'माझ्याकडे दुर्लक्ष केलं आणि माझी...' बॉलिवूड स्टार्सच्या वागणुकीवर तापसी पन्नूचा निशाणा

मुंबई: बॉलिवूड अभिनेत्री तापसी पन्नू ही तिच्या स्पष्टवक्तेपणासाठी आणि वेगळ्या विषयांवरील चित्रपटांसाठी ओळखली जाते. अनेकदा ती इंडस्ट्रीतील प्रचलित पद्धतींवर रोखठोक मत व्यक्त करताना दिसते. आता पुन्हा एकदा तिने बॉलिवूडच्या मानसिकतेवर भाष्य केल्याने चर्चा रंगली आहे.
नुकतीच तापसी ‘अस्सी’ या कलाकृतीत झळकली. या चित्रपटाचा ट्रेलर प्रदर्शित झाल्यानंतर सोशल मीडियावर आणि प्रेक्षकांमध्ये त्याची चांगलीच चर्चा सुरू होती. महिलांवरील अत्याचाराच्या घटना, त्यानंतर न्याय मिळवण्यासाठी पीडितांना करावा लागणारा संघर्ष आणि समाजातील संवेदनशील वास्तव यावर हा चित्रपट आधारित आहे. समाजातील गंभीर आणि महत्त्वाच्या विषयावर भाष्य करणारा हा सिनेमा असतानाही इंडस्ट्रीतील काही ठरावीक वर्तुळाने त्याकडे दुर्लक्ष केल्याचं तापसीचं मत आहे.
तिने दिलेल्या मुलाखतीत या संदर्भात स्पष्टपणे प्रतिक्रिया दिली. 'चांगल्या कलाकृतींची इथे नेहमीच कदर होतेच असं नाही. एखादा सिनेमा यशस्वी होतो की नाही, हे शेवटी प्रेक्षकच ठरवतात. मात्र इंडस्ट्रीतील काही लॉबी अशा चित्रपटांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करते,' असं ती म्हणाली. तिच्या मते, आशयघन आणि सामाजिक विषय हाताळणाऱ्या चित्रपटांच्या मागे ठामपणे उभं राहण्याची मानसिकता बॉलिवूडमध्ये अनेकदा दिसत नाही.
तापसी पुढे म्हणाली, “चांगल्या विषयांवर आधारित चित्रपटांना योग्य पाठबळ मिळालं पाहिजे. पण अनेकदा असं होत नाही. तरीही अभिनेत्री म्हणून मी माझं काम करत राहणार आहे.” तिच्या या वक्तव्यामुळे सोशल मीडियावर विविध प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. काहींनी तिच्या मताला समर्थन दिलं, तर काहींनी तिच्या विधानावर टीकाही केली.
तापसीने तिच्या कारकिर्दीत अनेक आशयप्रधान चित्रपटांमध्ये काम केलं आहे. ‘बदला’, ‘थप्पड’, ‘नाम शबाना’, ‘हसीन दिलरुबा’ यांसारख्या चित्रपटांमधील तिच्या भूमिका विशेष गाजल्या. महिलाकेंद्री कथानक असलेल्या चित्रपटांमध्ये तिने अनेकदा दमदार भूमिका साकारल्या आहेत. तरीही मोठ्या बॅनरच्या व्यावसायिक चित्रपटांमध्ये तिला फारसं स्थान मिळालं नाही, अशी चर्चा वेळोवेळी होते. मात्र याबद्दल तिला विशेष खंत नसल्याचं ती सांगते.
“चांगला आशय असणाऱ्या कलाकृतींमध्ये काम करण्याची संधी मिळणं हीच माझ्यासाठी मोठी गोष्ट आहे. इंडस्ट्रीत मला कुठलाही गॉडफादर नव्हता. तरीही मी तमिळ, तेलुगू आणि हिंदी चित्रपटसृष्टीत काम करू शकले. हा प्रवास माझ्यासाठी समाधान देणारा आहे,” असं तापसीने नमूद केलं.
तापसी पन्नूचा जन्म १ ऑगस्ट १९८७ रोजी दिल्ली येथे झाला. तिने अभियांत्रिकीचं शिक्षण पूर्ण केलं असून काही काळ सॉफ्टवेअर क्षेत्रातही काम केलं. मात्र अभिनयाची आवड असल्याने तिने मॉडेलिंग क्षेत्रात पाऊल टाकलं. २००८ मध्ये तिने ‘मिस इंडिया’ स्पर्धेतही सहभाग घेतला होता. त्यानंतर जाहिराती आणि मॉडेलिंगच्या माध्यमातून तिला चित्रपटसृष्टीत काम करण्याची संधी मिळाली.
2010 मध्ये ‘झुमंडी नादाम’ या तेलुगू चित्रपटातून तिने अभिनय कारकिर्दीची सुरुवात केली. त्यानंतर तिने अनेक तमिळ आणि मल्याळम चित्रपटांमध्येही काम केलं. दाक्षिणात्य चित्रपटसृष्टीत तिची ओळख ‘लकी चार्म’ म्हणूनही झाली, कारण तिच्यासोबत काम केलेल्या अनेक कलाकारांचे चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर यशस्वी ठरले.
2013 मध्ये ‘चष्मे बद्दूर’ या चित्रपटाद्वारे तिने बॉलिवूडमध्ये पदार्पण केलं. मात्र २०१६ मध्ये प्रदर्शित झालेल्या ‘पिंक’ या चित्रपटाने तिच्या कारकिर्दीला नवं वळण दिलं. या चित्रपटातील तिच्या भूमिकेचं मोठं कौतुक झालं आणि ती बॉलिवूडमध्ये एक सक्षम अभिनेत्री म्हणून ओळखली जाऊ लागली.
यानंतर ‘थप्पड’, ‘बदला’, ‘मिशन मंगल’, ‘नाम शबाना’ यांसारख्या चित्रपटांमधून तिने स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली. वेगळ्या विषयांवर आधारित आणि महिलाकेंद्री कथानक असलेल्या चित्रपटांची निवड करण्यासाठीही ती ओळखली जाते.
सध्या तापसी तिच्या आगामी प्रकल्पांमध्ये व्यस्त असून आशयघन चित्रपटांमध्ये काम करण्यावर तिचा भर असल्याचं ती वारंवार सांगत असते. त्यामुळे बॉलिवूडच्या मानसिकतेवर केलेल्या तिच्या या वक्तव्याचीही इंडस्ट्रीत आणि प्रेक्षकांमध्ये जोरदार चर्चा सुरू आहे.