'मी माझ्या सर्व मुस्लिम मित्रांची माफी मागितली...', रामजन्मभूमी निकालावर स्वरा भास्करच्या वादग्रस्त वक्तव्यामुळे पुन्हा गोंधळ!

अभिनेत्री स्वरा भास्कर अनेकदा वादग्रस्त वक्तव्यामुळे चर्चेत पाहायला मिळते, मागील काही दिवसांपूर्वी देखील तिने एक वादग्रस्त व्हिडिओ शेअर केला होता. आता नुकत्याच एका पॅाडकास्टमध्ये तिने अभिनेत्री स्वरा भास्करने एक विधान केले आहे आणि आता त्यामुळे ती पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. पॅाडकास्टमध्ये अभिनेत्रीने नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या २०१९ च्या रामजन्मभूमी निकालावर भाष्य केले असून, एक हिंदू म्हणून आपल्याला "खूप लाज वाटली" असे म्हटले आहे. अभिनेत्रीने पुढे सांगितले की, तिने तात्काळ आमिर खान, शाहरुख खान आणि सलमान खान यांसारख्या मुस्लिम मित्रांशी संपर्क साधून "माफी मागितली". नक्की झाले काय यासंदर्भात सविस्तर वाचा.
रामजन्मभूमी-बाबरी मशीद वाद हा देशात खूप काळापासून एक अत्यंत संवेदनशील मुद्दा राहिला आहे. या व्हिडिओमुळे सोशल मीडियावर चर्चेला सुरुवात झाली आहे. व्हायरल व्हिडिओमध्ये स्वरा भास्कर 2019 च्या अयोध्या निकालाचा संदर्भ देत आहे. हिंदूंच्या बाजूने दिलेल्या या निर्णयामुळे स्वरा भास्करला खूप दुःख झाले होते. तिला हा निर्णय योग्य वाटला नाही. स्वरा भास्करचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे, ज्यामध्ये ती रामजन्मभूमी निकालावर चर्चा करत आहे आणि आपले विचार मांडत आहे.
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व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओमध्ये स्वरा भास्कर म्हणाली की, "जेव्हा निकाल लागला, तेव्हा मी खूप अस्वस्थ झाले होते कारण मला ते खूप अन्यायकारक वाटले. मी माझ्या फोनबुकमधील प्रत्येक मुस्लिमाला मेसेज पाठवला. आमिर खान, शाहरुख खान आणि सलमान खानपासून ते फहाद अहमदपर्यंत." मी इतकी अस्वस्थ झाले होते की मला माझ्या ओळखीच्या सर्व मुस्लिमांपर्यंत पोहोचून सांगावेसे वाटले की, 'एक हिंदू म्हणून मला फक्त एवढंच म्हणायचं आहे की, मला खरंच वाईट वाटतंय, मला खूप लाज वाटतेय. मी याच्याशी सहमत नाही.' स्वराच्या या वक्तव्यामुळे सोशल मीडियावर पुन्हा एकदा तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. अनेकांनी अयोध्या निकालावरील तिच्या भूमिकेवर टीका केली आहे.
SWARA felt sorry for the Ram Janmabhoomi verdict.— Āyudhika (@Ayudhika1310) September 16, 2026
We feel sorry for Swara.
She saw a court order.
We saw Ram.
Only Punyatmas can see Him. pic.twitter.com/zaJDX4GCS9
सर्वोच्च न्यायालयाने 9 नोव्हेंबर 2019 रोजी अयोध्या प्रकरणात आपला निकाल दिला. पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने हा एकमताने निर्णय दिला. न्यायालयाने वादग्रस्त 2.77 एकर जमीन रामलल्ला विराजमान यांना देण्याचे आदेश दिले. तसेच, सुन्नी वक्फ बोर्डाला अयोध्येत मशिदीसाठी 5 एकर पर्यायी जमीन उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले. आपल्या निर्णयात, सर्वोच्च न्यायालयाने 1949 मध्ये मूर्तींची स्थापना आणि 1992 मध्ये बाबरी मशिदीचे पाडकाम हे कायद्याचे उल्लंघन असल्याचे घोषित केले. तसेच, वादग्रस्त जमिनीवरील रामलल्ला यांचा हक्कही मान्य केला.