  • 22 वर्षांपूर्वीच त्रिशानं...; थालापती विजय यांच्या दणदणीत यशानंतर व्हायरल होतोय अभिनेत्रीचा व्हिडीओ

Tamilnadu assembly elections result Thalapathy Vijay : तामिळनाडू विधानसभा निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाले असून, यामध्ये अभिनयाकडून राजकारणाकडे वळलेल्या थालापती विजय यांच्या TVL पक्षाला दणदणीत यश मिळालं आहे. याचदरम्यान सोशल मीडियावर एका खास व्यक्तीचा व्हिडीओ होतोय व्हायरल.   

सायली पाटील | Updated: May 5, 2026, 02:00 PM IST
Tamilnadu assembly elections result Thalapathy Vijay : तामिळनाडू विधानसभेचे निकाल जाहीर झाले आणि तिथं झालेल्या सत्तांतरानं देशाच्या राजकारणा एक नवं पर्व सुरू झालं. अभिनय क्षेत्र गाजवल्यानंतर पूर्णवेळ राजकारणाला देणाऱ्या अभिनेता थालापती विजय यांच्या TVK पर्षाला या निवडणुकीत मोठं यश मिळालं. सत्तास्थापनेसाठी विजय यांच्या पक्षाच्या वाटा मोकळ्या झाल्याचं चित्र स्पष्ट झालं आणि समर्थकांसह चाहते आणि कुटुंबीयांनीसुद्धा एकच जल्लोष केला. चेन्नईतील त्यांच्या घराबाहेर अनेकांनीच गर्दी केली, दाक्षिणात्य चित्रपटांमध्ये एखाद्या व्यक्तीची लोकप्रियता दाखवण्यासाठी जशी दृश्य दाखवली जातात अगदी तशीच काहीशी परिस्थिती विजय यांच्या घराबाहेर होती. याच गर्दीतून वाट काढत एक खास व्यक्ती त्यांच्या घरी पोहोचली. 

माध्यमांच्या नजरा चुकवण्याच अपयशी ठरलेली आणि थालापती विजय यांच्याशी कथित स्वरुपात खास नातं असणारी ही व्यक्ती म्हणजे, अभिनेत्री त्रिशा. 4 मे, अर्थात निवडणुकीच्या निकालाच्याच दिवशी दाक्षिणात्य कलाक्षेत्रातील लोकप्रिय अभिनेत्री त्रिशाचा वाढदिवसही होता. ज्यामुळंही या दिवशी तिची अधिकच चर्चा झाली. एकिकडे सोशल मीडियावर विजय यांच्या चित्रपटातील दृश्य, व्हिडीओ, फोटो, त्यांना शुभेच्छा देणाऱ्या पोस्ट व्हायरल होऊ लागल्या, कोणी थेट त्यांचा उल्लेख तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री असाही केला. तर, दुसरीकडे त्रिशाचाही एक व्हिडीओ याच निमित्तानं व्हायरल झाला. 

त्रिशाला मुख्यमंत्री व्हायचंय? (Trisha Krishnan)

व्हायरल होणारा हा व्हिडीओ वारंवार पाहिलं जाण्यामागचं कारण म्हणजे त्यात त्रिशानं केलेलं वक्तव्य. 'मला मुख्यमंत्री व्हायचंय' असं ती मुलाखतीत म्हणाली त्याच क्षणाचा हा व्हिडीओ. प्रत्यक्षात व्हिडीओ 2004 च्या एका मुलाखतीतील असला तरीही तो आता अनेक कारणांनी व्हायरल होत आहे. 

माध्यम प्रतिनिधींनी जेव्हा त्रिशाला तिच्या भविष्यातील प्लॅनविषयी विचारलं, तेव्हा मोठ्या आत्मविश्वासानं उत्तर देत ती म्हणाली होती, 'मला तामिळनाडूची मुख्यमंत्री व्हायची इच्छा आहे. खरं सांगतेय मी. बघा मी पुढच्या 10 वर्षांत हे स्वप्न साकार करून दाखवेन'. मुख्यमंत्री होऊन काय करणार? असं विचारलं असता, 'आधी तुम्ही मला मत तर त्या, नंतर मी सांगते काय करणार ते' असं मिश्किल उत्तर तिनं दिलं होतं. 

त्रिशाचा हा व्हिडीओ तामिळनाडू विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर व्हायरल होत आहे. ज्या निवडणुकीत थालापती विजय यांच्या टीव्हीके पक्षाला 234 पैकी 108 जागांवर यश मिळालं आहे. ज्यामुळं राजकीय वर्तुळा एकाएकी या पक्षानं उत्तुंग झेप घेतल्याचं स्पष्ट होत आहे. 

त्रिशा आणि विजय यांचं काय नातं? 

निकालाआधी, वाढदिवसाची सुरुवात झाली त्याच वेळी त्रिशा तिरुपतीच्या दर्शनाला पोहोचली होती. ज्यानंतर ती थेट विजय यांच्या घरी गेल्याचं दिसून आलं. दरम्यान, गेल्या काही काळापासून थालापती आणि त्रिशा यांच्या नात्याचा अनेक चर्चांनी डोकं वर काढलं आहे. अर्थात त्यावर कोणीही अधिकृत भाष्य केलेलं नाही. मात्र तरीही या दोघांचेही एकत्र फोटो आणि व्हिडीओ सातत्यानं लक्ष वेधत आहेत. 

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

