तनुश्री दत्ता डिसेंबरमध्ये करणार लग्न? एका मुलाची होणार आई, 90 वर्षांच्या साध्वीची भविष्यवाणी

Tanushree Dutta : बॉलिवूडची ग्लॅमरस आणि बेधडक अभिनेत्री म्हणून ओळखली जाणारी तनुश्री दत्ता बराच काळ चित्रपटसृष्टीपासून दूर आहे. मात्र, ती सोशल मीडियावर चर्चेत मात्र कायम असते. अलीकडेच पिंकविलाला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये तनुश्रीने आपल्या लग्नाच्या इच्छा, आई बनण्याच्या आकांक्षा आणि तिला मिळालेल्या काही खास आध्यात्मिक अनुभवांविषयी मोठा खुलासा केला आहे.
तनुश्री दत्ताने सांगितले की ती अलीकडेच कामाख्या देवीच्या मंदिरात दर्शनासाठी गेली होती. तेथे तिची भेट 90 वर्षांच्या एका साध्वींशी झाली. या साध्वी गेल्या 40 वर्षांपासून माता तारा यांच्या उपासनेत तल्लीन आहेत.
आशीर्वाद मागितल्यावर त्या साध्वी म्हणाल्या, 'तुला एक मुलगा होईल.' हे ऐकून तनुश्री दत्ता हसत म्हणाली की, 'पहिले लग्नाचा आशीर्वाद द्या. लग्नाआधी काही झाले तर खूप प्रॉब्लेम होईल.' यावर साध्वींनी उत्तर दिले 'अरे, अजून लग्न नाही झालं? ठीक आहे, तुझं लग्न डिसेंबरमध्ये होईल.' तथापि त्यांनी कोणत्या वर्षाच्या डिसेंबरची चर्चा केली ते स्पष्ट केले नाही.
यानंतर तनुश्री दत्ता शिर्डीच्या साईबाबा मंदिरातही गेली. तेथे एका क्रिश्चन टॅरो कार्ड रीडरने तिला पाहताच सांगितले की, तुझ्या आजूबाजूला एका मुलाच्या आत्म्याची उपस्थिती जाणवते. तो मुलगा म्हणून जन्माला येईल. तू प्रेग्नंट आहेस का? हा समान संदेश पुन्हा ऐकून तनुश्री आश्चर्यचकित झाली.
तनुश्री दत्ताने स्पष्टपणे सांगितले की ती सध्या कोणत्याही नात्यात नाही आणि लग्नाची तयारी नसलेल्या व्यक्तीसोबत रिलेशनशिपमध्ये जाण्याचा तिचा कोणताही विचार नाही. ती म्हणाली की, 'मला लग्नाशिवाय प्रेग्नेंट होऊन अडचणीत पडायचे नाही. आधी लग्न, मग बाकी सर्व.' सध्या तनुश्री दत्ता आपल्या योग्य जोडीदाराच्या आणि लग्नाच्या प्रतीक्षेत आहे.
साध्वीचे भाकीत आणि टॅरो रीडिंगमुळे चाहत्यांमध्ये उत्सुकता निर्माण झाली आहे की तनुश्री दत्ता डिसेंबरमध्ये खरोखरच नवरी बनेल का? तिचे चाहत्यांचे डोळे आता तिच्या पुढील पावलांकडे लागलेले आहेत.
