English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

सेटवरच बेशुद्ध पडला अन्..., उपचारादरम्यान 46 वर्षीय प्रसिद्ध अभिनेत्याचं निधन, इंडस्ट्रीवर शोककळा

Robo Shankar passes away: तमिळ अभिनेता आणि विनोदी कलाकार रोबो शंकर यांचं निधन झालं आहे. त्यांच्या आकस्मिक निधनामुळे संपूर्ण तमिळ इंडस्ट्रीवर शोककळा पसरली आहे.   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Sep 19, 2025, 04:19 PM IST
सेटवरच बेशुद्ध पडला अन्..., उपचारादरम्यान 46 वर्षीय प्रसिद्ध अभिनेत्याचं निधन, इंडस्ट्रीवर शोककळा

Robo Shankar passes away: प्रसिद्ध तमिळ अभिनेता आणि कॉमेडियन रोबो शंकर यांचे गुरुवारी (18 सप्टेंबर 2025) रोजी निधन झाले. ते केवळ 46 वर्षांचे होते. चित्रपटाच्या शूटिंगदरम्यान अचानक प्रकृती बिघडल्याने त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते, मात्र उपचारादरम्यान त्यांनी प्राण सोडले.

Add Zee News as a Preferred Source

मिळालेल्या माहितीनुसार, रोबो शंकर 16 सप्टेंबर रोजी चेन्नईतील पेरुंगुडी येथील जीईएम रुग्णालयात दाखल झाले होते. ते एका चित्रपटाच्या सेटवर अचानक बेशुद्ध पडले होते. रुग्णालयाने दिलेल्या अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे की, 'रोबो शंकर यांना कॉम्प्लेक्स अॅब्डॉमिनल प्रॉब्लेम्समुळे मॅसिव्ह गॅस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग आणि मल्टी-ऑर्गन फेल्युअर झाल्याने गंभीर अवस्थेत दाखल करण्यात आले. त्यांना आयसीयूमध्ये ठेवण्यात आले होते. मात्र प्रकृती आणखी बिघडली आणि गुरुवारी रात्री 9.5 मिनिटांनी त्यांचे निधन झाले'.

तमिळ इंडस्ट्रीत शोककळा

रोबो शंकर यांच्या आकस्मिक जाण्याने तमिळ फिल्म इंडस्ट्रीवर दुःखाचे सावट पसरले आहे. दिग्गज अभिनेते कमल हासन, विजय सेतुपती, कार्थी, राधिका सरथकुमार यांच्यासह अनेकांनी त्यांच्या निधनावर शोक व्यक्त केला आहे. कमल हासन आणि राधिका सरथकुमार यांनी त्यांना श्रद्धांजली वाहिली आहे. यावेळी त्यांनी ट्विटरवर लिहिले की, 'रोबो शंकर, रोबो हा फक्त तुझा नावातील भाग आहे. माझ्यासाठी तू खरा ह्यूमन होतास. माझा लहान भाऊ… तू मला सोडून कसा जाशील? तू गेलास, तुझं काम पूर्ण झालं. पण माझं काम अजून बाकी आहे. तू आम्हाला काल सोडून गेलास, म्हणून उद्या आमचं आहे' असं म्हटलं आहे. 

तर अभिनेत्री राधिका सरथकुमार यांनी त्यांचा एक फोटो शेअर करून लिहिलं की, 'आपल्या कॉमेडीने नेहमी सगळ्यांना हसवलं. सर्वोत्तम देण्यासाठी खूप मेहनत घेतलीस. हा खूप मोठा तोटा आहे. त्यांच्या कुटुंबीयांना आणि मित्रांना माझी प्रार्थना की त्यांनी धैर्य ठेवावं. रेस्ट इन पीस' असं म्हटलं आहे. 

रोबो शंकर यांच्या अंत्यसंस्कार कधी? 

रोबो शंकर यांचे पार्थिव चेन्नईतील वलसरवक्कम येथील घरी अंत्यसंस्कारासाठी ठेवण्यात आले आहे. अनेकांनी त्यांच्या जाण्यानंतर सोशल मीडियावर श्रद्धांजली वाहिली आहे. आज दुपारी त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार होणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. अभिनेत्याच्या पश्चात त्यांची पत्नी प्रियंका शंकर, मुलगी इंद्रजा आणि जावई कार्तिक असा परिवार आहे. 

FAQ

1. रोबो शंकर यांचे निधन कधी आणि कसे झाले?

प्रसिद्ध तमिळ अभिनेता आणि कॉमेडियन रोबो शंकर यांचे निधन १८ सप्टेंबर २०२५ रोजी रात्री ९.०५ वाजता चेन्नईतील जीईएम रुग्णालयात झाले. ते केवळ ४६ वर्षांचे होते. ते एका चित्रपटाच्या सेटवर बेशुद्ध झाले होते आणि त्यांना १६ सप्टेंबर रोजी दाखल करण्यात आले होते.

2. रोबो शंकर यांच्या निधनाचे कारण काय होते?

रुग्णालयाच्या अधिकृत निवेदनानुसार, रोबो शंकर यांना कॉम्प्लेक्स अॅब्डॉमिनल प्रॉब्लेम्समुळे मॅसिव्ह गॅस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग आणि मल्टी-ऑर्गन फेल्युअर झाले होते. त्यांना आयसीयूमध्ये ठेवण्यात आले होते, पण त्यांची प्रकृती आणखी बिघडली आणि उपचारादरम्यान त्यांचे निधन झाले.

3. रोबो शंकर यांना रुग्णालयात कधी दाखल करण्यात आले?

रोबो शंकर यांना १६ सप्टेंबर २०२५ रोजी चेन्नईतील पेरुंगुडी येथील जीईएम रुग्णालयात गंभीर अवस्थेत दाखल करण्यात आले होते. ते चित्रपटाच्या शूटिंगदरम्यान अचानक बेशुद्ध पडले होते.

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

...Read More

Tags:
robo shankarTamil actor comedian Robo Shankar passes awayhow did actor comedian Robo Shankar pass awayRobo Shankar filmsरोबो शंकर

इतर बातम्या

आज भारताविरुद्ध खेळणार मुंबईतील मराठमोळा क्रिकेटर? ओमान संघ...

स्पोर्ट्स