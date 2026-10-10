'राखी सावंतने नाना पाटेकरांच्या घरी जाऊन...', नानांच्या मृत्यूनंतर तनुश्री दत्ताचा खळबळजनक आरोप; 'ती जे काही...'

ज्येष्ठ अभिनेते नाना पाटेकर यांच्या मृत्यूनंतर अभिनेत्री तनुश्री दत्ताने अभिनेत्री राखी सावंतचं नाव घेत नवे आरोप केले आहेत. नानांच्या मृत्यूनंतर 'इव्हिल डेड' असं म्हणत टीका करणाऱ्या तनुश्रीवर टीकेची झोड उठलेली असतानाच तिने आता नवीन दावा केला आहे. तनुश्रीने 2008 च्या 'हॉर्न ओके प्लीज' चित्रपटाच्या सेटवर नाना पाटेकरांनी माझी छेड काढली होती असा आरोप केलेला. यानंतरच भारतात 'मी टू' (#MeToo) चळवळ सुरू झाली होती. तनुश्रीने नानांवर आरोप केल्यानंतर निर्माण झालेल्या वादादरम्यान अभिनेत्री राखीने पत्रकार परिषद घेतली होती. या पत्रकार परिषदेमध्ये तिने तनुश्रीवर आरोप केले होते.
तनुश्री दत्ताने आता नानांच्या निधानंतर असा आरोप केला आहे की, नाना पाटेकर यांनी राखी सावंतला तिच्याविरोधात बोलण्यासाठी पैसे दिले होते. आठ वर्षानंतर तनुश्रीचा दावा आहे की नानांनी 2018 मध्ये 'मी टू' चळवळीदरम्यान पत्रकार परिषद घेण्यासाठी आणि तिच्या विरोधात बोलण्यासाठी राखीला दोन ते अडीच लाख रुपये दिले होते. इन्स्टाग्रामवर शेअर केलेल्या व्हिडिओमध्ये, तनुश्रीने पत्रकार परिषद घेण्याच्या दोन दिवस आधी राखीने नानांच्या मुंबईतील घरून रोख रक्कम कलेक्ट केल्याचा आरोप केला होता.
"त्यासाठी तिला नाना पाटेकरांकडून पैसे मिळाले होते. हे मी नाही सांगत आहे. त्यावेळी राखी सावंतची बेस्ट फ्रेंड असलेल्या राजश्री मोरेच्या कारनेच ती नाना पाटेकरांच्या घरी गेली आणि तिथून 2-2 लाख रुपये कलेक्ट केले होते," असं तनुश्रीने म्हटलं आहे.
या वादासंदर्भातील आठवणी सांगताना तनुश्रीने, "ती जे काही बोलली आणि तिने जे काही केलं त्यासाठी तिने नानांच्या घरुन पैसे कलेक्ट केले होते. मला या साऱ्याचा एवढा मानसिक त्रास झाला होता की नाना पाटेकरांचे लोक मला त्रास देऊ लागले. सर्वांनी मिळून मला लक्ष्य केलं," असा आरोप तनुश्रीने केला आहे.
राखीने नानांच्या घरुन पैसे घेतल्याची माहिती राजश्रीने पाच लोकांसोबत शेअर केल्याचा दावा तनुश्रीने केला आहे. आधी राखी फक्त प्रसिद्धीसाठी माझ्याविरुद्ध विधाने करतेय असं वाटलं होतं, असंही तनुश्रीने म्हटलं आहे. या कथित व्यवहारासंदर्भात आपल्याला कल्पना नव्हती, आधी सारं काही प्रसिद्धीसाठी सुरु असल्याचं मला वाटलं होतं, असंही तनुश्री म्हणाली आहे.
नाना पाटेकर यांच्या घरी जाऊन राखी सावंतने रोख रक्कम घेतली तेव्हा राजश्री मोरे तिथे उपस्थित होती, असं तनुश्री म्हणाली. तनुश्रीने असाही आरोप केला की, जेव्हा राखी नानांच्या घरी जाऊन रोख रक्कम घेऊन आली, तेव्हा राजश्री गाडीतच होती. तनुश्रीने नानांचा उल्लेख 'दुष्ट' असा करत दावा केला की, ते स्वतःची कामे इतरांकडून करून घ्यायचे. सध्या तरी, तनुश्रीच्या या दाव्यांबाबत राखी सावंत किंवा राजश्री मोरे यांच्याकडून कोणतीही प्रतिक्रिया आलेली नाही.