आधीचा जयनाथ आता होणार 'अजीज'! थालापती विजय यांच्यासोबत झळकलेल्या अभिनेत्यानं स्वीकारला इस्लाम

Vijay Co-star Jainath Convert To Islam: तामिळनाडूचे नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री आणि एकेकाळी कलाविश्व गाजवणाऱ्या थालापती विजय अर्थात सी जोसेफ विजय यांच्या सहकलाकाराबाबत महत्त्वाची बातमी.
Vijay Co-star Jainath Convert To Islam: अभिनय क्षेत्राकडून कलाविश्वाकडे वळलेल्या अभिनेता थालापती विजय, म्हणजेच सी जोसेफ विजय यांनी काही दिवसांपूर्वीच तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्री पदाची जबाबदारी स्वीकारली. ज्यानंतर त्यांना शुभेच्छा देणाऱ्यांमध्ये सहकलाकाराचीसुद्धा रांग पाहायला मिळाली. विजय यांच्यासोबत ज्यांनी स्क्रीन शेअर केली अशाच एका अभिनेत्याचं नाव मात्र वेगळ्या कारणामुळं चर्चेत आलं. हे कारण म्हणजे अभिनेत्याचं धर्मपरिवर्तन.
'भगवती' या चित्रपटामध्ये विजय यांच्यासोबत झळकलेल्या तामिळ अभिनेता जयनाथ यांनी इस्लाम धर्म स्वीकारला आणि अनेकांच्याच भुवया उंचावल्या. येत्या काळात आपण नावसुद्धा बदलणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. एका मुलाखतीदम्यान मंदिरामध्ये आलेल्या काही अनुभवांनंतर आपण इस्लाम धर्म स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला असं सांगण्यात आलं. जयनाथ यांच्या मते या निर्णयाचा त्यांच्या चित्रपट कारकिर्दीशी कोणताही संबंध नाही.
धर्मपरिवर्तनाबाबतचा निर्णय हा पूर्ण विचारानिशी आणि अनुभवांच्या आधारे घेतल्याचं जयनाथनं स्पष्ट केलं. यावेळी आपण विविध धर्मांचे पुरस्कर्ते असल्याचंही त्यानं सांगितलं. सबरीमालासाळीची माळ परिधान करणं असो किंवा काही काळ ख्रिस्त धर्मीयांप्रमाणे भगवान येशूसाठी उपवास करणं असो. जयनाथनं आपण प्रत्येत धर्माचा आदर करतो असं सांगत प्रत्येक धर्मात योग्य मार्ग दाखवण्यात आल्याची धारणा व्यक्त केली. पण, अचानकट त्याला मंदिरात असा अनुभव आला ज्यामुळं त्याचं मन दुखावलं आणि म्हणून इस्लाम स्वीकारण्याचं पाऊल उचलल्याचं जयनाथनं लक्षात आणून दिलं.
जयनाथ याच्या सांगण्यानुसार मंदिरात अपमानित करणारा अनुभव मिळाल्यानंतर त्याच्या विचारसरणीत बदल होण्यास सुरुवात झाली. इथूनच त्यानं इस्लाम धर्माला जाणून घेण्यास सुरुवात केली. मंदिरातील त्या घटनेनंतर जयनाथनं मशिदीत जाण्यास सुरुवात केली. तिथं असणारा माहोल अगदी शांत आणि वेगळा भासल्याचं जयनाथचं मत. 'तिथं सर्वजण एका रांगेत उभं राहून प्रार्थना करतात आणि तिथं कोणी लहानमोठा नसतो', असं जयनाथ म्हणाला. मशिदीतील लोकांना आपण अभिनेता असल्याची कल्पना असूनही त्यांनी वेगली वागणूक दिली नाही, उलटपक्षी अतिशय विनम्रतेनं ते आपल्याशी वागले हा अनुभवसुद्धा त्यानं समोर ठेवला.
मशिदीतून कोणी घाईघाईनं बाहेर पडायला सांगत नाही, तिथं जितका वेळ हवं तितका वेळ थांबता येतं. किंबहुना मशिदीत जाऊन प्रार्छना करणं हे एखाद्या योगसाधनेसारखं वाटतं असं जयनाथचं मत. याच बदलानं आपल्या स्वभावातही अनेक बदल घडून आले आणि म्हणूनच कोणत्याही दबावाशिवाय आपण धर्मपरिवर्तनाचा निर्णय घेतल्याचं जयनाथनं सांगितलं.
मागील 40 वर्षांपासून कलाजगतामध्ये सक्रिय असणाऱ्या जयनाथनं ‘चेन्नई 600028’, ‘सुब्रमण्यपुरम’, ‘एंगाएयुम एप्पोथुम’, ‘राजा रानी’, ‘जरुगंदी’ अशा अनेक चित्रपटांमध्ये भूमिका साकारल्या. पूर्ण विचारानंच इस्लाम स्वीकारल्याचं सांगत याच मार्गावर आता आपण पुढे जाऊ इच्छितो असं सांगणाऱ्या जयनाथनं 2011 पासूनच इस्लामचं पालन करण्यास सुरुवात केली होती. मात्र, आतापर्यंत नाव पडललं नव्हतं. मात्र आता लवकरच तो 'अजीज जय' हे नावच आपली ओळख असेल असं जाहीर करणार असून, कुटुंबीयसुद्धा या निर्णयानं आनंदात असल्याचं त्यांनं स्पष्ट केलं. याआधी आपण कोणा एका धर्माचं पालन करत नव्हतो, मात्र आता योग्य मार्ग मिळाला असून सोशल मीडियावर त्याच्या या निर्णयावर विविध प्रतिक्रिया येताना दिसत आहेत.