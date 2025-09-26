English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

स्वरा भास्करने ‘पती-पत्नी आणि पंगा’ शोदरम्यान शाहरुख खानसोबत घडलेल्या आठवणीतला एक किस्सा सांगितला.

Swara Bhaskar : स्वरा भास्करने ‘पती-पत्नी आणि पंगा’ शोदरम्यान शाहरुख खानसोबत घडलेल्या आठवणीतला एक किस्सा प्रेक्षकांसमोर उघड केला. त्या किस्स्यात स्वरा म्हणाली...

Intern | Updated: Sep 26, 2025, 12:23 PM IST
स्वरा भास्करने ‘पती-पत्नी आणि पंगा’ शोदरम्यान शाहरुख खानसोबत घडलेल्या आठवणीतला एक किस्सा सांगितला.

बॉलिवूडची बोल्ड आणि बिनधास्त अभिनेत्री स्वरा भास्कर सध्या चित्रपटांपासून दूर असून, तिच्या दोन वर्षांच्या मुलीच्या संगोपनात व्यस्त आहे. मात्र, तिने नुकतीच तिच्या पती फहाद अहमदसोबत ‘पती-पत्नी आणि पंगा’ या टीव्ही रियालिटी शोमध्ये झळक दिली. या शोमध्ये तिने शाहरुख खानसोबत घडलेल्या एका मजेदार किस्स्याचा खुलासा केला, ज्यामुळे प्रेक्षक थक्क आणि हसतमुख झाले. कलर्स टीव्हीने या शोचा नवीन प्रोमो शेअर केला आहे. या प्रोमोमध्ये स्वरा भास्कर आणि फहाद अहमद दिसत असून, स्पर्धकांना विचारण्यात आले की, 'शाहरुख खानला कोणी त्रास दिला होता?' सर्वांनी हिना खानचं नाव घेतलं, पण नंतर स्वराने सांगितलं की, ही गोष्ट तिनेच केली होती. स्वरा भास्करने गुपित उघड करताना सांगितलं, 'माझ्यासोबत असं होतं की, जेव्हा शाहरुख माझ्यासमोर येतो, तेव्हा मी थोडी वेडी होऊन जाते. माझं डोकंच फिरतं आणि मला काय करावं हेच समजत नाही.” त्या पुढे सांगतात की, 2017-18 मध्ये ‘झीरो’ चित्रपटाचं शूटिंग सुरू असताना शाहरुखाने तिला 10-15 मिनिटं बोलण्यासाठी वेळ दिला, आणि त्या वेळी तिला खूप भारावून गेलं. स्वराने हसत सांगितलं, 'मी शाहरुखला सोडलंच नाही. मी त्याला त्रास देत होतो आणि त्याच्या वडिलांच्या महानतेबद्दल बोलत होतो. मी त्याला सांगत होतो की, ‘पार्टीशननंतर तुमचे वडील भारतात आले होते, ते किती महान होते!’ तो फक्त ‘अच्छा-अच्छा’ म्हणत होता आणि मी त्याला सोडलंच नाही.' स्वराने खुलासा केला की, तिला नेहमीच शाहरुख खानसारखं इंडस्ट्रीवर राज्य करायचं होतं. त्यामुळे शाहरुख तिच्यासाठी आदर्श आहेत, आणि त्याला पाहूनच तिने बॉलिवूडमध्ये पदार्पण करण्याचा निर्णय घेतला. या किस्स्यामुळे शोतील प्रेक्षक हसतमुख झाले, आणि स्वरा भास्करच्या खुलास्यामुळे शाहरुख खानच्या चाहत्यांमध्येही हसू आणि कौतुक यांचं मिश्रण पाहायला मिळालं. तसेच, या प्रोमोमध्ये स्वरा आणि फहादचं हलकंफुलकं रोमँटिक अंदाजही दिसत असून, दोघांच्या केमिस्ट्रीने शोमध्ये आणखी रंग भरला आहे. प्रेक्षक आणि चाहत्यांनी सोशल मीडियावर या किस्स्यावर भरभरून प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. स्वरा भास्करच्या खुलास्यामुळे एक गोष्ट स्पष्ट झाली की, बॉलिवूडमध्ये यश मिळवण्यासाठी केवळ टॅलेंटचं नाही तर आदर्श व्यक्तिमत्त्वांची प्रेरणा मिळणंही खूप महत्वाचं आहे. तिच्या या किस्स्यामुळे चाहत्यांना अभिनेत्रीच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल आणि तिच्या आदर्शांबद्दल अधिक जाणून घेता आलं आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

FAQ

स्वरा भास्कर ‘पती-पत्नी आणि पंगा’ शोमध्ये कोणासोबत दिसली?

स्वरा भास्कर तिच्या पती फहाद अहमदसोबत शोमध्ये दिसली.

स्वरा भास्करने शाहरुख खानसोबतचा किस्सा कधी सांगितला?

तिने हा मजेदार किस्सा ‘पती-पत्नी आणि पंगा’ शोदरम्यान सांगितला.

स्वरा भास्करने शाहरुख खानसाठी काय सांगितले?

स्वरा म्हणाली की, शाहरुख तिच्यासाठी आदर्श आहेत आणि त्याला पाहूनच तिने बॉलिवूडमध्ये पदार्पण करण्याचा निर्णय घेतला.

About the Author
Tags:
Swara Bhasker InstaSwara Bhasker husbandSwara Bhasker Fahad Ahmadswara bhasker holiswara bhasker fahad ahmad holi

इतर बातम्या

पहिल्या भेटीतच भावनावर फिदा झाले चंकी पांडे; नाईट क्लबपासून...

मनोरंजन