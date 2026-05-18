/रक्ताची उलटी, पत्नीची काळी जादू... 45 वर्षीय सुपरस्टार ढसाढसा रडत केलं धक्कादायक सत्य उघड

Ravi Mohan: 'मला रक्ताची उलटी झाली, माझ्या पत्नीने काळी जादू केली', असे म्हणत 45 वर्षीय सुपरस्टारने ढसाढसा रडत पत्नी विषयी काही धक्कादायक सत्य उघड केले आहे.
Tamil Superstar Ravi Mohan Controversy with Wife: सेलिब्रिटींचे लग्नही कधीच प्राईव्हेट नसते. त्याच्या नात्यांबद्दल नेहमीच उघडपणे चाहते बोलतात आणि सोबतच त्यांना सगळंच जाणून घ्यायचं असतं. असंच काहीसं तमिळ चित्रपटसृष्टीतील लोकप्रिय सुपरस्टार रवी मोहनचं झालं आहे. सुपरस्टार रवी मोहन उर्फ जयम रवी पुन्हा एकदा आपल्या वैयक्तिक आयुष्यातील तणावामुळे चर्चेत आले आहेत. 16 मे 2026 रोजी आयोजित एका पत्रकार परिषदेत त्याने पत्नी आरती रवी सोबतच्या वैयक्तिक संघर्षांबाबत आणि मानसिक ताणाबाबत अनेक धक्कादायक गोष्टी उघड केल्या. त्याने त्याच्या पत्नीवर अनेक आरोप केले आहे आणि धक्कादायक खुलासे केले आहेत.
पत्रकारांशी संवादादरम्यान रवी मोहन अनेक वेळा ढसाढसा रडताना दिसला. त्याने सांगितले की, लग्नानंतरचे ताण आणि मनोविकार इतके जास्त झाले की त्याने स्वत:ला हानी पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला. तसेच, त्याने जाहीर केले की, त्याच्या वैयक्तिक आयुष्याची परिस्थिती पूर्णपणे स्थिर होईपर्यंत ते चित्रपटसृष्टीतून काही काळ दूर राहणार आहेत.
रवी मोहन म्हणाला की, त्याच्या मुलांशी भेट देण्यापासून त्याला रोखले जात आहे. त्याच्या मुलांच्या सुरक्षेसाठी बॉडीगार्ड ठेवण्यात आले आहेत आणि ते कुटुंबापासून पूर्णपणे वेगळे केले गेले आहेत. त्याने खुलासा केला की, त्याने आपल्या आई-वडिलांच्या इच्छा न पाळता लग्न केले आणि आता त्याची किंमत भोगत आहेत.
पत्रकार परिषदेत रवी मोहन याने आपल्या माजी पत्नीवर गंभीर आरोप केले. त्याच्यादावाानुसार, त्याच्यावर काळा जादू केल्याचा संशय आहे. त्याने सांगितले की, तब्येत सतत खालावली आणि उलट्या होऊ लागल्या. ही समस्या गेल्या काही वर्षांपासून आहे आणि अजूनही सुरू आहे.
रवी मोहन याने विवाहानंतर त्याच्या आर्थिक व्यवहारांवर पत्नीचे पूर्ण नियंत्रण असल्याचा आरोप केला. त्याच्या स्वत:च्या नावावर कोणतेही बँक खाते नव्हते आणि फक्त संयुक्त खाते वापरण्याची परवानगी होती. थोडेसे पैसे काढल्यास प्रश्न विचारले जात होते.
रवी मोहन आणि आरती रवी याने २००९ मध्ये लव मॅरेज केली होती. त्याला दोन मुले आहेत, परंतु २०२४ मध्ये त्यांच्या नात्यांमध्ये तणाव दिसू लागला. त्यानंतर रवि मोहन घर सोडून मुंबईकडे गेले, तर कोर्टात तलाकाची अर्जीही दाखल झाली. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, त्याचा नाव त्या काळात सिंगर केनिशा फ्रान्सिस सोबत जोडले गेले, पण रवी मोहन यांनी स्पष्ट केले की, त्यांच्यात कोणताही प्रेम संबंध नाही, फक्त स्पिरिचुअल हीलिंग सेंटर सुरू करण्याची योजना होती.
प्रेस कॉन्फरन्सचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल झाले आहेत. चाहत्यांमध्ये आणि नेटिझन्समध्ये मिश्र प्रतिक्रिया पाहायला मिळत आहेत; काही लोक एक्टरच्या बाजूने आहेत, तर काही ही गोष्ट पूर्णपणे वैयक्तिक असल्याचे म्हणत आहेत.
"My films won't get released anymore until I get the official divorce" — Actor Jayam Ravi
भावनिक होताना रवी मोहन यांनी स्पष्ट केले की, सध्या त्याच्या प्राधान्यक्रमात चित्रपट नाही, प्रथम स्वत:ची आणि कुटुंबाची परिस्थिती स्थिर करणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे. ते म्हणाले की, स्वत:ला सांभाळल्यानंतरच ते अभिनयात परत येण्याचा विचार करतील.