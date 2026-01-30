Tamanna Weight Loss Journey and Secret: तमन्ना भाटियाने केलं 90 दिवसांत तब्बल 5 ते 10 किलो वजन कमी; जाणून घ्या ट्रेनरच्या 3 सिक्रेट्स

बॉलिवूडची अभिनेत्री तमन्ना भाटिया केवळ तिच्या अभिनयासाठीच नव्हे, तर तिच्या हेल्थ आणि फिटनेससाठीही नेहमीच चर्चेत असते. तिच्या व्यस्त व्यस्त दिनचर्येमध्येही ती आपल्या शरीराची काळजी घेते आणि फिटनेसला प्राधान्य देते. मात्र, निरोगी जीवनशैली टिकवून ठेवणे अनेकांसाठी आव्हानात्मक ठरते. सुरुवातीला वजन कमी होते, पण जुन्या सवयी परत लागल्यास वजन वाढण्याची शक्यता असते.
Economic Times मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या माहितीनुसार, तमन्नाच्या ट्रेनर सिद्धार्थ सिंह यांचा भर शॉर्टकट्सवर नाही, तर दीर्घकाळ टिकणाऱ्या सवयींवर आहे. त्यांनी सांगितले की, वजन कमी करणे फक्त आहारावर नाही, तर योग्य जीवनशैली आणि सातत्यावर अवलंबून आहे. सिद्धार्थ यांच्या मते, योग्य पद्धत आणि सातत्य राखल्यास फक्त 90 दिवसांत 5 ते 10 किलो वजन कमी करणे शक्य आहे, आणि हे फार कडक नियम न पाळताही साध्य करता येते.
पहिली सवय म्हणजे हाय-प्रोटीन आहार घेणे. प्रत्येक जेवणात प्रोटीनचा समावेश केल्याने पोट जास्त वेळ भरलेले राहते आणि उगाचच खाण्याची इच्छा कमी होते. प्रोटीनमुळे स्नायूंची वाढ आणि दुरुस्ती होते, ज्यामुळे वर्कआउट अधिक प्रभावी ठरतो. सिद्धार्थ यांच्या मते, योग्य प्रमाणात प्रोटीन घेणे हे वजन कमी करण्याच्या प्रवासात महत्त्वाचे आहे, कारण यामुळे डाएट पाळणे सोपे होते आणि भूक नियंत्रणात राहते.
दुसरी सवय म्हणजे भरपूर पाणी पिणे. अनेकदा भूक लागल्यासारखे वाटते, पण प्रत्यक्षात शरीराला पाण्याची गरज असते. अशावेळी एक ग्लास पाणी पिणे उपयुक्त ठरते. योग्य हायड्रेशनमुळे क्रेव्हिंग्स कमी होतात, शरीरातील विषारी घटक बाहेर निघतात, आणि ओव्हरइटिंग टाळता येते. सिद्धार्थ सांगतात की, वजन कमी करण्याच्या प्रवासात अनेकजण पाण्याचे महत्त्व दुर्लक्षित करतात, पण योग्य प्रमाणात पाणी पित राहणे ही वजन नियंत्रणाची सर्वात सोपी आणि प्रभावी सवय आहे.
तिसरी आणि शेवटची सवय म्हणजे नियमित व्यायाम. सिद्धार्थ म्हणतात की, दिवसभर बसून राहिल्यास वजन कमी होणे कठीण होते. शरीर हलवणे, चालणे, योग किंवा वर्कआउट करणे खूप गरजेचे आहे. नियमित व्यायामामुळे केवळ वजन कमी होत नाही, तर स्नायू मजबूत होतात आणि शरीराची पोषणशक्ती सुधारते. सिद्धार्थ यांचा साधा मंत्र आहे – "बटाटा बनू नका."
सिद्धार्थ यांनी सांगितले की, योग्य आहार, भरपूर पाणी आणि नियमित व्यायाम यामध्ये सातत्य राखल्यास कपडे नीट बसू लागतात, शरीरात बदल दिसतात, आणि वजन कमी करणे नैसर्गिक आणि शाश्वत प्रक्रियेत रूपांतरित होते. तमन्नाचा हा फिटनेस ट्रान्सफॉर्मेशन हे उदाहरण आहे की, जास्त कडक डाएटशिवाय आणि कठीण नियमांशिवायही वजन कमी करणे आणि निरोगी राहणे शक्य आहे.
अशा प्रकारे, तमन्ना भाटियाने आपल्याला दाखवून दिले की फिटनेस म्हणजे फक्त सुंदर दिसणे नाही, तर सातत्य, योग्य सवयी आणि जीवनशैलीत छोटे बदल महत्त्वाचे आहेत. तिचा हा प्रवास अनेकांसाठी प्रेरणादायी ठरतो.