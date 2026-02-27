Tanvi Kolte Instagram Account Deactivated : 'प्रसिका'नंतर तन्वी कोलतेला मोठा धक्का; इंस्टाग्राम अकाउंट अचानक गायब

सध्या राखी सावंत विशेषत: तन्वी कोलतेच्या मागे लागल्यासारखी दिसत आहे. आठवडाभरापूर्वी तन्वी घराची कॅप्टन झाली होती. त्या वेळी राखी सावंत आणि टोळीने तन्वीला धक्का दिला, परंतु तन्वीने सर्वांना पुरून उरले आणि आपला वेगळेपणा सिद्ध केला. तिच्या खेळातली शहाणपण आणि हुशारी नेहमीच चर्चेचा विषय ठरत आहे.
पण आता तन्वीला घराबाहेरही मोठा धक्का बसला आहे. तिचं इंस्टाग्राम अकाउंट अचानक गायब झाल्याची माहिती समोर आली आहे. या अचानक घडलेल्या घटनेमुळे तन्वीच्या चाहत्यांमध्ये मोठा संभ्रम आणि चिंता पसरली आहे. ‘बिग बॉस’च्या घरात पदार्पणापासूनच चर्चेत असलेली तन्वी आता सोशल मीडियावरून गायब झाली आहे, ज्यामुळे चाहत्यांना तिच्या हालचालीबद्दल काहीच कळेना.
सीझन रंगात आलेला असताना इंस्टाग्राम अकाउंट बंद पडल्यामुळे तिच्या फॉलोअर्समध्ये चिंता वाढली आहे. काही दिवसांपूर्वी प्रसिद्ध सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर प्रसाद वेदपाठक आणि दीपिका वेदपाठक यांचे तब्बल पाच अकाउंट्स मेटाकडून सस्पेंड करण्यात आले होते. त्यापैकी एक अकाउंट दहा दिवसांनी सुरू झाला होता. त्यामुळे चाहत्यांमध्ये असा प्रश्न निर्माण झाला आहे की, तन्वीचं अकाउंटही सस्पेंड झालं असेल का?
‘बिग बॉस मराठी’च्या घरात तन्वीचा गेम प्लान आणि तिची भूमिका नेहमीच चर्चेचा विषय ठरते. भाऊच्या धक्क्यावर स्पर्धक रितेश देशमुखनंही अनेकदा तन्वीचं कौतुक केलं आहे. घरातील धोरणी खेळ, सामूहिक टार्गेट्सचा सामना आणि राखी सावंतसारख्या वाईल्ड कार्ड स्पर्धकांसोबत सामना करताना तन्वीने आपली हुशारी सिद्ध केली आहे.
तर, इंस्टाग्राम अकाउंट अचानक गायब होणे आणि घरातील तिच्या खेळामुळे चाहत्यांमध्ये उत्सुकता आणि संभ्रम दोन्ही वाढले आहेत. चाहत्यांना आता प्रश्न पडला आहे की, तन्वीचा सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म बंद झाल्यामुळे तिच्या लोकप्रियतेवर काही परिणाम होईल का?
त्याचबरोबर, तिच्या करिअरबद्दल बोलायचं झालं, तर ‘लक्ष्मी निवास’ मालिकेतून तन्वी कोलतेने घराघरांत आपले नाव प्रसिद्ध केलं आणि चाहत्यांमध्ये लोकप्रियता मिळवली. या मालिकेमुळे ती सामाजिक माध्यमांवर देखील चर्चेत राहिली.
घरातील खेळ आणि सोशल मीडिया अडचणींच्या या काळात, तन्वी कोलतेचं भविष्य आणि चाहत्यांशी तिचा संवाद यावर सर्वांचे लक्ष आहे. आता ही परिस्थिती तिला घरातील स्पर्धा आणि सोशल मीडिया या दोन्ही बाबतीत कशी परिणाम करणार आहे, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.