्टी करताना मी बेशुद्ध व्हायचं नाही असं ठाम सांगितलं होतं. माझ्यातला कंट्रोल फ्रीक स्वभाव मला बेशुद्ध राहू देत नाही. डॉक्टरांशी बोललात तर ते सांगतील की त्या क्षणी माझ्याकडे किती धैर्य होतं.'

ती पुढे म्हणाली 'हृदयविकाराचा झटका येणं आणि त्यातून वाचणं… हा निवडीचा प्रश्न होता. मी बेशुद्ध पडून झोपायचं की शुद्धीत राहून परिस्थितीचा सामना करायचा. मी शुद्धीत राहण्याचा निर्णय घेतला. कारण बेशुद्ध राहून जागीच न होण्याची भीती मला जास्त वाटत होती.'

सुश्मिता सांगते की संपूर्ण अँजिओप्लास्टी प्रक्रियेदरम्यान ती डॉक्टरांशी बोलत होती 'मला काय चाललंय ते स्वतः पाहायचं होतं. वेदना खूप होत्या, पण मला त्याची तयारी होती. मी डॉक्टरांना सतत म्हणत होते की ‘लवकर करा, मला सेटवर जायचं आहे.’ माझी टीम जयपूरमध्ये माझी वाट पाहत होती.' अभिनेत्रीने शूटिंगशी असलेल्या तिच्या जबाबदारीबद्दलही भाष्य केले. 'आपण एखाद्या शोची मुख्य व्यक्तिरेखा असतो तेव्हा 500 लोकांची रोजीरोटी आपल्यावर अवलंबून असते. ते सर्व माझ्यासाठी काळजी करत होते, पण मलाही त्यांच्या कामाची चिंता होती. शूट थांबलेलं असणं हीसुद्धा मोठी जबाबदारी आहे.'

या सर्व प्रसंगानंतरही सुश्मिताने पुन्हा काम सुरू करण्याचा निर्धार दाखवला. 'डॉक्टर माझ्यावर रागावत होते, कारण मी सतत बोलत होते आणि घाई करत होते. त्या धक्क्यातून सावरायला मला 15 दिवस लागले. शेवटी मी ‘आर्या’ सीरिजचं शूट पूर्ण करू शकले.' फिटनेस, मानसिक ताकद आणि कामाबद्दलची तिची निष्ठा यामुळे सुश्मिताचे चाहते पुन्हा एकदा तिच्या धैर्यावर मोहित झाले आहेत. सुश्मिताची ही कहाणी आज हजारो महिलांसाठी प्रेरणादायी ठरत आहे.

