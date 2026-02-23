English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
दिग्दर्शकाची अजब अट 'Panty Bra घाला!', तापसी पन्नूची Casting Couch वर थेट प्रतिक्रिया

Taapsee Pannu On Casting couch: तापसी पन्नूने एका मुलाखतीत इंडस्ट्रीतील वास्तव मांडत दिग्दर्शकांच्या विचित्र सूचनांवर टीका केली. “पॅडेड ब्रा घाला” असा दबाव टाकला जातो, असे सांगत तिने धक्कादायक अनुभव शेअर केला.  

कावेरी पिंपळे | Updated: Feb 23, 2026, 12:54 PM IST
Taapsee Pannu On Directors Demand: चित्रपटसृष्टीतील ग्लॅमरच्या झगमगाटामागे अनेकदा कटू अनुभव दडलेले असतात. अनेक अभिनेत्री वेळोवेळी इंडस्ट्रीतील वास्तवावर भाष्य करताना दिसतात. आता अभिनेत्री तापसी पन्नू हिनेही साउथ आणि बॉलिवूड इंडस्ट्रीतील काही प्रचलित ट्रेंड्सबद्दल स्पष्टपणे भूमिका मांडली आहे.

साउथ चित्रपटसृष्टीतून अभिनय कारकिर्दीची सुरुवात करून बॉलिवूडमध्ये स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण करणाऱ्या तापसीने नुकत्याच दिलेल्या एका मुलाखतीत काही धक्कादायक अनुभव शेअर केले. मुलाखतीत तिला भोजपुरी आणि साउथ सिनेमांमधील गाण्यांमध्ये अभिनेत्रींचं पोट आणि नाभी का ठळकपणे दाखवली जाते, असा प्रश्न विचारण्यात आला होता.

यावर प्रतिक्रिया देताना तापसी म्हणाली, 'हा ट्रेंड समजून घेण्याचा मी खूप प्रयत्न केला. साउथच्या चित्रपटांमध्ये नाभीवर विशेष भर दिला जातो, तर बॉलिवूडमध्ये क्लिव्हेजवर जास्त लक्ष केंद्रित केलं जातं. काही विशिष्ट अंगप्रत्यंगांवर फोकस करून त्याला आकर्षणाचं साधन बनवलं जातं.'

तिने पुढे सांगितले की, साउथ इंडस्ट्रीमध्ये काही वेळा अभिनेत्रींना पॅडेड ब्रा घालण्यास सांगितले जाते. मात्र, दिग्दर्शक सेटवर थेट असे बोलत नाहीत. 'दिग्दर्शक सहाय्यक दिग्दर्शकाला सांगतात, तो पुढे स्टायलिंग टीमला सांगतो आणि मग एखादी मुलगी येऊन अभिनेत्रीला सांगते की पॅडेड ब्रा घाला. मध्येच गाण्याचं शूटिंग थांबवलं जातं आणि असा संदेश दिला जातो. हे सगळं अत्यंत लाजीरवाणं आणि अस्वस्थ करणारं असतं,' असे तापसीने स्पष्ट केले.

तापसीच्या मते, चित्रपट बनवताना अनेकदा असा समज केला जातो की प्रेक्षकांना विशिष्ट पद्धतीने अभिनेत्रीला दाखवणं आवडेल. त्यामुळे कथानक किंवा पात्राच्या गरजेपेक्षा शरीराच्या काही भागांवर अनावश्यक भर दिला जातो. 'निर्मात्यांना वाटतं की हे प्रेक्षकांना आवडेल, पण त्याचा विचार करताना अभिनेत्रींच्या भावना आणि अस्वस्थतेकडे दुर्लक्ष केलं जातं,' असे ती म्हणाली.

तिच्या या वक्तव्यामुळे पुन्हा एकदा चित्रपटसृष्टीतील स्त्री कलाकारांच्या अनुभवांवर चर्चा सुरू झाली आहे. इंडस्ट्रीतील कामकाजाची पद्धत, महिला कलाकारांची भूमिका आणि त्यांच्या सन्मानाचा प्रश्न यावर सोशल मीडियावरही विविध प्रतिक्रिया उमटत आहेत.

दरम्यान, तापसी सध्या अस्सी या चित्रपटामुळे चर्चेत आहे. 20 फेब्रुवारी रोजी प्रदर्शित झालेला हा कोर्टरूम ड्रामा दिग्दर्शक अनुभव सिन्हा यांनी दिग्दर्शित केला आहे. चित्रपटाला बॉक्स ऑफिसवर संमिश्र प्रतिसाद मिळत असला तरी तापसीच्या अभिनयाचे कौतुक होत आहे. यापूर्वी तिने अनुभव सिन्हा यांच्या आर्टिकल 15 आणि मुल्क या चित्रपटांमध्येही उल्लेखनीय भूमिका साकारल्या आहेत.

सोशल मीडियावर सक्रिय असलेली तापसी नेहमीच सामाजिक आणि इंडस्ट्रीशी संबंधित मुद्द्यांवर स्पष्ट भूमिका घेताना दिसते. तिच्या या नव्या वक्तव्यामुळे सिनेविश्वातील कामकाजाच्या पद्धतीवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.

