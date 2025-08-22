English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
स्वरा भास्कर Bisexual? एक्सवर करुन टाकलं जाहीर, म्हणाली, 'मुलींवर क्रश...'; डिंपल यादववर जडलंय प्रेम

Swara Bhasker on bisexuality: अभिनेत्री स्वरा भास्करने तिच्या एक्स बायोमध्ये बदल केला असून 'Girl Crush Advocate' असा उल्लेख केला आहे. अभिनेत्रीने बायसेक्शुअल संदर्भात तिचं मत मांडल्यानंतर आणि समाजवादी पक्षाच्या खासदार डिंपल यादव आवडत असल्याचं कबूल केल्यानंतर हा बदल केला आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Aug 22, 2025, 05:04 PM IST
Swara Bhasker on bisexuality: बॉलिवूड अभिनेत्री स्वरा भास्कर सध्या आपल्या एका विधानामुळे चर्चेत आहे. समाजवादी पक्षाच्या खासदार डिंपल यादव आपल्या क्रश असल्याची तिने जाहीरपणे कबुली दिली आहे. यानंतर आता तिने आपल्या एक्सवरील बायोमध्ये बदल केला आहे. यामध्ये तिने स्वत:ला 'Girl crush advocate' असं म्हटलं आहे. इतकंच नाही तर याचा अभिमान बाळगत तिने शुक्रवारी सकाळी बायोमध्ये केलेल्या बदलाचा स्क्रीनशॉट शेअर केला आहे. व्हायरल झालेल्या मुलाखतीत तिने लोक कशाप्रकारे बायसेक्शुअल असतात याबद्दल सांगितलं होतं. 

अपडेट केलेल्या बायोमध्ये आता तिने लिहिलं आहे की, "गर्ल क्रश अ‍ॅडव्होकेट. पार्ट-टाइम अभिनेत्री, पूर्ण-वेळ ट्विटर कीटक. केओस म्हणजे गोंधळाची क्वीन. सर्वनाशातून माझ्या मार्गावर प्रवास करताना. पॅलेस्टाईन मुक्त करा." हा बदल तिने अशावेळी केला आहे, जेव्हा तिच्या विधानांमुळे सोशल मीडियावर खळबळ उडाली आहे. 

स्वरा भास्करने तिचा पती फहाद अहमद याच्यासोबतच्या मुलाखतीदरम्यान बायसेक्शुअल विषयावर आपला दृष्टीकोन मांडला होता. स्क्रीनला दिलेल्या मुलाखतीत तिने स्पष्टपणे सांगितलं की, "आपण सर्व बायसेक्शुअल आहोत. जर तुम्ही लोकांना स्वतःवर सोडले तर आपण प्रत्यक्षात बायसेक्शुअल आहोत. विषमलैंगिकताही एक विचारसरणी आहे जी हजारो वर्षांपासून सांस्कृतिकदृष्ट्या (आपल्यामध्ये) रुजवली गेली आहे. कारण मानवजात अशाच प्रकारे टिकून राहील, म्हणून ती सर्वसामान्य असली पाहिजे." जेव्हा तिला विचारण्यात आले की तिचं कोणी क्रश आहे का? तेव्हा तिने समाजवादी पक्षाच्या खासदार डिंपल यादव यांचं नाव घेतलं. 

याआधी तिने डिंपल यादव यांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देणारी पोस्ट लिहिली होती. तिने लिहिलं होतं की, "सदैव सुंदर आणि अद्भुत डिंपल यादव यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा! पुढील वर्ष खूप छान जावो." मुलाखतीत, तिने हेदेखील मान्य केले की तिच्या विधानांचा तिच्या पतीच्या महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेशातील राजकीय भवितव्यावर परिणाम होऊ शकतो.

