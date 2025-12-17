English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
स्वप्नील जोशीच्या पत्नीची खुलासाः लग्न म्हणजे काय? पोस्ट झाली सोशल मीडियावर ट्रेंड!

Swapnil Joshi's wife's emotional post : लीनाने लग्नाच्या नात्यातील खरी परिस्थिती मांडणारी पोस्ट शेअर केली आहे.  

कावेरी पिंपळे | Updated: Dec 17, 2025, 04:59 PM IST
स्वप्नील जोशीच्या पत्नीची खुलासाः लग्न म्हणजे काय? पोस्ट झाली सोशल मीडियावर ट्रेंड!

Swapnil Joshi And Leena Aradhye Wedding Anniversary Emotional Post: मराठी सिनेसृष्टीतील लोकप्रिय आणि फॅन्सची आवडती कलाकार स्वप्नील जोशी सध्या फॅन्सच्या हृदयात कायम स्थान निर्माण केलेला कलाकार आहे. बालकलाकार म्हणून करिअरची सुरुवात केलेल्या स्वप्नीलने केवळ मराठीच नव्हे, तर हिंदी चित्रपटसृष्टीतही स्वतःची ओळख निर्माण केली आहे. सोशल मीडियावर त्याचा मोठा चाहतावर्ग असून, प्रेक्षक त्याच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल जाणून घेण्यास नेहमीच उत्सुक असतात.

अलीकडेच स्वप्नील जोशी आणि त्याची पत्नी लीना जोशी यांच्या लग्नाचा वाढदिवस साजरा झाला. या खास दिवशी लीना ने सोशल मीडियावर एक अत्यंत सुंदर, अर्थपूर्ण आणि प्रेमळ पोस्ट शेअर केली, जी सध्या चाहत्यांच्या पसंतीस उतरत आहे. या पोस्टमध्ये लीना ने स्वप्नीलसोबतचे काही खास फोटो शेअर केले असून, तिनं लग्नाबद्दल आपले विचार मांडले. लीना ने पोस्टमध्ये लिहलं: 'लग्न हे चित्रपटांसारखं नसतं... कॅन्डल लाईट डिनर आणि पावसातले परफेक्ट कीस असतात असं नाही. यात बिलं भरणं, कपड्यांच्या घड्या, ताणतणाव, मुलांचं संगोपन, मूड स्विंग्स आणि थकवणारे काही दिवस असतात. पण आयुष्य जेव्हा कठीण असतं, तेव्हा कुणीतरी खंबीरपणे तुमच्या पाठीशी असणं, म्हणजे लग्न'

तिने पुढे लिहलं 'दिवसभराच्या थकव्यानंतरची मिठी, फक्त दोघांनाच समजणारे विनोद, उशिरापर्यंत चालणाऱ्या गप्पा आणि पुन्हा-पुन्हा एकमेकांची निवड करणं, म्हणजे लग्न! कोणतंही लग्न परिपूर्ण नसतं. पण जेव्हा दोन माणसं कठीण काळातही एकत्र राहण्याचं ठरवतात, तेव्हाच खरं प्रेम निर्माण होतं आणि हेच लग्नाला अधिक सुंदर बनवतं' लीना ने पोस्टच्या शेवटी स्वप्नीलला उद्देशून लिहलं 'माझ्या सोलमेटला... लग्न वाढदिवसाच्या शुभेच्छा. मी कोणत्याही प्लॅनमध्ये 'मज्जा' आणते, आणि तो माझ्या 'मज्जा'ला शिस्तबद्ध प्लॅनचं रूप देतो. लोक याला 'बॅलन्स' म्हणतात, आणि आम्ही याला 'प्रेम' म्हणतो.'

स्वप्नीलनेही या पोस्टवर हिंदीतून कमेंट करत लिहलं 'ओहोहोहोओ.... बस कर पगली, रुलाएगी क्या!' या पोस्टवर चाहत्यांनीही प्रेमाचा वर्षाव केला आहे, आणि सोशल मीडियावर या पोस्टवर हजारो लाईक्स आणि कमेंट्स आल्या आहेत. फॅन्सना स्वप्नील आणि लीना यांचं हे प्रेम आणि बॉन्डिंग खूप आवडत आहे.

दरम्यान, स्वप्नील जोशीच्या वैयक्तिक आयुष्यावर नजर टाकली तर त्याने दोन लग्न केले आहेत. पहिली पत्नी अपर्णा, कॉलेजमध्ये प्रेम जडल्यानंतर 2005 मध्ये लग्न झाले. मात्र चार वर्षांतच त्यांचे मार्ग वेगळे झाले. अपर्णासोबत घटस्फोटानंतर स्वप्नीलच्या आयुष्यात लीना आराध्येचा प्रवेश झाला. मुंबईत भेट झाल्यानंतर दोघे एकमेकांच्या प्रेमात पडले आणि 2011 मध्ये मराठमोळ्या पद्धतीनं लग्न केले.

स्वप्नील आणि लीना यांना मायरा आणि राघव अशी दोन मुले आहेत. त्यांच्या कुटुंबातील प्रेम, संवाद आणि एकमेकांवरील विश्वास फॅन्सला सोशल मीडियावर व्हायरल होणाऱ्या फोटो व व्हिडीओतून दिसून येतो. स्वप्नील आणि लीना यांचे लग्न फक्त रोमँटिक नाही, तर खऱ्या जीवनातील नात्याचे आदर्श उदाहरण मानले जाते. त्यांच्या प्रेमपूर्ण संबंधांमुळे आणि पारिवारिक नात्यांमुळे हे जोडपं चाहत्यांमध्ये नेहमीच चर्चेत राहते. लीना ची पोस्ट हे लग्नातील वास्तव दाखवते, ज्यात आनंद, संघर्ष, समर्पण आणि एकमेकांवर विश्वास ठेवण्याचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे. स्वप्नील आणि लीना यांचं हे उदाहरण इतर जोडप्यांसाठीही प्रेरणादायी ठरतं.

About the Author

kaveri pimpley

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे. ...Read More

