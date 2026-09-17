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'मी माझ्या सर्व मुस्लिम मित्रांची माफी मागितली...', रामजन्मभूमी निकालावर स्वरा भास्करच्या वादग्रस्त वक्तव्यामुळे पुन्हा गोंधळ!

आता नुकत्याच एका पॅाडकास्टमध्ये स्वरा भास्करने अभिनेत्री स्वरा भास्करने एक विधान केले आहे आणि आता त्यामुळे ती पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे.

Written ByShubhangi Mere
Published: Sep 17, 2026, 06:37 PM IST|Updated: Sep 17, 2026, 06:37 PM IST
'मी माझ्या सर्व मुस्लिम मित्रांची माफी मागितली...', रामजन्मभूमी निकालावर स्वरा भास्करच्या वादग्रस्त वक्तव्यामुळे पुन्हा गोंधळ!
Image Credit: राम मंदिराबाबत न्यायालयाच्या निर्णयावर स्वराचा आक्षेप (Photo - Social media)

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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