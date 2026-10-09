'5 वर्ष मी खूप सहन केलं,' नाना पाटेकरांच्या निधनानानंतर तनुश्री दत्ताचं वादग्रस्त विधान, सांगितलं कारण, म्हणाली...

ज्येष्ठ अभिनेते नाना पाटेकर यांच्या निधनानंतर अनेक सेलिब्रिटी भावूक झाले असताना आणि त्यांना श्रद्धांजली वाहत असताना, अभिनेत्री तनुश्री दत्ताच्या एका प्रतिक्रियेने अनेकांना धक्का दिला आहे. गुरुवारी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना तिने या घटनेचा उल्लेख 'इव्हिल डेड' (Evil Dead) असा केला, ज्यावर बरीच टीका झाली. तिने म्हटलं की, ती एका कार्यक्रमासाठी लखनौला जात होती, परंतु तिला चिंता होती की संपूर्ण प्रसारमाध्यमे 'इव्हिल डेड'च्या बातमीच्या कव्हरेजमध्येच व्यस्त असतील. आता तिची आणखी एक प्रतिक्रिया समोर आली आहे. लखनौमधील कार्यक्रमानंतर तिने प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला.
नानांच्या निधनाचे वर्णन 'इव्हिल डेड' असे का केले? यावर स्पष्टीकरण देण्याचा तिने प्रयत्न केला. तिने गेल्या पाच वर्षांत सोसलेल्या प्रचंड हालअपेष्टांचा आणि स्वतःवर झालेल्या हल्ल्याचा उल्लेख केला. या सर्व अनुभवांतून गेल्यामुळेच आपण 'इव्हिल डेड' असे म्हटल्याचे तिने सांगितले.
तनुश्री दत्ता म्हणाली, "माझ्यासाठी तर 'इव्हिल डेड' (Evil Dead) आहे. मी गेल्या पाच वर्षांपासून अनेक गोष्टी सहन केल्या आहेत. #MeToo मोहीमेनंतर मला खूप त्रास झाला. तुम्ही माझ्या दृष्टिकोनातून विचार करून पहा; जी पीडित राहिली आहे, त्रस्त आहे. माझ्यावर केस सुरु आहे. विचार करा मला किती त्रास दिला असेल. मला केस परत घेण्यासाठी सांगण्यात आलं. पण मी माघार घेतली नाही. मला अमिषं दाखवण्यात आली तेव्हाही मी माघार घेतली नाही. मला अनेक अडचणी झाल्या. माझ्या गाडीचे ब्रेक कापण्यात आले. माझा अपघात झाला. मला अन्नातून विषबाधा झाली. ज्या गोष्टी मला सहन कराव्या लागल्या त्या मलाच माहिती आहेत. माझ्यासाठी हे एखाद्या सैतानाच्या मृत्यूसारखे आहे. माझ्या दृष्टिकोनातून याकडे पाहण्याचा प्रयत्न करा. ज्यांनी या परिस्थितीचा सामना केला नाही, त्यांना मी असे का बोलत आहे याचे नवल वाटू शकेल. प्रत्येकाची परिस्थिती वेगळी असते. मी माझ्या दृष्टिकोनातून गोष्टी मांडल्या आहेत; ज्यांचे अनुभव त्याच्याबाबत चांगले राहिले आहेत, त्यांना हे समजणार नाही".
2018 मधील #MeToo मोहिमेदरम्यान तनुश्री दत्ताने नाना पाटेकर यांच्यावर लैंगिक छळाचा आरोप केला होता. अभिनेत्रीच्या म्हणण्यानुसार, 2008 मध्ये 'हॉर्न 'ओके' प्लीज' (Horn 'OK' Pleassss) या चित्रपटातील एका गाण्याच्या चित्रीकरणादरम्यान नानांनी तिच्याशी अयोग्य वर्तन केले होते. डान्स स्टेप्स शिकवण्याच्या बहाण्याने अभिनेत्याने तिला अयोग्यरित्या स्पर्श केला होता. मात्र, नानांनी तनुश्रीचे आरोप फेटाळून लावले. 2019 मध्ये, पुराव्याअभावी मुंबई पोलिसांनी या प्रकरण बंद केले होते.