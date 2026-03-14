'अभिनेत्रींना देहाविक्रीमध्ये ढकलं जातं...', तनुश्री दत्ताचा फिल्म इंडस्ट्रीवर धक्कादायक आरोप

  • Marathi News
Tanushree Dutta's shocking accusation on Prostitution : तनुश्री दत्ताचे धक्कादायक आरोप: मुलाखतीत इंडस्ट्रीवरील पोलखोल, 'नवोदित अभिनेत्रींना वेश्यावसायात ढकललं जातं'  

कावेरी पिंपळे | Updated: Mar 14, 2026, 11:45 AM IST
मुंबई : अभिनेत्री तनुश्री दत्ता आपल्या वादग्रस्त वक्तव्यांमुळे चर्चेत असते, आणि तिने सध्या एक गंभीर खुलासा करत चित्रपटसृष्टीतील एक गडद बाजू उघडकीस आणली आहे. 'मेरी सहेली' या कार्यक्रमात तिने इंडस्ट्रीतील फसवणुकीबद्दल आपले विचार मांडले. तनुश्रीने सांगितले की, नवोदित कलाकारांना प्रारंभिक काळात आश्वासनं आणि फसवणुकीच्या जाळ्यात ओढले जातं. तिच्या या खुलाशामुळे एकच धक्का बसला आहे.

'तू सुंदर आहेस, अभिनेत्री होशील' अशी फसवणूक

तनुश्रीने स्पष्ट केलं की, नवोदित कलाकारांना सुरूवातीला आकर्षक आणि मोहक वचनं दिली जातात. 'तू सुंदर आहेस, असे सांगून त्यांना आकर्षित केलं जातं. त्यांना एक स्वप्न दाखवलं जातं, की तू अभिनेत्री होशील.' त्या पुढे म्हणाल्या की, इतर कलाकार त्यांची महत्त्वाकांक्षा आणि इच्छांचा वापर करून त्यांना त्यांच्या जाळ्यात अडकवतात, जे अनेकदा गडद आणि धोक्याच्या मार्गावर नेऊन ठेवते.

पालकांच्या सल्ल्याचं पालन न करणं

तनुश्री दत्ताने पालकांच्या शिक्षेवर भाष्य करत सांगितले की, "पालक मुलांना नेहमी सांगतात, अनोळखी लोकांपासून दूर राहा. जर कोणी चॉकलेट दाखवलं, तर त्या व्यक्तीसोबत जाऊ नका. परंतु जेव्हा मुलं अशा आश्वासनांना आकर्षित होतात, तेव्हा ते पालकांच्या सल्ल्याचं पालन करत नाहीत." तनुश्रीने त्याचा सुसंगत दृष्टिकोन मांडला, "इथे एक वेगळं प्रकारचं चॉकलेट असतं. लोक तुमच्या आशा, महत्त्वाकांक्षा आणि इच्छांचा वापर करतात, त्यांना शोषण करतात आणि तुमच्यावर खेळतात."

'माझ्या व्यासपीठावरून चार जीव वाचवले तरी ते पुरेसे आहे'

तनुश्रीने सांगितले की, ती आज जे बोलत आहे, त्यामागे एक कारण आहे. 'आज मी बोलते कारण, जर मला माझ्या व्यासपीठावरून चार जीव वाचवता आले, तर तेच माझ्यासाठी पुरेसं आहे. इंडस्ट्रीमध्ये खूप मुलं आणि मुली येतात, त्यांचा वापर केला जातो, त्यांचा मानसिक आणि शारीरिक छळ केला जातो, आणि नंतर त्यांना सोडून दिलं जातं,' असे ती म्हणाली.

नवोदित कलाकारांना वेश्याव्यवसायात ढकललं जातं

तनुश्रीने एका धक्कादायक खुलाशात दावा केला की, इंडस्ट्रीमध्ये काही कलाकारांना इतके अत्याचार केले जातात की त्यांना वेश्याव्यवसायात ढकलले जातं. 'काही लोक इतके त्रासले जातात की त्यांना त्यांच्यावर झालेल्या अत्याचारांचा बदला घेण्याची इच्छा असते, म्हणूनच ते वेश्याव्यवसायात प्रवेश करतात. काही मुलींचं आणि मुलांचं इतकं नुकसान होतं की ते त्यांचं गावी परत जातात. हे सगळं कधीच बाहेर येत नाही.'

मैत्रीण सोडली कारण तिने सर्मथन केलं

तनुश्रीने सांगितलं की, तिने एक वेळ एका अभिनेत्रीशी मैत्री तोडली, कारण त्या अभिनेत्रीने इंडस्ट्रीमध्ये "कॉम्प्रोमाइज" करण्याचं सर्मथन केलं होतं. तनुश्रीने त्या अभिनेत्रीला स्पष्ट सांगितलं, "मी तिला सांगितलं होतं की, जर मी एखाद्याच्या प्रेमात पडले आणि मी त्याची गर्लफ्रेंड असेन, तर ती माझी स्वतःची निवड असेल. पण मी माझं आयुष्य वाया घालवणार नाही."

इंडस्ट्रीतील गडद बाजूंचं खुलासा

तनुश्रीच्या या बोलण्यामुळे चित्रपट इंडस्ट्रीतील गडद बाजूंना उजागर होतं. तिच्या वक्तव्यामुळे असे स्पष्ट होतं की नवोदित कलाकारांना फसवणुकीच्या जाळ्यात ओढलं जातं आणि त्यांचे महत्त्वाकांक्षांचे शोषण केले जाते. तिच्या अनुभवामुळे इंडस्ट्रीतील एक वेगळीच आणि गडद दृष्टी उभी राहते. या प्रकारच्या वाईट परंपरांची कधीतरी उघडकीस आणण्याची गरज होती आणि तनुश्रीने ती पूर्ण केली.

सारांश

तनुश्री दत्ताच्या या खुलाशांनी चित्रपट इंडस्ट्रीत एक नवा वाद निर्माण केला आहे. ती म्हणते, "जर माझ्या बोलण्यामुळे चार जीव वाचले, तर तेच माझ्यासाठी महत्त्वाचं आहे." तिच्या या वक्तव्यांमुळे चित्रपटसृष्टीतील त्याच्याशी संबंधित अनेक मुद्दे चर्चेत आले आहेत. तनुश्रीने स्पष्ट केले की, तिच्या अनुभवांनी इंडस्ट्रीतील गडद वास्तव उघड केले आहे, ज्यामुळे इतर कलाकार आणि नवोदित कलाकारांना जागरूक होण्याची आवश्यकता आहे.

