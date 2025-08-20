English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
समलैंगिक आहे स्वरा भास्कर? पती फहाद अहमदच्या समोर अभिनेत्रीचा मोठा खुलासा, सर्वच हैराण, Video व्हायरल

सध्या स्वरा भास्कर तिच्या एका वक्तव्यामुळे सोशल मीडियावर प्रचंड ट्रोल होत आहे. तिचा व्हिडीओ चर्चेत आला आलाय. काय म्हणाली अभिनेत्री? पाहूयात सविस्तर 

सोनेश्वर पाटील | Updated: Aug 20, 2025, 11:57 AM IST
Swara Bhaskar Bisexual Comment: बॉलिवूड अभिनेत्री स्वरा भास्कर कायमच तिच्या बेधडक विधानांमुळे आणि राजकीय विचारधारांमुळे चर्चेत राहते. अनेकदा ती अशी विधाने करते ज्यामुळे ती ट्रोलर्सच्या निशाण्यावर येते. नुकताच तिचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे ज्यात ती आपल्या पती व पॉलिटिकल एक्टिविस्ट फहाद अहमदसोबत दिसत आहे. यावेळी तिने केलेल्या विधानामुळे पुन्हा एकदा ती चर्चेत आली आहे.

एका मीडिया हाऊसला दिलेल्या मुलाखतीत स्वराने म्हटले की, 'आपण सगळेच खरेतर समलैंगिक आहोत. जर माणसाला त्याच्या इच्छेनुसार जगू दिलं तर प्रत्येक जण समलैंगिक असेल'. स्वरा भास्करच्या या वक्तव्यामुळे केवळ लोकच नव्हे तर मानवी विकास आणि विचारसरणीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहेत.

'हेट्रोसेक्शुअलिटीला समाजाने सामान्य मानलं'

स्वरा भास्कर पुढे म्हणाली की, 'हजारो वर्षांपासून समाजाने हेट्रोसेक्शुअलिटी (पुरुष आणि स्त्री यांचं नातं) सामान्य मानलं आहे. मानवजातीचा वंश पुढे नेण्यासाठी या संकल्पनेला आवश्यक ठरवण्यात आलं आणि तेच आदर्श मानलं गेलं'. याच वेळी तिने उघड केले की तिला डिंपल यादववर मोठा क्रश आहे.

स्वरा भास्करच्या या विधानाला कोणताही शास्त्रीय आधार नाही. त्यामुळे सोशल मीडियावर तिच्यावर जोरदार ट्रोलिंग सुरू आहे. काही जणांनी म्हटलं आहे की, जर तिचं म्हणणं खरं असेल तर याचा अर्थ आपण खायला बनलो नाही पण जगण्यासाठी खातो. मी दोन दशकांपूर्वी हे ऐकलं होतं की माणूस जन्मतः समलैंगिक असतो. वाटतं ही महिला अजून तिथेच अडकली आहे. ही ब्रेनवॉश झाली आहे. 

महिलांना निवडीचा अधिकार नाही असं तिला वाटतं. ही आता सामान्य विचारांची व्यक्ती राहिलेली नाही. ही सगळ्यांच्या वतीने का बोलतेय? मी समलैंगिक नाही. हेट्रोसेक्शुअलिटी फक्त वंशवृद्धीसाठी नाही असं चाहत्यांनी म्हटलं आहे. 

स्वरा भास्कर वर्क फ्रंट

स्वरा भास्करच्या कामाबद्दल बोलायचं म्हटलं तर ती सध्या आपल्या आगामी चित्रपट 'मिसेस फलानी’मध्ये व्यस्त आहे. याआधी ती '‘रांझणा’च्या री-रिलीजवेळी दिसली होती. या चित्रपटाच्या नव्या क्लायमॅक्समध्ये 'आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) चा वापर करण्यात आला होता. मात्र दिग्दर्शक आनंद एल. राय, अभिनेते धनुष आणि इतर कलाकारांनी याला विरोध दर्शवला. त्यामुळे हा चित्रपट पुन्हा एकदा चर्चेत राहिला.

FAQ

स्वरा भास्कर यांचा कोणता व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे?

स्वरा भास्कर यांचा एक व्हिडीओ, ज्यामध्ये त्या त्यांचे पती आणि पॉलिटिकल एक्टिविस्ट फहाद अहमद यांच्यासोबत एका मुलाखतीत दिसत आहेत, तो सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. या मुलाखतीतील त्यांच्या विधानांमुळे त्या चर्चेत आल्या आहेत.

स्वरा भास्कर यांनी मुलाखतीत कोणते वादग्रस्त विधान केले आहे?

स्वराने मुलाखतीत म्हटले की, "आपण सगळेच खरेतर समलैंगिक (बायसेक्शुअल) आहोत. जर माणसाला त्याच्या इच्छेनुसार जगू दिलं तर प्रत्येक जण समलैंगिक असेल." तसेच, त्यांनी हेट्रोसेक्शुअलिटी (पुरुष-स्त्री नाते) ही समाजाने हजारो वर्षांपासून सामान्य मानलेली संकल्पना असल्याचे सांगितले, जी मानवजातीचा वंश पुढे नेण्यासाठी आदर्श ठरवली गेली.

स्वरा भास्कर यांनी डिंपल यादव यांच्याबाबत काय सांगितले?

स्वराने मुलाखतीत उघड केले की, त्यांना उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांच्या पत्नी डिंपल यादव यांच्यावर मोठा क्रश आहे.

