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'राखी सावंतने नाना पाटेकरांच्या घरी जाऊन...', नानांच्या मृत्यूनंतर तनुश्री दत्ताचा खळबळजनक आरोप; 'ती जे काही...'

नाना पाटेकरांच्या निधानंतर वादग्रस्त विधानं करणाऱ्या तनुश्रीविरोधात संताप व्यक्त होत असतानाच आता तिने राखी सावंतचं नाव घेत धक्कादायक दावा केला आहे. ती नेमकं काय म्हणालीये जाणून घ्या...

Written BySwapnil Ghangale
Published: Oct 10, 2026, 08:25 AM IST|Updated: Oct 10, 2026, 08:27 AM IST
'राखी सावंतने नाना पाटेकरांच्या घरी जाऊन...', नानांच्या मृत्यूनंतर तनुश्री दत्ताचा खळबळजनक आरोप; 'ती जे काही...'
Image Credit: राखी सावंतचं नाव घेत गेला गंभीर आरोप (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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