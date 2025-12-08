‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ मालिका बंद होणार? असित मोदींचा मोठा खुलासा

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah : टीव्हीवरील लोकप्रिय कॉमेडी मालिका ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रेक्षकांचे मनोरंजन करत आहे. या मालिकेमधून अनेक कलाकारांना मोठी लोकप्रियता मिळाली आहे. मात्र गेल्या काही वर्षांपासून या मालिकेवर वादांचे ढग दाटले आहेत.
एकामागून एक कलाकारांनी मालिकेला अलविदा करत निर्मात्यांवर गंभीर आरोप केल्याने मालिकेची प्रतिमा मोठ्या प्रमाणात धुळीस मिळाली आहे. यामुळे सोशल मीडियावरही अनेकांनी शो बंद करण्याची मागणी केली. काही माध्यमांमध्ये देखील शो बंद होणार असल्याच्या बातम्या प्रकाशित झाल्या आहेत. अशा सर्व अफवांवर आता निर्माते असित मोदी यांनी स्वतः प्रतिक्रिया दिली आणि शो बंद होण्याबाबतचं सत्य स्पष्ट केलं आहे.
अलीकडेच आयोजित करण्यात आलेल्या इंडिया टेलिव्हिजन अकॅडमीच्या 25 व्या कार्यक्रमामध्ये असित मोदींना विचारण्यात आलं की, 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' मालिका बंद होणार आहे का? अशा बातम्या सतत समोर येत आहेत. यावर उत्तर देताना त्यांनी स्पष्टपणे सांगितलं की मालिका बंद होणार नाही. त्यांनी या सर्व चर्चांना फेटाळून लावत सांगितलं की ते मालिकेला बंद करण्याच्या मूडमध्ये अजिबात नाहीत.
यामुळे अनेक दिवस सुरू असलेल्या मालिका बंद होण्याच्या अफवांना पूर्णविराम मिळाला आहे. दरम्यान, काही दिवसांपूर्वीच मालिकेत सब्जीवालीची भूमिका करणारी प्राजक्ता शिसोदेनेही मालिकेचा निरोप घेतला आहे. ती नेहमी गोकुळधामच्या महिला मंडळासोबत हास्य–मजेत दिसायची.
मालिका सोडल्यानंतर प्राजक्ताने आपल्या सोशल मीडिया अकाउंटवर एक मोठी पोस्ट लिहिली. त्यात तिने निर्मात्यांवर अनेक आरोप केले. तिची ही पोस्ट प्रचंड व्हायरल झाली आणि पुन्हा एकदा ते कलाकार चर्चेत आले ज्यांनी पूर्वीही असित मोदी व टीमवर आरोप केले होते.
अलीकडच्या काळात शोमधील अनेक महत्त्वाच्या कलाकारांनी मालिका सोडली आहे. यामध्ये कामाच्या अटी, सेटवरील वातावरण आणि निर्मात्यांच्या वर्तणुकीबाबत गंभीर आरोप केले आहेत.
यामुळे मालिकेविषयी नकारात्मक वातावरण तयार झालं आणि मालिका बंद होणार असल्याच्या अफवा पसरल्या. मात्र असित मोदींच्या ताज्या वक्तव्यामुळे हे स्पष्ट झालं आहे की 'तारक मेहता' ही मालिका यापुढे देखील प्रेक्षकांचं मनोरंजन करत सुरुच राहणार आहे.
FAQ
1. ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ मालिका खरोखर बंद होणार आहे का?
नाही. निर्माते असित मोदी यांनी स्वतः स्पष्ट केले आहे की मालिका बंद होणार नाही. त्यांनी सर्व अफवा फेटाळून लावल्या आहेत.
2. शो बंद होण्याच्या अफवा का पसरल्या?
गेल्या काही वर्षांत अनेक कलाकारांनी शो सोडत निर्मात्यांवर गंभीर आरोप केले. त्यामुळे सोशल मीडियावर शोच्या प्रतिष्ठेला धक्का बसला आणि बंद होण्याच्या बातम्या जोर धरू लागल्या.
3. अलीकडे कोणत्या अभिनेत्रीनं शो सोडला?
‘सब्जीवाली’ची भूमिका करणारी प्राजक्ता शिसोदेनं काही दिवसांपूर्वी शो सोडला. तिनं सोशल मीडियावर मेकर्सवर अनेक आरोप करणारी पोस्टही शेअर केली.