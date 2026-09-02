'स्त्रीची पवित्रता तिच्या जीवाहून अधिक...' 'पद्मावत'मधील टिप्पणीवरुन स्वरा भास्कर वादात, सोशल मिडियावर शिवीगाळ

बॅालिवूड अभिनेत्री स्वरा भास्कर अनेकदा स्पष्टवक्तेपणामुळे चर्चेत असते, अनेक असे वाद किंवा मुद्दे आहेत यामध्ये ती तिचा आवाज उठवताना दिसते. अभिनेत्री आता पुन्हा एकदा केलेल्या वादग्रस्त वक्तव्यामुळे चर्चेत पाहायला मिळाली आहे. नुकत्याच एका कार्यक्रमामध्ये अभिनेत्री स्वरा भास्कर 'पद्मावत' चित्रपटातील जौहर दृश्यावर वादग्रस्त वक्तव्य केले होते. त्यानंतर सोशल मिडियावर तिला ट्रोलिंग आणि शिवीगाळ देखील केला जात आहे त्यामुळे तिने आता यावर स्पष्टीकरण देत एक व्हिडिओ शेअर केला आहे. यामध्ये तिने केलेल्या वक्तव्याचे स्पष्टीकरण दिले आहे आता अभिनेत्री नक्की व्हिडिओमध्ये काय म्हणाली यासंदर्भात सविस्तर वाचा.
स्त्रीची पवित्रता तिच्या जीवाहून अधिक महत्त्वाची आहे का? 'पद्मावत'मधील जौहर दृश्यावर स्वरा भास्करने केलेल्या टिप्पणीमुळे खळबळ उडाली. दोन दिवसांपूर्वी अभिनेत्रीने अलीकडेच, 'पद्मावत' चित्रपटातील जौहर दृश्यावर केलेल्या वादग्रस्त वक्तव्यामुळे तिला मोठ्या प्रमाणात ट्रोल करण्यात आले होते. सोशल मिडियावर तिला अनेक नेटकरी शिवीगाळ करत होते, यावर अभिनेत्रीला सातत्याने ट्रोलिंगचा सामना करावा लागत आहे. सोशल मिडियावर अभिनेत्रीने व्हिडिओ शेअर केला आहे यामध्ये तिने ट्रोलर्सला सडेतोड उत्तर दिले आहे.
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अभिनेत्री स्वरा भास्करने इंस्टाग्राम अकाउंटवर व्हिडिओ शेअर केला आहे यामध्ये ती म्हणाली की, आज सकाळपासून माझी एक व्हिडिओ क्लिप सोशल मिडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. एका कार्यक्रमामध्ये मला विचारण्यात आले 'पद्मावत'बद्दल संजय भन्साळी यांना खुले पत्र का लिहिले. यावर मी इंग्लिशमध्ये उत्तर दिले आहे, त्याचा चुकीचा अर्थ काढला जात आहे. राणी पद्मावती व जौहर करणाऱ्या इतर महिला या घाबरट होत्या असा खोटा दावा केला जात आहे यावर मला स्पष्ट सांगायचे आहे की मी त्यांना घाबरट म्हटले नाही. मी हे वक्तव्य इंग्रजीमध्ये सांगितले होते त्याचे भाषांतर चुकीच्या शब्दामध्ये केले जात आहे.
मी म्हणाले की, देव न करो, पण जर मी बलात्काराची बळी ठरले असते, तर ते सर्व पाहून मला भिती वाटली असती आणि मी माझे जीवन संपवले नसते. म्हणजेच, मला असे वाटले असते की, जर मी बलात्कारातून वाचले, तर मी भ्याड आहे. मी हे यासाठी म्हणाले कारण, आपण असे चित्रपट बनवायला हवेत का, जे असा संदेश देतात की स्त्रीची शारीरिक पवित्रता तिच्या जीवाहून अधिक मौल्यवान आहे? आपण बलात्कार पीडितांना असा संदेश द्यायला हवा का की, तुम्ही मेलात तर बरे झाले असते? बलात्काराने स्त्रीचे आयुष्य संपायला हवे का? हा माझा प्रश्न आहे."