/‘जया आंटीला जाणीवपूर्वक त्रास देऊ नका!’ तनीषा मुखर्जीची पापाराझींना विनंती; म्हणाली, ‘तुम्ही मुद्दाम त्यांना डिवचता…’

बॉलिवूड अभिनेत्री तनीषा मुखर्जीने दुर्गापूजेच्या आयोजनापूर्वी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत पापाराझींना खास विनंती केली आहे. यावेळी तिने ज्येष्ठ अभिनेत्री जया बच्चन यांचा उल्लेख करत फोटोग्राफर्सना मिश्किल टोला देखील लगावला. ‘जया आंटी यांना यंदा तरी त्रास देऊ नका,’ असं म्हणत तनीषाने माध्यमांच्या प्रतिनिधींना काही गोष्टींची जाणीव करून दिली.
जया बच्चन आणि पापाराझी यांच्यातील संबंध फारसे सौहार्दपूर्ण नसल्याचं अनेकदा पाहायला मिळालं आहे. कॅमेऱ्यासमोर फोटो काढण्यासाठी आग्रह करणाऱ्या फोटोग्राफर्सवर जया यांनी यापूर्वीही नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांच्या या वागण्यावर सोशल मीडियावर संमिश्र प्रतिक्रिया उमटतात. काही जण त्यांच्यावर टीका करतात, तर काही जण त्यांच्या भूमिकेचं समर्थन करतात. आता तनीषा मुखर्जीने दुर्गापूजेच्या पार्श्वभूमीवर जया बच्चन यांचा उल्लेख करत पापाराझींना खास सल्ला दिला आहे.
मुंबईतील नॉर्थ बॉम्बे सार्वजनिक दुर्गापूजा ही मुखर्जी कुटुंबासाठी खास असते. दरवर्षी या उत्सवात कुटुंबातील सदस्य उत्साहाने सहभागी होतात. पूर्वी दिग्दर्शक अयान मुखर्जी यांचे वडील देब मुखर्जी या पूजेच्या आयोजनात महत्त्वाची भूमिका बजावत होते. आता पुढील पिढी हा वारसा पुढे नेत आहे. याच दुर्गापूजेच्या तयारीसंदर्भात आयोजित पत्रकार परिषदेत तनीषाने यंदा मोठ्या प्रमाणात गर्दी होण्याची शक्यता व्यक्त केली. त्यामुळे पंडालमध्ये येणाऱ्या नागरिकांनी आणि माध्यमांच्या प्रतिनिधींनी शिस्त पाळावी, एकमेकांची काळजी घ्यावी आणि गर्दीत धक्काबुक्की टाळावी, असं आवाहन तिने केलं.
तनीषा म्हणाली की, पूजा उत्सवाच्या वेळी अनेकदा पंडालमध्ये प्रवेश करण्यासाठी लोकांची झुंबड उडते. अशा वेळी माणुसकी विसरून चालणार नाही. प्रत्येकाने संयम राखणं आणि इतरांना त्रास होणार नाही याची काळजी घेणं गरजेचं आहे.
माध्यमांना शिस्तीचं आवाहन केल्यानंतर तनीषाने आपल्या खास मिश्किल अंदाजात जया बच्चन यांचा विषय काढला. पापाराझींना उद्देशून ती म्हणाली की, तुम्ही जया आंटी यांना आधीच खूप त्रास दिला आहे. त्यामुळे यंदा तरी त्यांना त्रास देऊ नका. तिने काही फोटोग्राफर्स मुद्दाम सेलिब्रिटींना चिडवण्याचा प्रयत्न करतात, असंही म्हटलं. अशा गोष्टी दुर्गापूजेच्या ठिकाणी करू नयेत, असं सांगत तनीषाने पापाराझींना चांगलाच चिमटा काढला. तिच्या या वक्तव्यामुळे जया बच्चन आणि पापाराझी यांच्यातील जुन्या वादाची पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे.
काही काळापूर्वी पत्रकार बरखा दत्त यांना दिलेल्या मुलाखतीत जया बच्चन यांनी पापाराझींबद्दल आपली नाराजी स्पष्टपणे व्यक्त केली होती. त्यांच्या मते, अनेक फोटोग्राफर्सना सेलिब्रिटींशी कसं वागावं, याचं योग्य प्रशिक्षण नसतं. ते कलाकारांचा पाठलाग करतात आणि त्यांच्याबद्दल अनावश्यक टिप्पणीही करतात. पापाराझींसोबत आपले कोणतेही वैयक्तिक संबंध नसल्याचंही जया यांनी सांगितलं होतं. त्यांच्या या वक्तव्यावर सोशल मीडियावर मोठी चर्चा झाली. काहींनी त्यांना ट्रोल केलं, तर काहींनी सेलिब्रिटींच्या वैयक्तिक अवकाशाचा आदर व्हायला हवा, असं म्हणत त्यांची बाजू घेतली.
आता तनीषा मुखर्जीने जया बच्चन यांचा उल्लेख करत केलेल्या या वक्तव्यामुळे हा विषय पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. दुर्गापूजेच्या उत्सवात उत्साहासोबतच शिस्त आणि परस्परांचा आदर राखण्याचा संदेशही तिने दिला आहे.