English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

श्रीलंकेतील पूरामध्ये 24 तास विमानतळावर अडकला मराठी अभिनेता, सांगितला अंगावर काटा आणणारा अनुभव

श्रीलंकेत पूरपरिस्थिती निर्माण झाल्यानंतर मराठी अभिनेता सुयश टिळक  24 तास विमानतळावरच अडकून राहिला. त्यावेळीचा अंगावर शहारे आणणारा अनुभव त्याने शेअर केलाय.   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Dec 1, 2025, 06:28 PM IST
श्रीलंकेतील पूरामध्ये 24 तास विमानतळावर अडकला मराठी अभिनेता, सांगितला अंगावर काटा आणणारा अनुभव

Suyash Tilak : श्रीलंकेत गेल्या काही दिवसांपासून मुसळधार पावसाने थैमान घातले असून महापुरामुळे देशातील मोठा भूप्रदेश जलमय झाला आहे. पूर आणि भूस्खलनाच्या घटनांमुळे जनजीवन विस्कळीत झाले असून आतापर्यंत 56 जणांचा मृत्यू झाला आहे. तब्बल 600 हून अधिक घरांचे मोठे नुकसान झाले असून अनेक घरे चिखलाखाली दबली आहेत. काही गावांचा संपर्क पूर्णपणे तुटला आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

याच महाप्रलयाचा फटका मराठी अभिनेता सुयश टिळक यालाही बसला आहे. श्रीलंकेत वाढलेल्या आपत्तीजनक परिस्थितीमुळे सुयश तब्बल 24 तासांहून अधिक काळ विमानतळावर अडकून पडला आणि त्याने हा अंगावर शहारे आणणारा अनुभव सोशल मीडियावर शेअर केला आहे.

सुयश टिळकचा ‘तो’ थरकाप उडवणारा अनुभव

सुयश टिळकने इन्स्टाग्रामवर काही फोटो आणि व्हिडिओ शेअर करत आपल्या पोस्टमध्ये संपूर्ण घटना तपशीलवार सांगितली. त्याने लिहिले की, 'तो दिवस सामान्य नव्हता. मुसळधार पाऊस, चक्रीवादळ आणि पूरामुळे देशात गोंधळाची स्थिती होती. आम्ही इमिग्रेशन पूर्ण केलं आणि काही क्षणातच टेकऑफला विलंब झाल्याची आणि नंतर फ्लाइट रद्द झाल्याची बातमी मिळाली.

त्याच्यासोबत 21 जणांचा ग्रुप होता आणि त्यांची जबाबदारीही सुयश आणि त्याच्या मित्रांवर होती.  सुयशने परिस्थितीचे चित्र उभे करत सांगितले की, कर्मचाऱ्यांचा अभाव होता कारण त्यांची स्वतःची घरे पूरात वाहून गेली होती. हवामान एवढे खराब होते की कोणत्याही फ्लाइटसाठी उड्डाण अशक्य होते.

अनेक विमानांची उड्डाणं रद्द किंवा बदलण्यात आली. बाहेर चक्रीवादळ, आत विमानतळावर हजारो प्रवाशांचा राग, तणाव आणि गोंधळ. ही एअरलाइन्सची चूक नव्हती. हा त्यांच्या देशासाठी राष्ट्रीय आपत्तीचा काळ होता. अनोळखी लोक, अनोळखी कथा. हजारो भावनांचा संगम.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

भावनिक क्षण

काही लोक विमानतळ कर्मचाऱ्यांवर ओरडत होते, शिवीगाळ करत होते. तीनच महिला कर्मचाऱ्यांवर हजारो प्रवाशांचा ताण होता. काही जणांची घरे, कुटुंबे पूरात वाहून गेली होती तरी ते विमानतळावर सेवा देत होते. आईच्या डोळ्यातून वाहणारे अश्रू पाहून सुयश देखील दु:खी झाला. काहीजण सकारात्मक आणि मदतशील, तर काही पूर्णपणे स्वार्थी होते. 

'38 तासांत मी जगभरातील लोक पाहिले. भारतीय, श्रीलंकन, आफ्रिकन, युरोपियन. संपूर्ण जग एकाच छताखाली होतं. जेव्हा पर्यटकांनी मला ‘हिरो’ म्हटलं तेव्हा अभिमान वाटला. पण काही क्षणी मन खचलेही. कारण माझा आत्मविश्वास ढासळला असता तर माझ्यावर अवलंबून असलेल्यांचा धीर तुटला असता. “UL 141… हा अनुभव मी कधीच विसरणार नाही. हा अनुभव कायम मनात जपेन'.

FAQ

1. श्रीलंकेत पुराची परिस्थिती एवढी गंभीर का झाली?

मुसळधार पावसामुळे चक्रीवादळासह मोठ्या प्रमाणात पूर व भूस्खलनाच्या घटना घडल्या. देशाचा मोठा भाग पाण्याखाली गेला आणि वाहतूक, दळणवळण पूर्णपणे विस्कळीत झालं.

2. या महापुरात किती लोकांचा मृत्यू झाला आहे?

अद्यापपर्यंत 56 जणांचा मृत्यू झाला असून अनेक जण बेपत्ता आहेत.

3. आर्थिक व मालमत्तेचे किती नुकसान झाले आहे?

600 हून अधिक घरांचे नुकसान झाले आहे, अनेक घरे चिखलाखाली दबल्याची माहिती आहे.

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

...Read More

Tags:
marathi actor Suyash TilakSuyash TilakSri Lanka rainमराठी अभिनेतासुयश टिळक

इतर बातम्या

'एक मोठा मंत्री काढून त्याजागी दहा पीए ठेवले तर......

मनोरंजन