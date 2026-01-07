English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • Marathi News
  • मनोरंजन
  • पबमध्ये नाचताना तमन्नाचा VIDEO viral ; 6 मिनिटांच्या डान्ससाठी मिळाले इतके कोटी !

पबमध्ये नाचताना तमन्नाचा VIDEO viral ; 6 मिनिटांच्या डान्ससाठी मिळाले इतके कोटी !

Tamannaah Bhatia : 6 मिनिटांचा धमाका! तमन्ना भाटियाचा डान्स VIDEO आणि 6 कोटींची कमाई   

कावेरी पिंपळे | Updated: Jan 7, 2026, 08:06 PM IST
पबमध्ये नाचताना तमन्नाचा VIDEO viral ; 6 मिनिटांच्या डान्ससाठी मिळाले इतके कोटी !

Highest-Paid Performer Tamannaah Bhatia : अभिनेत्री तमन्ना भाटिया सध्या तिच्या आयटम सांग्समुळे सिनेसृष्टीत चर्चेचा विषय बनली आहे. 'आज की रात' सारखा गाणा, 'जेलर'मधील 'कावाला' किंवा 'द बॅड्स ऑफ बॉलिवूड'मधील 'गाफूर' या गाण्यांमुळे तमन्नाला प्रचंड लोकप्रियता मिळाली आहे. सिनेमापेक्षा तिच्या आयटम सांग्समुळेच ती सध्या चाहत्यांच्या डोळ्यासमोर आहे आणि तिचा फॅन फॉलोइंग दिवसेंदिवस वाढत आहे.

ताज्या माहितीनुसार, गोव्यात न्यू इअर पार्टीच्या निमित्ताने बागा बीच येथील लास ओलास बीच क्लबमध्ये भव्य कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. या कार्यक्रमात तमन्नाने तिचा अत्यंत लोकप्रिय आयटम साँग सादर केला, ज्यामध्ये तिने फक्त 6 मिनिटांसाठी तब्बल 6 कोटी रूपये घेतले, असे मीडिया रिपोर्ट्समध्ये सांगितले गेले आहे. म्हणजेच, प्रत्येक मिनिटासाठी तिने 1 कोटी रूपये कमावले, हा आकडा पाहून चाहत्यांमध्ये आणि सोशल मीडियात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे.

या कार्यक्रमात तमन्ना भाटियासोबतच अभिनेत्री सोनम बाजवा आणि गायक मिलिंद गाबा यांनीही स्टेज शेअर करून धमाकेदार परफॉर्मन्स दिला. तमन्नाने तिच्या गाण्यावर अद्भुत एनर्जी आणि स्टेज प्रेझेन्स दाखवली, ज्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियात सध्या प्रचंड व्हायरल होत आहे. चाहत्यांनी तिच्या डान्स आणि स्टाइलचे कौतुक केले आहे, तर काहीजण तिच्या परफॉर्मन्सवर प्रतिक्रिया देत '6 मिनिटांसाठी 6 कोटी' हा रेकॉर्डबद्ध मानधन पाहून थक्क झाले आहेत.

तामन्नाच्या या परफॉर्मन्समुळे सध्या ती सिनेसृष्टीत चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरली आहे. आयटम सांग्ससाठी तिच्या वाढत्या डिमांडमुळे निर्माते आणि इव्हेंट आयोजकही तिच्याशी संपर्क साधत आहेत. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, तिचा जलद गतीचा डान्स, स्टेजवरील आत्मविश्वास आणि चाहत्यांशी संवाद साधण्याची क्षमता हीच तिला इतर कलाकारांपेक्षा वेगळे स्थान देत आहे.

सोशल मीडियावर व्हिडिओ क्लिप्स प्रचंड व्हायरल होत असल्यामुळे तमन्ना भाटियाची लोकप्रियता अधिकच वाढली आहे. तिच्या चाहत्यांनी कमेंट्समध्ये कौतुक करत तिला 'नृत्य राणी' आणि 'आयटम क्कीन' अशा टॅग्स दिल्या आहेत. या परफॉर्मन्समुळे तिच्या आगामी प्रोजेक्ट्समध्ये आयटम सांग्ससाठी तिच्या सहभागाची डिमांड अधिक वाढण्याची शक्यता आहे.

यावेळी आयोजित झालेल्या न्यू इअर पार्टीत तमन्नाचा परफॉर्मन्स केवळ चाहत्यांसाठीच नाही तर मीडियासाठीही आकर्षणाचा केंद्रबिंदू ठरला. तिच्या चमकदार पोशाख, स्टाइलिश नृत्य पद्धती आणि स्टेजवरील कमांडमुळे कार्यक्रमाला यश मिळाले. तिने आयटम सांग्ससोबतच स्टेजवर प्रेक्षकांना थिरकण्याची संधीही दिली, ज्यामुळे कार्यक्रमाची ऊर्जा प्रचंड वाढली.

सामाजिक मीडिया आणि मीडियाचे माध्यम पाहता, तमन्ना भाटियाचा हा 6 मिनिटांचा परफॉर्मन्स तिच्या करिअरमध्ये एक ऐतिहासिक क्षण ठरला आहे. तिच्या या कामगिरीमुळे ती सिनेसृष्टीत फक्त लोकप्रियच नाही तर 'उच्च मानधन घेणारी स्टार' म्हणूनही ओळखली जात आहे.

 

About the Author

kaveri pimpley

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे.

...Read More

