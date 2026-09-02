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'स्त्रीची पवित्रता तिच्या जीवाहून अधिक...' 'पद्मावत'मधील टिप्पणीवरुन स्वरा भास्कर वादात, सोशल मिडियावर शिवीगाळ

 नुकत्याच एका कार्यक्रमामध्ये अभिनेत्री स्वरा भास्कर 'पद्मावत' चित्रपटातील जौहर दृश्यावर वादग्रस्त वक्तव्य केले होते. त्यानंतर तिने आता यावर स्पष्टीकरण देत एक व्हिडिओ शेअर केला आहे. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Sep 02, 2026, 04:41 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 04:41 PM IST
'स्त्रीची पवित्रता तिच्या जीवाहून अधिक...' 'पद्मावत'मधील टिप्पणीवरुन स्वरा भास्कर वादात, सोशल मिडियावर शिवीगाळ
Image Credit: स्वरा भास्कर पद्मावत जौहर सीन टिप्पणी

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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