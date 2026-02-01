English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
तब्बूचं आडनाव माहित आहे का? वडिलांशी असं वैर की नावही घेत नाही अन्....

Tabu Real Name: आपल्या दमदार अभिनयाने चाहत्यांच्या मनावर राज्य करणाऱ्या तब्बूच्या आयुष्यात असे बरेच पैलू आहेत जे आजही उलगडले नाहीत. त्यापैकीच एक म्हणजे ती वडिलांचं नाव का वापरत नाही? तिचं आडनाव काय? यावर तिने मनमोकळेपणाने भाष्य केलं आहे. सविस्तर जाणून घ्या

Feb 1, 2026
तब्बूचं आडनाव माहित आहे का? वडिलांशी असं वैर की नावही घेत नाही अन्....

Actress Tabu: तब्बू ही बॉलिवूडमधील अतिशय प्रतिभावान आणि सशक्त अभिनेत्री म्हणून ओळखली जाते. अनेक दर्जेदार चित्रपटांमधून तिने स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. अभिनयासोबतच तिच्या वैयक्तिक आयुष्याबाबतही नेहमीच चर्चा होत असते. विशेषतः तिने आजवर लग्न न करण्याचा निर्णय का घेतला आणि आपल्या नावामागे वडिलांचे आडनाव का लावले नाही, याबाबत लोकांमध्ये कुतूहल आहे. यावर तब्बूने वेळोवेळी स्पष्ट आणि प्रांजळ भूमिका मांडली आहे.

बालपण आणि कौटुंबिक पार्श्वभूमी

तब्बूचा जन्म हैदराबादमध्ये झाला. त्या लहान असतानाच, म्हणजेच वयाच्या 3 वर्षी त्यांच्या आई-वडिलांचा घटस्फोट झाला. त्यानंतर ती आईसोबत आजी आजोबांच्या घरी वाढली. आई शिक्षिका असल्यामुळे घरात शिस्त, संस्कार आणि शांत वातावरण होते.  आजीच्या प्रार्थना, पुस्तकवाचन आणि साधेपणाचा प्रभाव त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वावर पडला. लहानपणी ती खूपच लाजाळू आणि शांत स्वभावाची होती.

वडिलांशी नातं आणि आडनावाचा निर्णय

एका जुन्या मुलाखतीत तब्बूने स्पष्ट सांगितले की तिची वडिलांशी कधीच भेट झाली नाही. त्यामुळे भावनिक नातं तयारच झाले नाही. तिला कधीही वडिलांचे आडनाव वापरण्याची गरज वाटली नाही. शाळेत असतानाही ‘फातिमा’ हेच तिचं आडनाव होते. वडिलांबद्दल जाणून घेण्याची किंवा संपर्क साधण्याची इच्छा कधीच झाली नाही, असं तिने सांगितलं. जसं आयुष्यात घडलं, त्यातच ती समाधानी आहे.

2017 मधील एका मुलाखतीत तब्बूने आपल्या एकटेपणाबद्दलही मनमोकळेपणाने सांगितले. लग्न न केल्यामुळे ती अस्वस्थ नाही. तिच्या मते, लग्न किंवा मुलं असणं हे यश किंवा माणूसपण मोजण्याचं मापदंड नाही. प्रत्येकाने आपलं आयुष्य आपल्या अटींवर जगावं, असा तिचा ठाम विश्वास आहे.

लग्न न करण्यामागची भूमिका

तब्बूच्या मते समाजाने एखाद्याचं मूल्य ठरवताना वैयक्तिक निर्णयांचा आधार घेऊ नये. ती स्वतः कोणालाही लग्न किंवा कुटुंबाच्या आधारावर मोजत नाहीत. त्यामुळे इतरांनीही तिच्याबाबत तसं करू नये, असं तिला वाटतं.

आगामी चित्रपटांची माहिती

वर्कफ्रंटवर पाहिलं तर तब्बू अजूनही सक्रिय आहेत. या वर्षी त्यांचे काही मोठे चित्रपट प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहेत. विजय सेतुपती यांच्यासोबतचा पॅन इंडिया चित्रपट आणि अक्षय कुमारसोबत प्रियदर्शन दिग्दर्शित हॉरर-कॉमेडी ‘भूत बंगला’ यामध्ये त्या महत्त्वाच्या भूमिकेत दिसणार आहेत. अभिनय, अनुभव आणि आत्मविश्वासाच्या जोरावर तब्बू आजही प्रेरणादायी व्यक्तिमत्त्व म्हणून ओळखल्या जातात.

