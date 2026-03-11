English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • मनोरंजन
  • तरुणाची हत्या ; स्वरा भास्करचा शब्दांत संघावर थेट निशाणा हे भयानक आणि खूप...

तरुणाची हत्या ; स्वरा भास्करचा शब्दांत संघावर थेट निशाणा 'हे भयानक आणि खूप...'

Swara Bhaskar on on uttam nagar murder case : अभिनेत्री स्वरा भास्करने दिल्लीतील तरुणाच्या हत्येप्रकरणावर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर निशाणा साधला  

कावेरी पिंपळे | Updated: Mar 11, 2026, 02:00 PM IST
तरुणाची हत्या ; स्वरा भास्करचा शब्दांत संघावर थेट निशाणा 'हे भयानक आणि खूप...'

4 मार्च रोजी दिल्लीतल्या उत्तमनगरमध्ये 26 वर्षीय तरुण खाटिकाची हत्या करण्यात आली, ज्यामुळे परिसरात मोठी खळबळ उडाली. या घटनेनंतर अभिनेत्री स्वरा भास्कर यांनी सोशल मीडियावर एक लांबलचक पोस्ट लिहून राग व्यक्त केला आहे. स्वरा भास्कर सामाजिक आणि राजकीय मुद्द्यांवर बेधडकपणे आपली मतं मांडण्यासाठी ओळखली जाते, आणि या प्रकरणातही तिने ‘संघी इकोसिस्टीम’वर निशाणा साधला आहे.

स्वराने तिच्या ‘एक्स’ (ट्विटर) अकाऊंटवर लिहिले की, 'होळीदरम्यान मुस्लीम शेजाऱ्यांशी झटापट झाली आणि त्यात तरुण खाटिकाची हत्या झाली. संपूर्ण संघी इकोसिस्टीम यामध्ये गोंधळ घालत आहे. दिल्ली पोलिसांनी ही घटना पुष्टी केली आहे की या शेजाऱ्यांमध्ये गेल्या अनेक वर्षांपासून वाद सुरू आहेत.'

स्वराने हत्येच्या सुरुवातीच्या कारणांवर भाष्य करत म्हटले की, 'हिंदू कुटुंबातील मुलीने बुरखा घातलेल्या मुस्लीम महिलेवर पाण्याचा फुगा फेकला, त्यानंतर भांडणाला सुरुवात झाली. त्यावेळी त्या तरुणाने त्याच्या मित्रांना बोलावले आणि वाद आणखी वाढला. त्याला डोक्याला मार लागला आणि तो खाली कोसळला, तर त्याचे मित्र तिथून पळून गेले. दोन्ही कुटुंबाचे सदस्य रुग्णालयात दाखल झाले, आणि दुसऱ्या दिवशी त्या तरुणाचा मृत्यू झाला. ही घटना अत्यंत भयानक असून या मृत्यूकडे दुर्लक्ष केले जाऊ शकत नाही.'

स्वराने संघीय गटाच्या प्रतिक्रियेवरही टीका केली आहे. 'संघाच्या लोकांनी मुस्लीम जमावाकडून हिंदू तरुणाची हत्या झाली, अशी अफवा पसरवली आणि हिंदू समाज धोक्यात असल्याचा संदेश दिला. पोलिसांनी दोषींना अटक केली आहे आणि कायदेशीर कारवाई सुरू आहे,' असे त्यांनी म्हटले. त्यांनी पुढे सांगितले की, बजरंग दल आणि विश्व हिंदू परिषद यांनी निदर्शनं केले आणि मुस्लीम कुटुंबाचे घर जाळले.

याशिवाय, निजामुद्दीन परिसरातील मुस्लीम कुटुंबाचे घर बुलडोझरने पाडण्यात आले, ज्यावर संघाचे लोक आनंद व्यक्त करत होते. स्वराने ह्या घटनेवर लक्ष वेधून सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार अशा प्रकारच्या बुलडोझर कारवाईवर बंदी आहे.

स्वराने सामाजिक दृष्टीने प्रकरणावर भाष्य करत म्हटले, 'मुस्लीम महिलेनं आरोप केले की फुगा फोडल्याच्या घटनेनंतर दारूच्या नशेत तरुणासह इतर मुलं आली आणि छेडछाड केली. यावरून भांडण सुरू झाले, मात्र कोणत्याही प्रकारे भडकावण्याचा प्रयत्न केला तरी तरुणाची हत्या व्हायला नको होती.' त्यांनी देशातील इतर घटनांची उदाहरणे देत सांगितले की, राजकीय संधीसाधूपणामुळे निर्दोष लोकांना बळी पडू नये.

स्वराच्या पोस्टवर नेटकऱ्यांनी विविध प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. अनेकांनी तिच्या बेधडक आणि स्पष्ट वक्तव्याचे कौतुक केले आहे. अनेकांनी सामाजिक जागरूकता वाढवण्यासाठी आणि घटनेबाबत सावध राहण्यासाठी आवाहन केले आहे.

या पोस्टमुळे पुन्हा एकदा देशात हत्यांवर, समुदायातील संघर्षावर आणि राजकीय हस्तक्षेपावर चर्चेला चालना मिळाली आहे. स्वरा भास्करने या घटनेतून लोकांना फक्त माहिती देण्याचा आणि जागरूक राहण्याचा संदेश दिला आहे, तर सोशल मीडियावरही ह्या घटनेचा मोठ्या प्रमाणावर विरोध झाला आहे.

kaveri pimpley

कावेरी पिंपळे सध्या 'झी २४ तास डिजिटल'मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे.

