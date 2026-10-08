/नाना पाटेकर यांच्या निधनावर तनुश्री दत्ताची प्रतिक्रिया, म्हणाली...

आज सिनेमा इंडस्ट्रीसाठी काळा दिवस आहे, त्याचे कारण म्हणजेच ज्येष्ठ बॉलिवूड अभिनेते नाना पाटेकर यांचे वयाच्या 75व्या वर्षी निधन झाले आहे. त्यांच्या निधनाच्या बातमीने हिंदी चित्रपटसृष्टीवर शोककळा पसरली असून, अनेक सेलिब्रिटींनी या महान कलाकाराला श्रद्धांजली वाहिली आहे. संपूर्ण देशामध्ये शोककळा पसरली आहे, गोव्यामधील त्यांच्या घरी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. चित्रपटसृष्टीसाठी विशेषतः एक कठीण दिवस आहे, अभिनेत्याच्या निधनाने प्रत्येकाच्या डोळ्यामध्ये अश्रू आले आहेत. आता या घटनेवर अभिनेत्री तनुश्री दत्तानेही नानांच्या निधनावर प्रतिक्रिया दिली आहे.
अभिनेत्री तनुश्री दत्ताने तिच्या इंस्टाग्राम स्टोरीवर एक व्हिडिओ प्रतिक्रिया शेअर केली आहे, यामध्ये तिने केलेल्या विधानानंतर वाद सुरु झाला आहे. अभिनेत्री तनुश्री दत्ताने शेअर केलेल्या व्हिडिओमध्ये म्हणाली की, मी बातमी ऐकली आणि आज माझा कामाचा दिवस आहे. मी आज माझ्या महत्त्वाच्या कार्यक्रमासाठी लखनऊला जात आहे. मला त्यावर लक्ष केद्रिंत करायचे आहे, लखनऊमध्ये आज माझा खुप मोठा आणि महत्त्वाचा कार्यक्रम असल्याचे अभिनेत्री तनुश्री दत्ताने सांगितले. पुढे अभिनेत्री व्हिडिओमध्ये म्हणाली की, माझा संपूर्ण दिवस नियोजित आहे. मी पोस्ट करेन, मी लाईव्ह येईन असे अभिनेत्री म्हणाली आहे.
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तनुश्री दत्ता पुढे व्हिडिओमध्ये म्हणाली की, आता मला काळजी वाटते की संपूर्ण मीडिया 'ईविल डेड' कव्हर करण्यात व्यस्त असेल. त्यामुळे मी माझी प्रतिक्रिया देईन. कशी प्रतिक्रिया द्यावी याचा मी अजूनही विचार करत आहे. त्या कुटुंबाबद्दल मला खूप वाईट वाटत आहे." अभिनेत्रीच्या या व्हिडिओची सोशल मिडियावर मोठ्या प्रमाणात चर्चा पाहायला मिळत आहे. अभिनेत्री तनुश्री दत्ताने नाना पाटेकर यांच्या निधनावर आपली पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे. विशेष म्हणजे, नाना आणि तनुश्री यांची नावे एका वादामुळे चर्चेत होती.
Tanushree Dutta’s reaction on Nana Patekar’s death ,many people were expecting this & searching for it. https://t.co/WbHFGEq7IY— Mr. Jha (@mbaskjha) October 8, 2026
मिळालेल्या माहितीनुसार, गुरुवारी सकाळी गोव्यातील त्यांच्या घरी नाना पाटेकर यांना तीव्र हृदयविकाराचा झटका आला. यानंतर त्यांना रुग्णालयात नेण्यात आले. डॉक्टरांनी सुमारे 45 मिनिटे सतत सीपीआर देऊन त्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न केला, पण त्यांना वाचवता आले नाही. मणिपाल रुग्णालयाच्या ऑन्कोलॉजी विभागाचे प्रमुख डॉ. शेखर साळकर यांनी सांगितले की, या प्रकरणी वैद्यकीय-कायदेशीर गुन्हा दाखल करण्यात आला असून शवविच्छेदन केले जाईल.