सेटवरच बेशुद्ध पडला अन्..., उपचारादरम्यान 46 वर्षीय प्रसिद्ध अभिनेत्याचं निधन, इंडस्ट्रीवर शोककळा

Robo Shankar passes away: प्रसिद्ध तमिळ अभिनेता आणि कॉमेडियन रोबो शंकर यांचे गुरुवारी (18 सप्टेंबर 2025) रोजी निधन झाले. ते केवळ 46 वर्षांचे होते. चित्रपटाच्या शूटिंगदरम्यान अचानक प्रकृती बिघडल्याने त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते, मात्र उपचारादरम्यान त्यांनी प्राण सोडले.
मिळालेल्या माहितीनुसार, रोबो शंकर 16 सप्टेंबर रोजी चेन्नईतील पेरुंगुडी येथील जीईएम रुग्णालयात दाखल झाले होते. ते एका चित्रपटाच्या सेटवर अचानक बेशुद्ध पडले होते. रुग्णालयाने दिलेल्या अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे की, 'रोबो शंकर यांना कॉम्प्लेक्स अॅब्डॉमिनल प्रॉब्लेम्समुळे मॅसिव्ह गॅस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग आणि मल्टी-ऑर्गन फेल्युअर झाल्याने गंभीर अवस्थेत दाखल करण्यात आले. त्यांना आयसीयूमध्ये ठेवण्यात आले होते. मात्र प्रकृती आणखी बिघडली आणि गुरुवारी रात्री 9.5 मिनिटांनी त्यांचे निधन झाले'.
रोबो शंकर यांच्या आकस्मिक जाण्याने तमिळ फिल्म इंडस्ट्रीवर दुःखाचे सावट पसरले आहे. दिग्गज अभिनेते कमल हासन, विजय सेतुपती, कार्थी, राधिका सरथकुमार यांच्यासह अनेकांनी त्यांच्या निधनावर शोक व्यक्त केला आहे. कमल हासन आणि राधिका सरथकुमार यांनी त्यांना श्रद्धांजली वाहिली आहे. यावेळी त्यांनी ट्विटरवर लिहिले की, 'रोबो शंकर, रोबो हा फक्त तुझा नावातील भाग आहे. माझ्यासाठी तू खरा ह्यूमन होतास. माझा लहान भाऊ… तू मला सोडून कसा जाशील? तू गेलास, तुझं काम पूर्ण झालं. पण माझं काम अजून बाकी आहे. तू आम्हाला काल सोडून गेलास, म्हणून उद्या आमचं आहे' असं म्हटलं आहे.
तर अभिनेत्री राधिका सरथकुमार यांनी त्यांचा एक फोटो शेअर करून लिहिलं की, 'आपल्या कॉमेडीने नेहमी सगळ्यांना हसवलं. सर्वोत्तम देण्यासाठी खूप मेहनत घेतलीस. हा खूप मोठा तोटा आहे. त्यांच्या कुटुंबीयांना आणि मित्रांना माझी प्रार्थना की त्यांनी धैर्य ठेवावं. रेस्ट इन पीस' असं म्हटलं आहे.
रोबो शंकर यांचे पार्थिव चेन्नईतील वलसरवक्कम येथील घरी अंत्यसंस्कारासाठी ठेवण्यात आले आहे. अनेकांनी त्यांच्या जाण्यानंतर सोशल मीडियावर श्रद्धांजली वाहिली आहे. आज दुपारी त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार होणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. अभिनेत्याच्या पश्चात त्यांची पत्नी प्रियंका शंकर, मुलगी इंद्रजा आणि जावई कार्तिक असा परिवार आहे.
