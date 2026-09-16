'विवाहित पुरुषांशी संबंध ठेवणाऱ्या महिला...', काजोलच्या बहिणीने केलेल्या पोस्टनंतर नवा वाद

अभिनेत्री काजोलची बहिण तनिषा मुखर्जी मागील काही काळापासून प्रसिद्धीपासून दूर आहे. आता तिने एक्सवर एक पोस्ट केली आहे आणि यामध्ये तिने विवाहित पुरुषांषी संबंध असलेल्या महिलांविषयी एक निवेदन जारी केले आहे आणि तिच्या वक्तव्यामुळे एका चर्चा पाहायला मिळत आहे. या तिच्या वक्तव्यामुळे आता वाद देखील पाहायला मिळत आहेत आणि अनेक नेटकऱ्यांच्या मिश्र प्रतिक्रिया देखील येत आहेत. तिचे म्हणणे आहे की, दुसऱ्याच्या पतीसोबत संबंधात असलेल्या महिला स्त्रीवादी असू शकत नाहीत. नक्की अभिनेत्री काय म्हणाली आणि नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया काय आहेत यासंदर्भात सविस्तर वाचा.
अभिनेत्री तनिषा मुखर्जीने एक्सवर लिहीले आहे की, "माझा विश्वास आहे की, विवाहित पुरुषांशी संबंध ठेवणाऱ्या स्त्रिया स्त्रीवादी नसतात. उलट, त्या स्त्रियांच्या शत्रू आहेत! कारण दुसऱ्याच्या पतीसोबत राहणे हा त्या माणसाच्या पत्नीचा अपमान आहे. चूक त्या पुरुषाचीही आहे. त्याचे चारित्र्य वाईट आहे! आणि विवाहित पुरुषांच्या मागे लागणाऱ्या स्त्रिया वाईट असतात! त्या आपल्या मुलांसाठी आदर्श असू नयेत! जे मला म्हणायचे होते ते मी म्हटले!" यानंतर आता सोशल मिडियावर अनेक वादग्रस्त देखील प्रतिक्रिया येत आहेत.
My thoughts- Women who have affairs with married men are not feminists. Infact they are against women! Because being with someone’s husband is disrespecting the wife. The man is to blame too. He lacks character! And women who chase married men are just evil! They should not be…— Tanishaa S Mukerji (@TanishaaMukerji) September 14, 2026
अभिनेत्रीने एक्सवर केलेल्या प्रतिक्रियेनंतर काही सोशल मिडियावरील नेटकऱ्यांच्या तीव्र प्रतिक्रिया आल्या आहेत तर काही नेटकऱ्यांच्या समिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. टीकाकरांनी सोशल मिडियावर लिहीले आहे की, जेव्हा एखाद्या पुरुषाने लग्नाच्या वेळी एकनिष्ठ राहण्याची शपथ घेतली आहे तेव्हा खरा विश्वासघात होतो. पण अविवाहित महिलेने तसे केलेले नसते. अनेक वापरकर्त्यांनी तनिषाने त्या पुरुषाला 'चारित्र्यहीन' ठरवून त्या स्त्रीला 'दुष्ट' म्हटले यावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्यांच्या मते, तनिषा पुरुषांप्रति सौम्य आणि स्त्रियांप्रति कठोर भूमिका घेत होती, आणि या संपूर्ण घटनेत त्या स्त्रीलाच खलनायिकेच्या रूपात चित्रित करत होती.
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काही वापरकर्त्यांनी हिंदी चित्रपटसृष्टीतील आणि दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवी यांची पूर्वीची उदाहरणे देऊन तनिषाच्या भूमिकेवर आक्षेपही घेतला. एका युझरने लिहिले, "वेगळ्या दृष्टिकोनातून पाहिल्यास, अविवाहित स्त्रिया निष्ठेची शपथ घेत नाहीत, पण विवाहित पुरुष घेतात. जे विवाहित पुरुष विवाहबाह्य संबंध ठेवून आपल्या पत्नी, मुले आणि विवाहाच्या बंधनाचा अपमान करतात, त्यांच्याबद्दल तक्रार करायला सुरुवात करा."