Marathi News
  • दुबईतल्या SUCCESS पार्टीत तान्या मित्तलने उघडकीस आणला इमोशनल पक्ष ; माझं घर दाखवलं तरी लोकांना आता…

Bigg Boss SUCCESS party in Dubai : 'बिग बॉस 19'चा हिंदी सीझन चाहत्यांना खूप आवडला. विजेता गौरव खन्ना झाला आणि दुबईत त्यासाठी विशेष सक्सेस पार्टी झाली.  

कावेरी पिंपळे | Updated: Jan 7, 2026, 03:01 PM IST
दुबईतल्या SUCCESS पार्टीत तान्या मित्तलने उघडकीस आणला इमोशनल पक्ष ; 'माझं घर दाखवलं तरी लोकांना आता…'

मुंबई: हिंदी रिऐलिटी शो ‘बिग बॉस 19’ टेलिव्हिजन आणि ओटीटीवर प्रचंड गाजल्यानंतर, या शोच्या यशाचं सेलिब्रेशन दुबईत जोरात सुरू आहे. प्रसिद्ध उद्योगपती रिझवान साजन यांनी 6 आणि 7 जानेवारी 2026 रोजी दुबईत एका विशेष दोन दिवसीय पार्टीचं आयोजन केलं, ज्यात बिग बॉसच्या विजेत्या आणि स्टार्सचा जोरदार जमाव उपस्थित होता.

या सोहळ्यात शोचा विजेता गौरव खन्ना, फरहाना भट्ट, प्रणित मोरे, मालती चहल यांच्यासह तान्या मित्तल देखील उपस्थित होती. तान्याच्या ग्लॅमरस लूकमुळे सर्वांचे लक्ष तिला खिळून राहिले. दुबईतील सेलिब्रेशन अत्यंत शाही पद्धतीने पार पडलं, ज्यात 6 जानेवारीला रिझवान साजन यांच्या निवासस्थानी खास डिनर आयोजित केला गेला आणि ७ जानेवारीला दुबईच्या निळ्या पाण्यातील लक्झरी यॉटवर शानदार पार्टी झाली.

तान्या मित्तलने नेहमीप्रमाणे तिच्या स्टाईलमध्ये उपस्थिती लक्षणीय ठेवली. तिचे ग्लॅमरस फोटो आणि व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर जोरात व्हायरल होत आहेत. शोमध्ये संपत्तीच्या दाव्यांमुळे आणि ‘बकलावा’ खाण्याच्या आवडीमुळे चर्चेत राहिलेली तान्या, दुबईत मात्र खरीखुरी ‘लॅव्हिश लाइफ’ जगताना दिसली.

वाद आणि इमोशनल खुलासा

पार्टीच्या आनंदातही तान्या पुन्हा एकदा वादाच्या केंद्रस्थानी आली. काही स्पर्धकांसोबत असलेला कोल्ड वॉर पुन्हा उघडकीस आला. तान्याने या अनुभवाबाबत बोलताना सांगितलं:

'माझ्या जागी एकदा येऊन बघा. तुम्ही अशा घरात असता जेव्हा इतर 16 जण तुमची खिल्ली उडवत असतात, ते सगळे तुमच्या विरोधात बोलतात. तुम्ही लहानपणापासून जे आयुष्य जगलाय, त्यासाठी तुम्हाला बोललं जातं. माझं घर समोर आल्यानंतरही अनेक जण सांगतायत की ते घर माझं नाहीये, ते माझ्या मामाचं आहे. तुम्हाला ते समजूनच घ्यायचं नाहीये, मग मी तरी कशाला सांगत बसू...'

यानंतर तान्या मित्तलने पार्टी लवकर सोडल्याची चर्चा सोशल मीडियावर जोरात सुरु झाली.

सोशल मीडियावर चाहत्यांचा उत्साह

तान्याच्या दुबईतील ग्लॅमरस फोटो आणि पार्टीतील व्हिडिओंवर चाहत्यांनी कमेंट्सचा वर्षाव केला आहे. अनेकांनी तिला “दुबईची क्वीन”, “BB19ची स्टार” अशा टॅग्ससह कौतुक केले. काही चाहत्यांनी तिच्या आत्मविश्वास आणि व्यक्तिमत्त्वाचेही कौतुक केले. सोशल मीडियावर चर्चा सुरू आहे की तान्या नेहमीच जेव्हा समोर येते, तेव्हा ती लोकांच्या दृष्टीकोनातली अफवा आणि चर्चांवर मात करून स्वतःचा व्यक्तिमत्त्व सिद्ध करते.

बिग बॉस 19 स्टार्सचा ग्लॅमर आणि चाहत्यांचा उत्साह

दुबईतल्या या शाही सेलिब्रेशनने Bigg Boss 19 च्या स्टार्सच्या ग्लॅमरला नवीन उंची दिली आहे. शोच्या विजेत्यांपासून इतर स्पर्धकांपर्यंत, सर्वांची उपस्थिती, लक्झरी यॉटवरील पार्टी, डिनर आणि फोटोशूट्स सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत.

यानंतर तान्या मित्तलच्या वादग्रस्त व्यक्तिमत्त्वाची चर्चा अजूनही सुरु आहे, आणि तिच्या चाहत्यांमध्ये तिचा ग्लॅमर, आत्मविश्वास आणि स्टाईल चर्चेचा विषय ठरत आहे.

दुबईतील हा अनुभव बिग बॉस 19 च्या चाहत्यांसाठी आणि मीडिया साठी एक परिपूर्ण ग्लॅमरस आणि इमोशनल स्टोरी ठरला आहे.