स्वरा भास्कर विविध सामाजिक मुद्द्यांवर स्पष्टपणे बोलली आहे आणि त्यामुळे तिला अनेक वादांना तोंड द्यावं लागत आहे. ती अनेकदा सामाजिक बंधनं, नियम या विषयांवर तिच्या प्रेक्षकांशी संवाद साधण्यासाठी तिच्या व्यासपीठाचा वापर करते. 2023 मध्ये, तिने आणि फहाद अहमदने त्यांची मुलगी राबियाचे स्वागत केलं. 

कामाच्या बाबतीत बोलायचं गेल्यास भास्कर सध्या तिच्या पतीसोबत 'पती, पत्नी और पंगा' या शोमध्ये दिसली आहे. ती शेवटची 2002 मध्ये आलेल्या 'जहाँ चार यार' या चित्रपटात दिसली होती.

FAQ

1) स्वरा भास्करच्या वैयक्तिक आयुष्याबाबत काय माहिती आहे?

स्वरा तिच्या खाजगी आयुष्याबाबत मोकळेपणाने बोलते. तिने फहाद अहमदशी आंतरधर्मीय विवाह केला, ज्यामुळे ती चर्चेत आली. ती तिच्या मुलीला कव्वाली संगीताची ओळख करून देत आहे आणि कौटुंबिक क्षण सोशल मीडियावर शेअर करते. तिला बॉलिवूड पार्ट्यांमध्ये आमंत्रित न करण्याची भीती होती, पण तिने तिच्या भावना स्वीकारून लग्नाचा निर्णय घेतला.

 

2) स्वरा भास्करची वादग्रस्त विधानं?
स्वरा भास्कर तिच्या स्पष्टवक्तेपणासाठी आणि सामाजिक-राजकीय मुद्द्यांवरील मतांमुळे अनेकदा वादात सापडते:छावा चित्रपट (2025): तिने 'छावा' चित्रपटातील संभाजी महाराजांवरील यातनांच्या दृश्यांवर समाजाच्या भावनिक प्रतिक्रियेवर टीका केली आणि महाकुंभ भगदड मृत्यूंकडे दुर्लक्ष झाल्याचे म्हटले. यावर तिला सोशल मीडियावर टीका झाली, त्यानंतर तिने छत्रपति शिवाजी महाराजांचा आदर असल्याचे स्पष्ट केले.

पॅलेस्टाईन-गाझा समर्थन (2025): तिने पॅलेस्टाईनच्या समर्थनार्थ पोस्ट शेअर केली, ज्यामुळे ती ट्रोल झाली.

भारत-पाक युद्ध (2025): पहलगाम दहशतवादी हल्ला आणि 'ऑपरेशन सिंदूर' नंतर तिने जॉर्ज ऑरवेलचा युद्धावरील कोट शेअर केला, ज्यामुळे वाद निर्माण झाला.

आंतरधर्मीय विवाह: तिने सोनाक्षी सिन्हा-झहीर इक्बालच्या आंतरधर्मीय विवाहावर मत मांडले आणि स्वतःच्या विवाहाबाबतही खुलेपणाने बोलली.

बायसेक्शुअल विधान (2025): एका मुलाखतीत तिने स्वतःला बायसेक्शुअल म्हटले आणि डिंपल यादव यांच्यावर क्रश असल्याचे सांगितले, ज्यामुळे ती पुन्हा ट्रोल झाली.

3) स्वरा भास्करचे राजकीय दृष्टिकोन काय आहे?
स्वरा सामाजिक आणि राजकीय मुद्द्यांवर उघडपणे बोलते. ती सामाजिक न्याय, स्त्री हक्क, आणि धर्मनिरपेक्षतेची समर्थक आहे. तिने राहुल गांधी यांच्या 'जन न्याय पदयात्रेत' भाग घेतला आणि समाजवादी पक्षाशी संबंधित आहे, कारण तिचे पती फहाद अहमद हे पक्षाचे नेते आहेत. तथापि, ती काँग्रेसमध्ये प्रवेश करणार असल्याच्या बातम्या (उदा., मुंबई उत्तर-मध्य लोकसभा निवडणुकीसाठी) खोट्या ठरल्या आहेत

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

