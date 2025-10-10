English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Intern | Updated: Oct 10, 2025, 05:26 PM IST
तब्बू आणि ‘या’ विवाहित अभिनेत्याचा ब्रेकअप, 27 वर्षांनी सिनेमात पुन्हा एकत्र!

बॉलिवूड आणि साउथ इंडस्ट्रीत काम करणारी प्रसिद्ध अभिनेत्री तब्बू ही 43 वर्षांची असूनही अजूनही सिंगल आहे. अनेक वर्षांपूर्वी तब्बू एका सुपरस्टार अभिनेत्यासोबत रिलेशनमध्ये होती आणि हाच अभिनेता नागार्जुन होता. त्या काळात दोघांचे अफेअर चर्चेत होते आणि चाहत्यांच्या लक्षात आले. सध्या या दोन दिग्गज कलाकारांची एकत्र स्क्रीन शेअर करण्याची बातमी चाहत्यांमध्ये खूप उत्सुकता निर्माण करत आहे. नागार्जुन यांचा 100 वा चित्रपट असल्याने, या सिनेमावर चाहत्यांचे लक्ष अधिकच केंद्रित झाले आहे. या चित्रपटाचं तात्पुरतं नाव ‘किंग १००’ असं ठेवण्यात आलं आहे. चित्रपटात तब्बू नागार्जुनची हिरोईन म्हणून दिसणार असल्याची जोरदार चर्चा आहे. ‘किंग 100’ चे दिग्दर्शन तमिळ दिग्दर्शक आर. ए. कार्तिक करणार असून, हा चित्रपट कौटुंबिक अॅक्शन ड्रामा प्रकारातील असल्याची माहिती आहे. चित्रपटाच्या कथानकात कौटुंबिक नात्यांचे महत्व, रोमँस आणि थरारक अॅक्शन सीन यांचा संगम असणार आहे. 1990 च्या दशकात तब्बू आणि नागार्जुन यांच्यात अफेअर सुरु झाले. त्यांची जवळीक ‘नीन्ने पेलडथा’ सिनेमाच्या सेटवर वाढली होती. मात्र, त्या काळात नागार्जुन विवाहित होते आणि पत्नी अमला अक्कीनेनी याला घटस्फोट देण्यास तयार नव्हते. परिणामी, तब्बू आणि नागार्जुन यांनी आपसात वेगळं होण्याचा निर्णय घेतला.

दोघांनी कधीही आपल्या रिलेशनशिपबाबत सार्वजनिकपणे खुलासा केलेला नाही. अफेअर संपल्यानंतरही त्यांनी एकमेकांच्या वैयक्तिक आयुष्याचा आदर राखला आहे, त्यामुळे दोघांमधील प्रोफेशनल संबंध आजही सकारात्मक राहिले आहेत. सध्या 27 वर्षांनंतर या दोन दिग्गज कलाकारांचे कमबॅक सिनेमात एकत्र पाहण्यासाठी चाहत्यांमध्ये प्रचंड उत्सुकता आहे. ‘किंग १००’ चित्रपटाच्या निर्मितीवर लक्ष केंद्रित असून, बॉक्स ऑफिसवर या सिनेमाला मिळणाऱ्या प्रतिसादाची चाहत्यांना आतुरता आहे. तब्बू आणि नागार्जुनच्या या परत एकत्र येण्यामुळे चित्रपट आणि त्यातील रोमँस, अॅक्शन आणि कौटुंबिक कथानक यावर चाहत्यांचे लक्ष ठाम राहणार आहे. या चित्रपटातून चाहत्यांना केवळ मनोरंजनच नाही तर ९०च्या दशकातील तब्बू-नागार्जुनच्या जुन्या रिलेशनशिपची आठवणही ताजी होणार असल्याची अपेक्षा आहे. ‘किंग १००’ हे सिनेमाचे नाव आणि या कलाकारांचे पुन्हा एकत्र येणे सिनेप्रेमींमध्ये चर्चेचा विषय ठरत आहे.

FAQ

तब्बू आणि नागार्जुन यांचा जुना अफेअर कधी सुरू झाला?

तब्बू आणि नागार्जुन यांचा अफेअर 1990 च्या दशकात सुरू झाला. त्यांच्या जवळीक वाढली ती ‘नीन्ने पेलडथा’ सिनेमाच्या सेटवर.

‘किंग 100’ चित्रपटाबद्दल काय माहिती आहे?

‘किंग 100’ हा नागार्जुनचा 100 वा चित्रपट असून, त्याचे दिग्दर्शन तमिळ दिग्दर्शक आर. ए. कार्तिक करणार आहेत. हा चित्रपट कौटुंबिक अॅक्शन ड्रामा प्रकारातील असून तब्बू हिरोईन म्हणून दिसणार आहे.

तब्बू आणि नागार्जुन वेगळे का झाले होते?

अफेअर असतानाही नागार्जुन विवाहित होते आणि पत्नी अमला अक्कीनेनी याला घटस्फोट देण्यास तयार नव्हते. त्यामुळे तब्बू आणि नागार्जुन यांनी आपसात वेगळं होण्याचा निर्णय घेतला आणि नंतरही एकमेकांच्या वैयक्तिक आयुष्याचा आदर राखला.

