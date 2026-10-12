'तुमचा पुनर्जन्म होऊ नये अन्...', नाना पाटेकरांबद्दल तनुश्री दत्ताचं आक्षेपार्ह विधान! 'मी तुमच्या आत्म्याला...'

दिग्गज अभिनेते नाना पाटेकर यांच्या निधनामुळे चित्रपटसृष्टीत शोककळा पसरली असून, त्यांचे चाहतेही दुःखात बुडालेले आहेत. त्यातच अनेक सेलिब्रिटींनी त्यांच्याविरोधात भूमिका घेतली आहे. तनुश्री दत्ताने नानांच्या निधनानंतर 'इव्हिल डेड' (दुष्ट आत्म्याचा अंत) असे विधाने केले असून, ही त्यांची शिक्षा असल्याचे म्हटले आहे. नानांचे निधन आणि स्वतःला सहन करावा लागलेला छळ यांबाबत तनुश्री जाहीरपणे आपली मते मांडत आहे.
तनुश्री दत्ताने नुकतीच महाकाल मंदिराला भेट दिली. यावेळी तिने नाना पाटेकर नरकात जळोत, अशी प्रार्थना केली. इंस्टाग्राम स्टोरीमध्ये तिने लिहिले आहे की, "नाना पाटेकर, तू नरकात जळो. गेल्या 18 वर्षांत तू माझे आयुष्य नरक बनवले आहेस. मी प्रार्थना करते की तुझ्या आत्म्याला नरकातील अत्यंत भयंकर यातना आणि छळ सहन करावा लागो. तुझ्यासारखी सैतानी प्रवृत्तीची व्यक्ती तिथून कधीही सुटणार नाही, याची मी खात्री करेन".
इंस्टागार्म पोस्टद्वारे तनुश्रीने बॉलिवूडमधील सेलिब्रिटी आणि नानांच्या समर्थकांनाही जाब विचारला आहे. तिने लिहिले आहे की, ज्या व्यक्तीने एका निष्पाप व्यक्तीला दोन दशके छळ, अत्याचार आणि मानसिक आघाताचा सामना करायला लावला, अशा व्यक्तीचे संपूर्ण समुदाय कौतुक करत आहे. अशा नीच लोकांनी स्वतःला बुडवून घ्यावे किंवा स्वतःला जाळून घ्यावे. नानांच्या सर्व समर्थकांची राख होताना मी पाहीन. एका अत्याचार करणाऱ्या व्यक्तीवर त्यांनी केलेल्या कौतुकामुळे त्यांच्याबद्दलचा माझा आदर पूर्णपणे नष्ट झाला आहे. मी त्यांच्या आत्म्यांना नानांच्या सोबतीला पाठवेन.
तनुश्री आणि नाना पाटेकर यांच्यातील वाद अनेक वर्षांपूर्वीचा आहे. हा वाद 'हॉर्न 'ओके' प्लीज' (Horn 'OK' Pleassss) या चित्रपटाच्या सेटवर निर्माण झाला होता. अभिनेत्रीच्या म्हणण्यानुसार, एका गाण्याच्या चित्रीकरणादरम्यान नानांनी तिचा छळ केला. तिने त्यांच्यावर अयोग्यरित्या स्पर्श केल्याचा आरोप केला होता. मात्र, नानांनी हे सर्व आरोप फेटाळून लावले होते. याप्रकरणी पोलीस तक्रारही दाखल करण्यात आली होती, परंतु पुराव्याअभावी नानांना 'क्लीन चिट' देण्यात आली आणि प्रकरण बंद करण्यात आले.